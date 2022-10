Die Solothurner Autorin Maria Ursprung schreibt Theaterstücke

Kultur Die Solothurnerin Maria Ursprung schreibt preisgekrönte Theaterstücke Maria Ursprung wuchs in der Stadt Solothurn auf, wanderte für einige Jahre nach Berlin aus, kehrte 2015 in ihre Heimat zurück – und schreibt Theaterstücke in der Tessiner Abgeschiedenheit. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr

Die Solothurner Theaterautorin Maria Ursprung schreibt vor allem über das, was sie selbst bewegt und gerne auf der Bühne sehen möchte, und hofft, dass es andern auch so geht. Hanspeter Bärtschi

Maria Ursprung macht Theater. Allerdings nicht als Schauspielerin, welche in verschiedene Rollen schlüpft, die Solothurnerin bevorzugt die Arbeit hinter den Kulissen – jene als Theaterautorin. Auf diese Weise lässt sie im stillen Kämmerlein neue Welten, Figuren und deren Schicksale entstehen.

Dabei schreibt Ursprung primär aus ihrer eigenen Perspektive über Themen, die sie beschäftigen, die für sie gerade wichtig sind. «Ich beschäftige mich zuerst mit dem Inhalt und suche dann die dafür passende Form.» Zuerst entsteht also die Idee, worum es gehen soll, welche dann in einen geeigneten Rahmen gepackt wird. Ursprung ergänzt:

«Ich schreibe, was ich selbst gerne auf der Bühne sehen würde in der Hoffnung, dass es andern auch so geht.»

Mit dem Theaterstück «Schleifpunkt» gelang Ursprung bereits ein grösserer Erfolg. 2020 wurde das Werk zu den Autorentheatertagen des Deutschen Theaters Berlin als eines von drei Gewinnerstücken aus 170 Manuskripten ausgewählt. Uraufgeführt wurde es im Winter 2021 im renommierten Schauspielhaus in Graz.

Das modern inszenierte Stück handelt von einer kontrollsüchtigen Fahrlehrerin, die unbedingt alles so beibehalten will, wie es schon immer war. Allerdings ist ihre Tochter mittlerweile erwachsen und auf dem Weg, das mütterliche Nest zu verlassen. Als wäre das nicht schon genug, verursacht die Frau auch noch einen Autounfall. Ihr Leben gerät von diesem Moment an zunehmend ausser Kontrolle – was als Lebenskrise begann, entwickelt sich Schritt für Schritt zum Psychokrimi.

Ein Büro mitten in der Natur

Als sehr aktuell erwies sich auch Ursprungs Stück «Die nicht geregnet werden» – eine heiter-brutale Dystopie über eine Welt im Kampf um das Wasser –, welches sie in der Spielsaison 2020/21 als Hausautorin am Theater St.Gallen entwickelte. Um dieses Stück fokussiert zu Ende schreiben zu können, erhielt Ursprung ein Stipendium der Stadt Bern. Dieses ermöglichte es ihr, sich für einen Monat in vollkommener Abgeschiedenheit in Klausur zu begeben.

«Ich wohnte für einen Monat in einer Tessiner Steinhütte. Ich sammelte Pilze und Kastanien, hackte Holz. Mein Büro bestand aus einem Tisch und einem Stuhl, einzig umgeben von Natur. Das war ziemlich idyllisch.»

Ursprungs Arbeiten richten sich aber nicht ausschliesslich an ein erwachsenes Publikum. Im September dieses Jahres wurde ihr Klassenzimmerstück «Vakuum», welches sie im Auftrag des Jungen Deutschen Theaters Berlin schrieb, zum ersten Mal gespielt.

Das darin beleuchtete Thema ist ebenfalls aktuell und soll Jugendliche im Oberstufenalter dazu anregen, über Verschwörungstheorien und die dahintersteckenden Mechanismen nachzudenken – und zwar ausführlich und kritisch.

Gerade in Zeiten von Social Media, Influencer-Überflutung sowie haufenweise Fake News sei die kritische Auseinandersetzung mit diesen Themen wichtiger denn je, so Ursprung; in diesem Fall dürfe ein Theaterstück auch eine didaktische Komponente enthalten.

