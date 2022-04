Franco Müller im stellt im Bürgerspital Solothurn aus

Kunst Haus 1 In Franco Müllers Malerei überlagern sich Ebenen und Schichten, fügen sich zu Landschaften, die durch Tiefe überzeugen – zu sehen in Solothurn Die Galerie im neuen Bürgerspital zeigt in ihrer zweiten Ausstellung Bilder und Projektionen des Solothurner Künstlers Franco Müller. Vanessa Simili Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Franco Müller malt auf eine Fensterscheibe des Bürgerspitals Solothurn. Carole Lauener

Es sind Bewegungen, die sich in Franco Müllers Bilder ablesen lassen. Übereinandergelegt, in verschiedenen Techniken, formieren sie sich zu Landschaften, die man als Betrachterin zu kennen meint, auch wenn man sie nie gesehen hat. Sie sind so auch nirgends zu finden.

Sie entstehen beim Machen, direkt auf der Leinwand. Franco Müller bildet nicht ab, rekonstruiert nicht, sondern erschafft neu, in dem er zusammenfügt, vielleicht auch mal ausprobiert. Und dabei immer noch einen Schritt weitergeht.

Als reichte ihm die Malerei nicht, bedient er sich auch anderer Medien, der Fotografie, des Films – er kombiniert die analoge Arbeitsweise mit einer digitalen, integriert Projektionen, geht auch mal in Richtung Performance, wie er es an der Vernissage der Ausstellung «Auf einen Blick» tut.

Mehr Ausgangslagen als Vorlagen

Auf einer Betonsäule unmittelbar neben dem grossen Fenster hat er eine urbane Landschaft projiziert. Diese könnte als Vorlage dienen für das Bild, das mit einem Permanent-Marker auf der Scheibe entsteht. Könnte. Aber nicht bei Franco Müller. Mittels einer Kamera überträgt er das entstehende Bild auf die Projektion am Beton. So überlagern sich Projektion und Bild. Und beide brauchen einander, um vollständig gelesen zu werden.

Transformation: Räumliches wird zu Flächen und Linien. Franco Müller zeichnet auch auf Glas. Carole Lauener

Dabei ist die projizierte Landschaft längst nicht mehr nur Vorlage für das neue Bild, höchstens noch eine entfernte Referenz, bietet in losen Abständen einen Anhaltspunkt. Das Prinzip von Ausgangslagen nutzen, um sie bald schon hinter sich zu lassen, um darüber hinaus zu gehen – das in etwa liegt Müllers Arbeitsweise zugrunde. Was das für die Betrachtenden heisst, bringt Kunstvermittler Peter Jeker in seiner Ansprache auf den Punkt:

«Franco Müller beherrscht die bildhafte Andeutung des Rätselhaften und Ungewissen meisterhaft. Wir fangen an, den Ort zu interpretieren, machen aus ihm einen Tatort und beginnen mit Assoziationen und Mutmassungen.»

Eine Besonderheit dieser Ausstellung: Die QR-Codes neben den Bildern. Damit lädt Müller die Betrachterin ein, das Smartphone zur Hand zu nehmen. Etwas widerwillig greift sie zum Kommunikationsgerät, scannt den Code und wird auf einen Film geleitet. Zu sehen: Das gemalte Bild in Bewegung.

Stets in Bewegung

Hier diente dieses als Ausgangslage, es wurde weiter bearbeitet, überlagert mit einem Film. Bewegung, Transformation. Als wollte Müller die Statik, das Festgesetzte des einmal Gemalten überwinden. Das einzelne Werk schliesslich beinhalte beide Elemente, so Müller; Bild und Film gehören zusammen.

Bewegung ist denn nicht nur in seinen Bildern zu erkennen. Auch seine Arbeitsweise zeugt von einem steten In-Bewegung-Sein. Mag sein, dass es Neugier ist, die ihn treibt.

Franco Müller ist der zweite Künstler, der in der Kunst Haus 1 Galerie im Neubau der Solothurner Spitäler AG ausstellt. Sein Motiv sind Landschaften, wenn man überhaupt von Motiv sprechen kann. Vielmehr scheint er in der Abstraktion, im Nicht-Figurativen zu Hause zu sein. Es sind die unterschiedlichen Medien an sich und die Zusammenführung dieser, was den Autodidakten interessiert.

Plattform für zeitgenössische Kunst

1962 in Bern geboren und in Bellach aufgewachsen, lebt Müller seit vielen Jahren in Solothurn. Neben seiner beruflichen Tätigkeit als Heilpädagoge, seinem musikalischen Engagement in einer Band und der familiären Rolle als engagierter Grossvater verfolgt Müller beständig sein künstlerisches Schaffen. Ab 1988 zeigte er seine Werke regelmässig in Europa und Amerika. 1990 gewann er den Werkjahr-Beitrag des Kantons Solothurn, 1998 den Preis für Malerei des Kantons.

Grossformatiges Bild von Franco Müller. Carole Lauener

Die Kunstkommission der Solothurner Spitäler SoH will mit dem Kunst Haus 1 für regionale Künstlerinnen und Künstler eine Win-win-Situation schaffen. Es soll für die Künstler eine weitere Plattform sein, um ihr Schaffen zeigen zu können. Und das neue Bürgerspital kann hier, am Ende des lang gezogenen Baus, zu einer Begegnungszone werden, die von Patientinnen, Patienten sowie Mitarbeitenden des Bürgerspitals rege frequentiert ist. Dieter Hänggi, Vorsitzender der Kunstkommission:

«Wir wollen mit den Kunstausstellungen etwas zur Verfügung stellen, das hochstehend und inspirierend ist.»

Zu sehen bis 30. Juni

Anwesenheit des Künstlers

Dienstag, 24. Mai 2022, 17 bis 19 Uhr

Samstag, 28. Mai 2022 17 bis 19 Uhr

Donnerstag , 30. Juni 2022 17 bis 19 Uhr (Finissage)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen