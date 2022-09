Oltner Reggae-Musiker Collie Herb über kulturelle Aneignung

Verliebt in Reggae Oltner Musiker Collie Herb: «Kulturelle Aneignung darf auf keinen Fall lächerlich gemacht werden – Dreadlocks sind aber nicht das Problem» Am 10. September betritt der Oltner Musiker Collie Herb mit seinem von Reggae beeinflussten Sound die Bühne in der Galicia Bar Olten und ist überzeugt, dass sich alle wohlfühlen werden. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Collie Herb klimatisiert sich in der Oltner Galicia Bar schon einmal an. Bruno Kissling

Collie Herb mag seine Musik nicht in eine Schublade stecken lassen. Zwar wird sein Sound massgeblich von Reggae, Dancehall und Hip-Hop beeinflusst, er bezeichnet seine Musik jedoch als Schmelztiegel verschiedenster globaler Musikströmungen – und singt in Mundart.

Dennoch hat sich der Oltner Musiker, der in einschlägigen Kreisen weit über die Kantonsgrenze hinaus Bekanntheit geniesst, wohl unauslöschbar als Freigeist mit Dreadlocks und Reggae-Sound in den Köpfen seiner Fans eingebrannt – obwohl er sich vor vier Jahren von seiner Haarpracht getrennt hat.

Mit der aktuellen Debatte über kulturelle Aneignung hatte die damalige Entscheidung, sich dieser markanten äusserlichen Veränderung zu unterziehen, allerdings nichts zu tun. Damals war dies auch noch kaum ein Thema. «Ich wollte nach all den Jahren einfach einmal eine Veränderung, eine neue Lebenserfahrung machen.»

Ihm war denn auch schnell klar, dass er mit kurzen Haaren bei Menschen eine gänzlich andere Reaktion erzeugte:

«Mit Dreadlocks wird man oftmals als sehr locker und zugänglich eingeschätzt.»

Er sei mit den unterschiedlichsten Menschen darum schnell ins Gespräch gekommen. Auf der anderen Seite habe es aber auch Situationen im Zug gegeben, wo man ihn offensichtlich gemieden habe und er ein ganzes Abteil für sich allein hatte. Ausserdem sei stets ganz automatisch angenommen worden, dass er Weed – also Cannabis – bei sich trage.

Dies habe sich seit dem Haarschnitt radikal geändert. «Manche Bekannte, die ich vor kürzerem kennen gelernt habe, meinten auch, dass sie sich kaum so leicht mit mir angefreundet hätten, hätte ich noch meine alte Frisur.»

Collie Herb noch mit Dreadlocks im Jahr 2013 an einem Konzert in Stans. André A. Niederberger

Kulturelle Aneignung muss ernst genommen werden

Seit seiner Teenagerzeit setzte sich Herb intensiv mit der jamaikanischen Kultur auseinander und tauchte tief in sie ein. Schnell verliebte er sich in die Reggae-Musik und liess sich schliesslich Dreadlocks wachsen.

Innerhalb seiner musikalischen Laufbahn traf der mittlerweile 36-Jährige auf Menschen aus der ganzen Welt, unter anderem auf Bob Marleys Sohn Damian Marley, für den er 2018 als Vorgruppe auftreten durfte. Auch arbeitet Herb regelmässig mit Künstlern aus Jamaika und afrikanischen Ländern zusammen. Während all dieser Erfahrungen fiel Herb eines auf:

«Keiner dieser Musikerinnen und Musiker hatten je ein Problem mit meiner Frisur.»

Für Herb steht dennoch fest, dass man die kulturelle Aneignung nicht auf die leichte Schulter nehmen darf. «Als weisser Schweizer Mann bin ich klar extrem privilegiert, das muss man einfach sehen.»

Und natürlich gebe es problematische kulturelle Aneignungen, insbesondere dann, wenn Konzerne oder Firmen mit fremden Kulturgütern das grosse Geld verdienen und den Urhebern nichts davon abgeben. «Darauf sollte man das Augenmerk legen.» Dreadlocks tragen sei aber wirklich nicht das Problem, viel wichtiger wäre es, in dieser Debatte eine gesunde Mitte zu finden.

Kultur ist immer auch Fusion

Am 10. September steht nun Herbs nächstes Konzert in der Oltner Galicia Bar auf dem Programm. Mit ihm auf der Bühne steht die Band The Mighty Roots, mit welcher er bereits seit 2015 unterwegs ist. Den Background-Gesang wird die Oltner Jazzsängerin Elian Zeitel beisteuern.

Ob er sich davor fürchtet, dass sich jemand unwohl fühlen könnte? «Nein, nicht im Geringsten!» Die Galicia Bar sei ein Ort, wo alle willkommen sind. Aber natürlich könne sich immer jemand aus irgendeinem Grund unwohl fühlen, dann müsse man sich aber immer auch fragen, wie sehr man das gewichtet. «Ausserdem bin ich gerne für alle da, die nach dem Konzert mit mir sprechen wollen.»

Für Herb steht jedenfalls fest, dass Kultur immer auch Fusion ist. «Kultur ist immer auch übernehmen, neu zusammenfügen, das ist völlig normal.» Nur so könne sich Kultur auch weiterentwickeln und im besten Fall Brücken bauen.

«Ich habe schon immer verschiedene Stilmittel aus anderen Kulturen für meine Musik übernommen, versuche jedoch, etwas Eigenes daraus zu machen.»

Singen würde er beispielsweise immer in Schweizerdeutsch. «Dennoch, auch wenn ich die Kulturgüter nicht 1:1 übernehme, zolle ich ihnen grossen Respekt, denn immerhin beschenken sie mich mit viel Inspiration.»

