Kunstausstellung «Ich habe ein grosses Bedürfnis nach Welt»: Malerin Maria Magdalena Z’Graggen stellt im Kunsthaus Grenchen aus «Un affare di famiglia» heisst die neue Ausstellung der Basler Künstlerin Maria Magdalena Z'Graggen. Ihre Bilder und die erstmals präsentierten Skulpturen sind eine Hommage auf die Farbe selbst. Respektive auf deren Materialität. Ein Besuch im Atelier und in der Ausstellung. Vanessa Simili Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Maria Magdalena Z’Graggen in ihrem Atelier in Basel. Vanessa Simili

Basel, Endstation der Tramlinie 11. Hier, an der Grenze, befindet sich Maria Magdalena Z'Graggens Atelier. Leer ist es ein paar Tage vor der Vernissage in Grenchen. Die Bilder haben bereits ihren Platz auf der anderen Seiten des Juras eingenommen. Einige stehen in Karton verpackt an der Wand. «Diese sind gerade aus Deutschland zurückgekommen», ist zu erfahren. In der Städtischen Galerie im Park Viersen nahe Köln hat sie an der Gruppenausstellung Colorscape II mitgewirkt.

Was sogleich auffällt: Die Pigmente im Regal. Und die Ordnung, mit welcher die Gläser eingeräumt sind. Nicht nur die Gläser. Auch die Kartonschachteln sind fein säuberlich gestapelt und beschriftet, Ölfarben in kleinen Tuben, nach Farbton sortiert. Farbstifte frisch angespitzt, griffbereit. «Das muss so sein. Stell dir eine Chirurgin im Operationssaal vor – das Werkzeug muss parat sein.»

Jede Serie hat ihr Logbuch

Ihre Malerei beginnt mit einer Vorstellung von Farbe und bedingt viel Vorbereitung. Dass sich in den Kartonschachteln jeweils eine Art Logbuch befindet, ist beim Anblick von aussen in keinster Weise zu erahnen. Z'Graggen öffnet das Logbuch und vor den staunenden Augen entfaltet sich, Blatt um Blatt, die Farbpalette der jüngsten Werkserie. Farbproben, beschriftet und benannt, verschieden dick aufgetragen, in Nuancen und Variationen. Unzählige. Gesammelt und archiviert.

Maria Magdalena Z’Graggen im Kunsthaus Grenchen: Auf der langen Tafel sind erstmals die «Zurli» ausgestellt. Auf Deutsch «Hofnarre». Vanessa Simili

«Du scheinst nichts dem Zufall zu überlassen», konstatiert der Besuch. «Das stimmt nicht», widerspricht die Künstlerin. Es gebe während des Malens genügend Unbekannten. In der Ausstellung in Grenchen offenbart sich die Bedeutung von Z'Graggens Worten.

Die dick aufgetragene Ölfarbe, mit dem Spachtel verteilt, ja geradezu verzogen, entwickelt in dieser einen klaren Geste ein Eigenleben: Mal wirkt sie transparent, mal opak, mal flächig, mal wulstig, immer aber scheint es auch um ihre Materialität zu gehen. Denn Farbe ist nicht nur Licht, hier ist sie auch Material.

Farbe ist Form und Inhalt zugleich

Z'Graggen mischt die Farbtöne eigenhändig, sucht sich aus einer schier unüberschaubaren Auswahl an Pigmenten die richtigen aus, wobei die Kriterien je nach Werk unterschiedlich sein können. Sie verwendet Leinöl und malt auf Holztafeln. Die Formensprache ist in dieser Ausstellung reduziert. Der Kreis, die Linie. Das ist es bereits. Und die Frage: Was passiert auf der Holztafel, wenn der breite Spachtel die Farbe verwischt? Darauf scheint die Konzentration zu liegen. Die Farbe ist Form und Inhalt zugleich.

«Gute Kunst bringt das Existenzielle in Schwingung», so Z'Graggen beim Gespräch auf der Terrasse, «sie ist heilsam.» Was wäre dann die Wunde, spräche man in der Metapher weiter? «Das menschliche Unvermögen, das uns in Unruhe versetzt», antwortet die Vielgereiste.

Uadf (Zirkon-Coelinblau), 2022, Öl auf Holztafel. Maria Magdalena Z’Graggen

Eine Familienangelegenheit

Und während unsere Blicke mal nach Deutschland, mal nach Frankreich schweifen, wir die Schweiz im Rücken wissen, nimmt das Gespräch seinen Lauf. Wir reden über die italienische Herkunft, über das Bedürfnis nach Welt, das sie seit Kindheit begleitet, über ihren persönlichen Zugang zur Malerei, «der zu Beginn ein rein sinnlicher ist und in der Folge auch ein intellektueller», und über die Herausforderungen, die das Handwerk mit sich bringt.

In Grenchen zeigt sie drei Werkgruppen: Die Grossformate, «The Shed Paintings» und die «Zurli». Letztere sind kleine Skulpturen, die Kuratorin Claudine Metzger für diese Ausstellung auf einer langen Tafel versammelt. Als kleine «Personnages» hat jede Figur einen eigenen Charakter, eine eigene Ausstrahlung und vor allem einen eigenen Witz. «Zum Gedenken an einen bestimmten Zweig der Familie aus Triest tragen die Zurli auch deren Namen und davon ausgehend die Ausstellung auch den Titel ‹Un affare di famiglia›», so die Direktorin, die das Kunsthaus nach sechs Jahren und 30 Ausstellungen Ende November verlässt.

Cesare Colombo aus der Serie «Zurli», 2018, Ölfarbe, Leinwand, Holz. Maria Magdalena Z'Graggen

Sammlung Liliane Beck-Barbezat wird erstmals gezeigt

Das Kunsthaus Grenchen zeigt gleichzeitig zum ersten Mal überhaupt einen Teil der Sammlung Liliane Beck-Barbezat. Diese beinhaltet ein reiches Konglomerat an Werken der konkreten Kunst. «Der erste Teil der Präsentation widmet sich den Themenschwerpunkten Form und Farbe», so Sarah Rageth, wissenschaftliche Assistentin und Kuratorin der Ausstellung. Die Bedeutung der Bewegung, wie sie Max Bill 1936 als Element der konkreten Gestaltungsmittel verstand, wird in einer zweiten Präsentation im November aufgenommen.

Vernissage am Samstag, 11. Juni, 16.30 Uhr, Kunsthaus Grenchen. Führungen durch die Ausstellung am 29. Juni, 24. August und 18. September. Weitere Anlässe und Informationen unter kunsthausgrenchen.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen