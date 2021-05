Kulturwoche Eine Szene zwischen Kunst und Subkultur: In der Kulturwoche lernen Solothurner Schüler auch, wie Graffiti-Malen geht Sprayen muss nicht illegal sein: Die Solothurner Kulturwoche zeigt Graffiti als eine von vielen Kunstformen. Warum ihnen die Graffitimalerei näherliegt als Museumskunst, erklären Schülerinnen der 9. Sek aus Hägendorf. Ann-Kathrin Amstutz 07.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine originale Simpsons-Maggie entsteht: Mit der «Fading»-Technik lässt die 16-jährige Gizem die Farben ineinander verfliessen. Hanspeter Bärtschi

Schwalben tanzen in der Morgenluft um die schroffen Kamine und Türme der ehemaligen Zellulosefabrik. Hier, auf dem Attisholz-Areal, wähnt man sich in einer anderen Welt. Bunte Graffiti in allen Farben und Formen beleben die stumpfen Fabrikwände – legal gesprayt. Hier eine überdimensionierte Schildkröte, so detailversessen gearbeitet, dass sie einer Fotografie nahekommt. Da ein riesiges Porträt von Christoph Blocher, dem ehemaligen Fabrikbesitzer, ein roter Farbklecks verunstaltet sein Gesicht. Die politische Botschaft ist deutlich.



Es ist eine unwirkliche Kulisse, welche die Schulklasse der 3. Sek B aus Hägendorf empfängt. Im Rahmen der Solothurner Kulturwoche besucht sie hier den Workshop «Street Art & Graffitis entdecken».

Organisatorin der Kulturwoche: «Wir hatten noch nie so viele Anmeldungen wie dieses Jahr» Heute geht die elfte Solothurner Kulturwoche zu Ende. 57 Schulklassen aus dem ganzen Kanton besuchten einen oder mehrere der zwanzig Workshops, die über die ganze Woche verteilt stattfanden. Das Angebot zeichnet sich durch einen bunten Mix aus: Von Persischer Kalligrafie über Zirkus, Tanz und Perkussion bis zu Naturkunst und Backsteinskulpturen war alles dabei.

Gabriella Affolter, Mitglied der Interessensgruppe «Kunst im Bildungsbereich», welche die Kulturwoche organisiert, sagt: «Es ist uns wichtig, dass ganz verschiedene Kunstrichtungen vertreten sind.» Die Idee der zwei- bis dreistündigen Workshops sei, dass die Schülerinnen und Schüler in verschiedene Bereiche hereinschauen könnten. Kunst ist immer mehr im öffentlichen Raum präsent

Dabei steht ein umfassender Kunstbegriff im Zentrum: «Kunst muss etwas Lebendiges sein», so Affolter, «nichts Elitäres, sondern für alle zugänglich.» Kunst sei immer mehr auch im öffentlichen Raum präsent. Das soll die Kulturwoche einfangen. Bezüglich Corona-Einschränkungen kommt der Kulturwoche entgegen, dass die Veranstaltungen dezentral stattfinden, zumeist direkt in den Schulen. Und weil so viel anderes gestrichen ist, war das Interesse der Schulen am Angebot sehr gross: «Wir hatten noch nie so viele Anmeldungen wie dieses Jahr», bestätigt Affolter. Vielen Klassen habe man für die Kulturwoche absagen müssen. Allerdings gibt es die Möglichkeit, die Workshops für einen späteren Zeitpunkt zu buchen. (aka)

Remo Bühlmann und Samie Bahmanpour, die Kursleiter, führen die Klasse übers Fabrikgelände. Sie erzählen von den unterschiedlichen Stilen und Techniken der Graffiti, von einer Szene zwischen Kunst und illegaler Subkultur, wo es auch um den Ehrenkodex und gegenseitigen Respekt geht.



Dann können sich die Schülerinnen und Schüler selbst im Sprayen versuchen. In Dreiergruppen können sie eine Wand von rund zwei auf drei Metern besprayen. Dosen mit sieben Farben und verschiedene Sprühaufsätze für dünnere und dickere Linien stehen bereit. Die einen schauen sich zuerst eine Vorlage auf dem Handy an. Andere stürzen sich sofort in die Arbeit.



