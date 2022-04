Kunstausstellung Ausstellung im Schlösschen Vorderbleichenberg: Drei Bildwelten mit einem gemeinsamen künstlerischen Nenner Die drei jungen Kunstschaffenden Jaana Rau, Jan Pulfer und Mattania Boesinger zeigen im Schlösschen Vorderbleichenberg Biberist ihr Schaffen. Die drei entführen in ganz eigene Bildwelten. Eva Buhrfeind Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Jaana Rau beschäftigt sich mit Zähnen, Zungen, Gaumen. Hanspeter Bärtschi

Die fein- bis fleischfarbigen Bilder von Jaana Rau – sie ist für den erkrankten Cosimo Wunderlin eingesprungen – ziehen die Blicke schnell auf sich. Ist es reine Abstraktion oder lässt sich Organisches oder Körperhaftes ausmachen? Denn das, was auf den ersten Blick eigenwillig anmutet, erweist sich bald einmal als glänzende Zähne, Zungen, Finger mit ausgeprägten Nägeln, Schlünde, weich-fleischliche Einblicke in das Innere des Körpers.

Jaana Rau, 1991 in Stuttgart geboren, schloss nach dem Besuch der Pädagogischen Hochschule Heidelberg ihren Bachelor of Fine Arts, FHNW HGK in Basel ab, wo sie auch lebt und arbeitet. Sie verwandelt eigenwillig in der Ästhetik und aufbauend auf der traditionellen Malerei der Eitempera die innerliche Fremdheit zu neuen, narrativ auftretenden Welten.

Die malerische Dramaturgie der Zähne, Fingernägel, Weichteile wirkt fremd im Vertrauten wie das Innere wandelbar anmutet im äusseren Abbild. Alles scheint miteinander wie ineinander verwachsen.

Jan Pulfers Spaghetti. Er zeichnet und malt zwischen Comic und Malerei. Hanspeter Bärtschi

In ganz andere Bildwelten entführen im Erdgeschoss die neuen Arbeiten von Jan Pulfer, der seine Ausbildung zum Illustrator und Grafikdesigner einzusetzen weiss. Er weiss das Illustrative und das Erzählerische als Bild und Wort zu eigenständigen Geschichten zu vereinen. Seine Bildinhalte funktionieren als Comic ebenso wie als Malerei. Durchaus leicht ironisch wie als gesellschaftskritischer Anspruch wird das plakativ-klare Moment zur raffiniert funktionierenden Anekdote.

Akkurat gemalt, geschickt in der Logik und Stringenz wird hier das Bild zur Kurzgeschichte. Im ersten Stock beweist der ursprünglich aus Solothurn stammende Pulfer, er studierte «Illustration Fiction» an der Hochschule Luzern, mit den einige Jahre älteren Arbeiten seine ausgeprägt künstlerische Kreativität.

Mattania Bösiger vermischt in seinen Bildwelten Fantasie und Realität. Hanspeter Bärtschi

Mattania Bösiger, 1991 in Solothurn geboren, lebt und arbeitet ebenfalls in Basel. Er ist mit Jan Pulfer und Cosimo Wunderlin Gründer der «Macherei» in Basel, einer Ateliergemeinschaft für Grafik, Illustration und Malerei. Die einzelnen Bildelemente sind derart realistisch interpretiert, dass man auf den ersten Blick an fotografische Ausschnitte denkt.

Gleichzeitig sind die kulissenartig ineinandergeschachtelten Konstruktionen so geschickt komponiert, dass sich die verschiedenen räumlichen Ebenen als Absurdität entpuppen und doch einen gewissen Wahrheitsanspruch in sich tragen. Bösiger schloss nach einer Hochbauzeichnerlehre den Vorkurs an der Schule für Gestaltung in Biel ab.

Die Ausstellung läuft bis 15. Mai.