Und auch ausserhalb der Theaterbühne ist die Solothurnerin eine gefragte Autorin. Für das SRF schrieb sie 2019 das Hörspiel «Bienen schwärmen für sie». Für den national bekannten Kinderbuchverlag «Schweizerisches Jugendschriftenwerk» (SJW) reimte sie sich im Heft «Vieles und noch mehr» durch die Welt der Kinder, ein Werk für den Einstieg in die Lesewelt. Die Publikation erschien im Jahr 2021.

Eine Biografie wie im Bilderbuch

Angefangen hat Marias Werdegang im Jahr 1985 – da erblickte sie nämlich in Solothurn das Licht der Welt. Gemeinsam mit einem Bruder wuchs sie in der schönen Ambassadorenstadt auf. «Mein Bruder und ich hatten eine schöne Kindheit, wir durften unsere Zeit verbringen, mit was immer wir wollten», erinnert sich Ursprung.

Und Solothurn bot vieles. «Ich war in der Jungschar, habe Sport getrieben und mich künstlerisch betätigt.» In ihren Zwanzigern stand Ursprung als Schauspielerin und Sängerin auch selbst auf der Bühne. Dies reize sie mittlerweile aber nicht mehr, «hinter der Bühne sind meine Fähigkeiten besser eingesetzt», und es sei ihr schlicht auch zu aufreibend.

Nach der Matura, welche Ursprung an der Kantonsschule Solothurn absolvierte, studierte sie zuerst an der Universität Bern und später schliesslich an der Freien Universität Berlin die Fächer Theaterwissenschaften und Germanistik. Ebenfalls lebte und arbeitete die Geschichtenerzählerin von 2009 bis 2015 in Hamburg.

«Die Zeit in Berlin und Hamburg war wichtig für mich, ich war wirklich weg von daheim, konnte mich emanzipieren.» In der Grossstadt fühlte sie sich komplett unbeobachtet – das habe sie sehr genossen:

«Die Anonymität, welche Grossstädte bieten, ist gut für das Autorinnen-Sein, man gerät automatisch in die Rolle der Betrachterin.»

Ob sie nach Hamburg zurückkehren würde, wenn sich die Gelegenheit böte? «Sofort», so Ursprung, «ich fühle mich dort immer noch zu Hause.» Allerdings liebe sie auch die Zeit draussen in der Natur, weshalb sie eine Kleinstadt wie Solothurn sehr schätze, da man sofort draussen im Grünen sei.

Das Schreiben von Theaterstücken nahm die Solothurnerin erst vor rund fünf Jahren konkret in Angriff. Zuvor schrieb sie zwar auch schon, wirkte jedoch in erster Linie als Regisseurin und Dramaturgin. Von 2015 bis 2018 drückte sie deshalb nochmals die Schulbank und studierte in Biel am Schweizerischen Literaturinstitut «Literarisches Schreiben»:

«Ich hatte bereits als Regisseurin begonnen zu schreiben, wollte dieser Arbeit aber noch mehr Raum geben.»

Den Fokus in Richtung Bühne: Maria Ursprung führte 2021 Regie im Rahmen der Oper «Poppea» auf dem Schloss Waldegg. Hanspeter Bärtschi

Ein neuer Lebensabschnitt beginnt

Nach über zehn Jahren als Selbstständigerwerbende schlägt Ursprung nun ein neues Kapitel auf: Seit August dieses Jahres ist sie in einem 50 Prozent-Pensum Teil des Co-Leitung-Teams des Theaters Marie in Suhr. Die Aufgaben innerhalb dieser Anstellung gestalten sich äusserst vielfältig: Ausarbeiten des Spielplans, Stücke schreiben sowie inszenieren – Ursprung kann also auf ihre gesamte Erfahrung zurückgreifen.

«Theater Marie ist ein professionelles Tourneetheater, welches eng mit Gastspielhäusern der freien Szene zusammenarbeitet.» Obwohl es frei produziert, wird die Institution jedoch vom Kanton Aargau wie auch von der Stadt Aarau finanziert. Gezeigt werden die Bühnenstücke aber nicht nur im Aargau, sondern schweizweit, teils sogar international.

Für Ursprung ist die neue Anstellung eine längerfristige Angelegenheit, womit für die kommenden Jahre klar ist, wohin ihre Kreativität in erster Linie fliessen wird.