Die 3. Sek B aus Hägendorf zeigt, wie Graffitisprayen geht. Kursleiter Remo Bühlmann erklärt, was wichtig ist bei einem Graffitikünstler:

. Hanspeter Bärtschi

Die 16-jährige Gizem und die 17-jährige Luana haben zum ersten Mal eine Spraydose in der Hand. Doch Luana sagt, sie habe zu Hause schon auf Papier mit Graffitischriften experimentiert: «Wenn ich Künstlerin wäre, würde ich sicher etwas mit Graffiti machen.» Das Schwungvolle und der Hip-Hop-Stil gefalle ihr an der Kunstform wie auch das Unfertige: «Ein Graffito muss nicht perfekt sein und wird irgendwann auch wieder übermalt. Es ist vergänglich.»

«Bei Graffiti sehe ich, was sich der Künstler überlegt hat»

Auch Gizem bezeichnet Graffiti als spannende Kunstform. «Die Kunst, die im Museum hängt, gefällt mir nicht so», bekennt die 16-Jährige. «Bei den Graffiti sehe ich viel eher, was sich der Künstler überlegt hat.»

Unter den Händen von Luana und Gizem entsteht eine täuschend echte Maggie, eine Figur aus der Kult-Fernsehserie «Die Simpsons». Kursleiter Remo Bühlmann tritt hinzu und zeigt, wie man mit der «Fading»-Technik Farben ineinander verfliessen lässt. Kursleiter Remo Bühlmann tritt hinzu. Er zeigt den beiden, wie sie mit der «Fading»-Technik Farben ineinander verfliessen lassen können.

Kursleiter Remo Bühlmann und Samie Bahmanpour zeigen den Jugendlichen verschiedene Graffitis auf dem Attisholz-Areal Hanspeter Bärtschi / SZ Mit welcher Farbe soll ich beginnen? Hanspeter Bärtschi / SZ Dieses Graffiti entsteht anhand einer Vorlage auf dem Handy Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Mit voller Konzentration bei der Sache Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Kursleiter Remo Bühlmann hilft weiter Hanspeter Bärtschi / SZ Emsiges Treiben im Tunnel des Areals Hanspeter Bärtschi / SZ Auf die Details kommt es an Hanspeter Bärtschi / SZ Die Kunstwerke nehmen Gestalt an Hanspeter Bärtschi / SZ Samie Bahmanpour (links) gibt Tips Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Ein Foto vom Foto des Playboy-Häschen-Graffitis Hanspeter Bärtschi / SZ Die fertigen Kunstwerke Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ

Der 36-jährige Kursleiter hat die Graffitikunst als Teenager entdeckt. Als er die Schriften auf Auto- und Zugfahren durchs Fenster sah, spürte er selbst den «Reiz des Markierens». Dass jedes Werk wie eine Visitenkarte ist, faszinierte Bühlmann derart, dass er mit dem Sprayen begann. Ohne Rücksicht auf das Gesetz. «Ich war am Anfang ausschliesslich illegal unterwegs», erinnert er sich. Mehrmals wurde er geschnappt und angezeigt, musste vor dem Jugendgericht antraben. Mit teuren Bussen und Sozialarbeit büsste er für seine Taten.

Bei Nacht-und-Nebel-Aktionen bleibt für Ästhetik keine Zeit

Bühlmann macht den Jugendlichen Eindruck, wenn er von seiner Vergangenheit erzählt. Seiner Vorbildrolle ist er sich bewusst: «Illegales Sprayen gehört in den Bereich des Vandalismus», macht er klar. Heute geht es ihm darum, etwas Schönes zu erschaffen. «In hastigen Nacht-und-Nebel-Aktionen kommt das zu kurz», so Bühlmann. Denn neben Übung braucht die künstlerische Arbeit vor allem eines: viel Zeit.

Dem Kursleiter ist es sehr wichtig, den Jugendlichen seine Vision der Graffitiszene näherzubringen: «Es sollte wie eine grosse Familie sein, wo man sich respektiert und voneinander lernen kann. Ein friedliches Miteinander, auch in Kombination mit anderen Kunstformen.»



«Jeder Mensch trägt ein schöpferisches Bedürfnis in sich»

Diese Vorstellung teilt auch der zweite Kursleiter, Samie Bahmanpour. Er ist Kunstmaler und angehender Kunsttherapeut. Vielleicht ist es diese Rolle, die aus ihm spricht, wenn er sagt: «Ich glaube, dass jeder Mensch ein schöpferisches Bedürfnis in sich trägt.»

Bei ihm selbst sei dieses Streben unersättlich – die künstlerische Tätigkeit eine Notwendigkeit. Seit Jahren sprüht Samie keine Graffiti mehr, sondern konzentriert sich auf andere Kunstformen – wie etwa die Ölmalerei. «Gerade bei grossflächigen Werken kommt mir die Erfahrung vom Graffitimalen aber zugute: Etwa, wenn es um die richtige Proportionierung oder um eine schöne Komposition geht.»