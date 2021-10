Schutz der Kulturgüter im Kanton Solothurn

Kulturgüterschutz Burgen, Museen und Kirchen: Diese Kulturgüter im Kanton Solothurn werden im Krisenfall geschützt Zum vierten Mal hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz bekannt gegeben, welche Objekte im Kanton besonders schützenswert sind. Damit ist auch klar: Im Krisenfall hätte die Rettung der St. Ursen Kathedrale Priorität. Rebekka Balzarini 15.10.2021, 05.00 Uhr

Die St. Ursen Kathedrale ist ein Kulturgut von nationaler Bedeutung. zvg

Die Ruine Neu Falkenstein gehört dazu, das Museum für Musikautomaten in Seewen und die Wohnhöhle Käsloch in Winznau: Zu den Kulturgütern im Kanton Solothurn, die von nationaler Bedeutung sind und deshalb besonders geschützt werden müssen. 624 Objekte aus dem Kanton stehen auf der jüngsten Liste des Kulturgüterschutzinventars, das der Bundesrat am Mittwoch genehmigt hat.

Etwas mehr als 60 davon sind in die Kategorie A eingeteilt, haben also eine nationale Bedeutung. Der Rest gehört zur Kategorie B, und hat damit immerhin einen grossen Wert für die Region.

Im Krisenfall wissen, was zu schützen ist

Die Grundlagen für das aktuelle Kulturgüterschutzinventar – kurz KGS-Inventar – hat der Fachbereich für Kulturgüterschutz im Bundesamt für Bevölkerungsschutz gemeinsam mit den Kantonen und der Eidgenössischen Kommission für Kulturgüterschutz erarbeitet. Na prima, mag man sich nun denken. Noch eine unnütze Liste, auf der ein paar hundert alte Sammlungen, Häuser und Ruinen erfasst sind.

Auf den zweiten Blick zeigt sich aber der wahre Wert der Inventars für die Solothurner Bevölkerung. Denn in Krisenzeiten ist diese Liste dafür da, möglichst grosse Teile der Vergangenheit der Solothurnerinnen und Solothurner sichern zu können. Das kulturelle Gedächtnis, das uns heute zum Teil dazu macht, was wir sind.

Wie sehr die Zerstörung von historischen Bauten uns in der Gegenwart treffen kann, zeigte etwa der Schmerz in grossen Teilen der französischen Bevölkerung nach dem Brand des Kirche Nôtre Dame in Paris, oder das weltweite Entsetzen nach der Zerstörung von Teilen der antiken Oasenstadt Palmyra in Syrien.

Die Liste, auf der neben den zu Beginn genannten Objekten auch die Solothurner St. Ursen Kathedrale, die Stadtkirche in Olten und der römische Gutshof im Attisholzwald stehen, hat ihren Ursprung im Jahr 1954. Nachdem grosse Teile europäischer Städte im Krieg zerstört worden waren, setzte die Unesco das «Haager Abkommen vom 14. Mai 1954 für den Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten» in Kraft. Acht Jahre später unterschrieb auch die Schweiz das Abkommen und verpflichtete sich damit dazu, Kulturgüter während gewalttätigen Konflikten zu schützen.

Ruine Schloss Neu-Falkenstein in Balsthal. Bruno Kissling Ruine Alt Bechburg in Holderbank.

Robert Grogg Schloss Waldegg in Feldbrunnen - St. Niklaus. Zvg Neu-Bechburg Oensingen. Bruno Kissling Ruine Frohburg in Trimbach. Von Minnou - Eigenes Werk Schloss Steinbrugg und Bischofpalais in Solothurn. Tom Ulrich

Um zu wissen, was zu schützen ist, müssen die Objekte aber klassifiziert und erfasst werden. Eben dies passiert seit 1985 mit dem KGS-Inventar, das regelmässig überarbeitet wird.

Schutz vor Wetter, Rohrbrüchen oder falscher Lagerung

Nun steht im Kanton Solothurn glücklicherweise die Angst vor kriegerischen Auseinandersetzungen nicht mehr im Zentrum, wenn es um den Schutz der hiesigen Kulturgüter geht. Das erklärt Angela Kummer vom Amt für Denkmalpflege und Archäologie im Kanton Solothurn. Viel mehr gehe es heute darum, Schäden durch unsachgemässe Lagerung zu verhindern und Bauten oder Objekte regelmässig zu restaurieren.

Deshalb berät Kummer als Leiterin der Fachstelle für Kulturgüterschutz Gemeinden, Institutionen und Privatpersonen dazu, welche Schutzmassnahmen sie treffen müssen, um Schäden an den kulturellen Schätzen, die sich in ihrem Besitz befinden, zu verhindern.

«Zudem erarbeiten die Verantwortlichen zusammen Notfall- und Einsatzplanungen für allfällige Katastrophen oder Notlagen», erklärt Kummer. Etwa für den Fall, dass in einem Museum oder einem historischen Gebäude nach einem Kurzschluss ein Brand ausbreche.

«Es gilt insbesondere, die Polizei- und Feuerwehrkräfte zu instruieren, in welchen Gebäuden sich wertvolle Kulturgüter befinden, die es vor Ort zu schützen oder zu evakuieren gibt.»

Wie wichtig diese Vorbereitung ist, zeigte sich etwa im Jahr 2018. Damals brannte die Holzbrücke in Olten, die ebenfalls als Kulturgut von nationalem Interesse gilt. Schuld am Brand war eine weggeworfene Zigarette, die zwischen den Holzbrettern durchrutsche und im Innern der Brücke zu einem Glimmbrand führte.

Die Sanierung der Brücke kostete fast 2 Millionen Franken. Unter anderem soll eine Sprühanlage unter dem Holzboden künftig Glimmbrände verhindern.