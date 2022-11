Solothurn soll Potenzial von Schlössern und Burgen besser nutzen

Kulturdenkmäler Touristische Vermarktung: Wie hält es der Kanton Solothurn mit seinen Schlössern und Burgen? In historischen Stätten liegt auch touristisches Potenzial brach, findet Kantonsrat Fabian Gloor. Er will wissen, welche Strategie die Regierung in Bezug auf die Burgen und Schlösser im Kanton hat. Urs Moser Jetzt kommentieren 10.11.2022, 18.00 Uhr

Der Kanton soll das Potenzial seiner Schlösser besser nutzen: zum Beispiel Neu-Bechburg in Oensingen. Bruno Kissling

Hoch über Oensingen steht als Wahrzeichen das Schloss Neu-Bechburg. Gemeindepräsident Fabian Gloor findet, der Kanton könnte mehr für die Pflege solcher Kulturgüter und ihre touristische Vermarktung tun. Mit einem Vorstoss im Kantonsrat fordert er die Regierung zu einem Bekenntnis heraus.

Eine Strategie ist angekündigt, wo ist sie?

«Findet der Regierungsrat, dass Schlösser und Burgen wichtig für die Identität, die Kultur und die Geschichte des Kantons Solothurn sind?», fragt Gloor. Und wenn ja: «Wie plant der Regierungsrat, sich dieser Relevanz anzunehmen?»

Fabian Gloor, Gemeindepräsdient von Oensingen. Bruno Kissling

Mitte-Politiker Gloor nimmt dabei Bezug auf das ziemlich genau vor zwei Jahren verabschiedete Kulturleitbild. Der Kanton Solothurn engagiere sich für Vorhaben, die nachhaltig zum Erhalt, Zugang und zur Vermittlung sowohl des materiellen wie auch des immateriellen Kulturerbes beitragen, heisst es dort in den Leitsätzen.

Dabei sind historische Bauten wie das Schloss Waldegg in Feldbrunnen, Neu-Bechburg in Oensingen, Schloss Wartenfels in Lostorf oder Alt-Falkenstein in Balsthal, die auch als Museen genutzt werden, ausdrücklich erwähnt. In einem Massnahmenkatalog zum Kulturleitbild wird die «Erarbeitung einer übergeordneten Strategie zur Förderung der Museen, Schlösser und Burgen im Kanton Solothurn» stipuliert.

Klingt gut, nur: Bis jetzt habe er aber nichts davon mitbekommen, dass etwas Konkretes im Gang wäre, sagt Gloor. Er findet das eine verpasste Chance, andere Kantone hätten das grosse Potenzial ihrer Schlösser und Burgen erkannt. Er nennt etwa den Kanton Bern, der über eine eigene Schlossmuseumsstrategie verfügt. Oder der Aargau zum Beispiel: Er bewirbt seine Schlösser sehr aktiv als Besuchsziele – und schliesslich hat man sich dieses Jahr zur Ferienregion Aargau Solothurn zusammengeschlossen.

Verbundaufgabe, Impuls sollte vom Kanton kommen

Was schwebt Interpellant Gloor nun vor, läuft es nicht einfach darauf hinaus, dass er mehr finanzielle Unterstützung für die verschiedenen Stiftungen und Vereine herausholen will, die sich um Erhalt, Unterhalt und Betrieb von Schlössern und Burgen kümmern?

Ein gewisses monetäres Engagement will er zwar nicht ausschliessen, aber dabei würde es wohl kaum um Beträge gehen, die den Staatshaushalt gross belasten, meint Fabian Gloor.

Ihm gehe es darum, eine Debatte in Gang zu bringen. Gerade nach der Coronapandemie und den damit einhergehenden Chancen für einen nachhaltigen und lokalen Tourismus biete es sich an, sich diesem Potenzial anzunehmen, schreibt er in seinem Vorstoss. Das sei eine Verbundaufgabe, aber auch der Blick nach Bern oder in den Aargau zeige, dass es sicher nützlich wäre, wenn ein Impuls vom Kanton kommt.

Und: Der Denkmalschutz ist eine kantonale Aufgabe, da sei auch ein stärkeres Engagement im Bereich der Denkmäler und Schlösser angezeigt, findet Gloor. Es biete sich die Gelegenheit, die Schlösser und Burgen stärker als Alleinstellungsmerkmal des Kantons zu positionieren.

