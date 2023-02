Choreografie und Design «Wir alle tragen zu viele Masken»: Gastkünstlerin Andrea Peña bringt Bewegung ins Solothurner Alte Spital Die Gastkünstlerin Andrea Peña mit Wurzeln in Kolumbien und Kanada arbeitet zurzeit mit Blick auf die Aare: im Alten Spital in Solothurn. Sie vereint Tanz und Design in betörenden Performances. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 11.02.2023, 05.00 Uhr

«Andrea Peña ist uns im Auswahlprozedere für unser Artists-in-Residence-Programm aufgefallen, weil sie Choreografie und Design verwebt», sagt Eva Gauch, die Betriebsleiterin des Alten Spitals in Solothurn. Man erhalte viele Bewerbungen von Künstlerinnen und Künstlern aus dem rein bildnerischen Bereich; das hier sei etwas Neues und daher besonders spannend. Gerne wolle man sie auch in Kontakt mit hiesigen Tanzschaffenden bringen, damit vielleicht etwas Gemeinsames entstehen könne.

Eigentlich sollte Andrea Peña länger bleiben als bis Ende Februar, aber sie hat kurzfristig einen Auftrag für die Biennale in Venedig bekommen, was natürlich eine tolle Chance ist, daher müsse sie ihren Aufenthalt in Solothurn unterbrechen.

Peña hofft, nächstes Jahr eine Aufführung in Solothurn machen zu können. «Schön wäre es zum Beispiel, wenn wir dann in der St.-Ursen-Kathedrale auftreten könnten», sagt die sympathische Gastkünstlerin. Sie trägt ein buntes Tuch um den Kopf, das von weichen Wellen durchzogen wird; passend zu dem Fliessenden, von dem sie später sprechen wird. Dazu trägt sie einen Umhang in kräftigem Rot.

Fliessende Übergänge zwischen den Künsten

Andrea Peña hat ihre Wurzeln in Kolumbien, wo sie vor 32 Jahren geboren wurde. Als sie noch klein war, emigrierte ihre Familie erst nach Toronto, ging dann aber zurück nach Kolumbien. Mit 14 Jahren ging sie wieder nach Kanada, diesmal nach Vancouver. Jetzt lebt Peña seit zehn Jahren in Montreal, das auf einer Insel im Sankt-Lorenz-Strom liegt. Sie spricht fliessend Englisch, Spanisch, Französisch und auch gut Italienisch. Fliessend sind auch die Übergänge zwischen ihren Künsten.

Andrea Peña ist eine multidisziplinäre Künstlerin, die in den Bereichen Choreografie und Design arbeitet; ausserdem macht sie auch Installationen. In ihrem Werk verwebt sie ihre Erfahrungen als ausgebildete Tänzerin und Choreografin mit ihrem Studium als Industriedesignerin.

«Wir glauben an die Diversität von Stimmen, Perspektiven und Hintergründen, und deshalb verschmelzen wir Kulturen und Identitäten; wir glauben an die Grauzone der Pluralität»: So sagen es Andrea Peña und ihre Gruppe im Manifest, das auf ihrer Website zu lesen ist.

«Unsere Gruppe AP&A, Andrea Peña and Artists, besteht aus neun Tänzerinnen und Tänzern, dazu sechs bis sieben Designerinnen und Designern, die sich um das Licht, die Kostüme und das Bühnenbild kümmern. 95 Prozent davon sehen sich als queer», sagt Peña, die die Gruppe leitet. Sie gebe den choreografischen Rahmen vor, den dann der einzelne Tänzer mit seiner Persönlichkeit füllt.

Kolumbianische Werte in andere Kulturen bringen

Inspirieren lässt sich Peña oft von Fotos, die sie auf einem Tisch im Atelier des Alten Spitals ausgebreitet hat: Darauf sind Menschen zu sehen, die von starken Gefühlen wie Wut, Angst oder Glück geprägt sind. Oder es sind ikonografische Bilder, die verändert wurden, etwa durch eine dunkelhäutige statt einer hellhäutigen Venus.

Stellt sich die Frage, was sie mit ihrem Werk erreichen will. Sie sagt: «Unsere Perspektive ist eine fliessende, ich und meine Gruppe wollen alternative Welten erschaffen. Wir alle tragen zu viele Masken, leben in unserer Box, sind stark auf Leistung und Geld fokussiert.» Es gebe zu viele Normen und Systeme, die die Menschen unter Druck setzten und sie unglücklich machten.

Weil sie aus Kolumbien emigrierte, sehe sie viele Dinge in ihrer neuen Heimat anders. Ein wichtiges Motiv für ihre Arbeit sei, dass sie kolumbianische Werte in andere Kulturen bringen möchte; Werte wie Freude und Liebe, die sie in Kolumbien trotz weit verbreiteter Armut oft erleben konnte.

Immer wieder gebraucht sie auch das Wort Vulnerability, das mit Verletzlichkeit übersetzt werden kann; «aber ich verstehe den Begriff positiv, eben in dem Sinne, dass man seine Masken fallen lassen kann, authentisch sein kann, sich nicht verbiegen muss». Viele Menschen könnten das nicht, und es sei auch nicht leicht. Als Beispiel zeigt sie ein Video, in dem ihre Tanzgruppe, hier drei Männer, fast nackt ist und auch durch den Tanz Hingabe und eben Verletzlichkeit ausdrücken (Untitled I + III). «Ich möchte, dass wir nachdenken über die Art, wie wir leben.»

Tagträumen in der Ruhe der Stadt

Und wie erlebt sie ihren Aufenthalt hier in der Stadt? «Ich bin glücklich, in Solothurn zu sein.» Es sei eine ruhige Stadt, und die Ruhe gebe ihr die Möglichkeit, sich zu besinnen auf ihre Arbeit. «Ich habe viel Zeit, um nachzudenken, in den Tag zu träumen, neue Ideen zu finden.» Sie habe aber auch die Solothurner Filmtage genossen, sich einen kolumbianischen Film angeschaut und mit dem Regisseur spannende Gespräche führen können. Beim Abschied drückt sie herzlich die Hand.

