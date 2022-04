Streetfood Festivals im Kanton Solothurn: Die grosse Übersicht

Kulinarik Sommer, Sonne, Streetfood: Die grosse Food-Festival-Übersicht im Kanton Solothurn In der Region Solothurn finden dieses Jahr zahlreiche Streetfood- und Foodtruck-Festivals statt. Mit unserer Übersicht verpassen Sie definitiv keines der beliebten Schlemmer-Events. Online-Redaktion Jetzt kommentieren 25.04.2022, 18.32 Uhr

Die meisten Food-Festivals, wie hier das Oltner Streetfood Festival 2021, locken mit einer Vielzahl an oftmals exotischen Speisen. Franz Beidler

Die Zeichen, dass nach dem letztjährigen «Katastrophensommer» dieses Jahr endlich wieder richtige Sommergefühle aufkommen, stehen gut. Die Coronamassnahmen sind alle gefallen und auch die Hoffnung auf etwas weniger Regen und dafür umso mehr Sonnenschein bleibt bestehen.

Doch wie geniesst man einen warmen Sommertag am besten? Unser Tipp: Mit guter Gesellschaft und leckerem Essen. Zumindest das gute Essen findet sich an einem der zahlreichen Foodtruck- und Streetfood-Festivals, die dieses Jahr im Kanton Solothurn stattfinden – die gute Gesellschaft nimmt man am besten selbst mit.

Mit einer grossen Auswahl von teilweise über 40 Essensständen ist sicherlich für jeden Geschmack etwas dabei. Meistens gibt es an den Veranstaltungen auch ein Rahmenprogramm wie etwa Live-Musik, damit den Besucherinnen und Besuchern auch vor und nach dem Essen – oder beim Anstehen – nicht langweilig wird.

Mit unserer Übersicht zeigen wir, wann die kulinarischen Veranstaltungen wo im Kanton Solothurn stattfinden. E Guete!

Das Streetfood Festival macht im Mai Halt auf dem Attisholzareal. Michel Lüthi

Den Auftakt zum kulinarischen Sommergenuss macht das Streetfood Festival Attisholz, welches Anfang Mai im Attisholz-Areal Riedholz stattfindet. Gemäss Organisatoren locken erneut 45 Foodstände mit Spezialitäten aus 30 Ländern.

Weiter soll es verschiedene Themenbars und Cocktail-, Wein-, Bier- und Gin-Tastings geben, wie die Veranstalter mitteilen. Zusätzlich gibt es Unterhaltung in Form eines Kinderlandes, Strassenkünstlern und Musik.

Das Streetfood Festival Attisholz ist Teil der sogenannten «Original Streetfood Festival Tour», welche dieses Jahr in ihre siebte Saison geht. Nach Angaben der Organisatoren habe man an den bisherigen 68 Festivals fast 1,5 Millionen Besucherinnen und Besucher verköstigt.

Die Öffnungszeiten sind am Freitag, 6. Mai, von 17.45 bis 23.30 Uhr, am Samstag, 7. Mai, von 11.45 bis 23.30 Uhr sowie am Sonntag, 8. Mai, von 11.45 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Streetfood Festival auf der Schützenmatte in Olten. (Archivbild) Patrick Luethy

Die «Original Streetfood Festival Tour» macht auch einen Stopp in Olten an der Begegnungszone Kirchgasse. Vom 13. bis 15. Mai können – wie eine Woche zuvor in Riedholz – Spezialitäten von 45 Foodstände aus aller Welt genossen werden.

Auch in Olten locken diverse Themenbars sowie verschiedene Unterhaltungsangebote wie Musik und ein Kinderland.

Die Öffnungszeiten sind am Freitag, 13. Mai, von 17.45 bis 23.30 Uhr, am Samstag, 14. Mai, von 11.45 bis 23.30 Uhr sowie am Sonntag, 15. Mai, von 11.45 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Food-Festivals ermöglichen das Probieren von besonderen Spezialitäten aus aller Welt – oder einfach nur einen saftigen Burgers. (Symbolbild vom Foodtruck-Festival Grenchen 2021) Michel Lüthi

Im Juni lockt das Foodtruck Festival hungrige Mäuler auf den Dornacherplatz in Solothurn.

In Solothurn sollen das Foodtruck Festival ein Angebot von circa 20 Ständen bieten, wie Organisator Patrick Kohler auf Anfrage erklärt. Begleitet wird das Festival mit einem Programm an Live-Musik. Und auch für die Unterhaltung der kleineren Gäste ist gesorgt: Für Kinder gibt es Fussballdart und eine Hüpfburg, so Kohler.

Gegen schlechte Witterung oder starken Sonnenschein sollen ausserdem gedeckte Sitzplätze zur Verfügung stehen.

Geöffnet ist das Foodtruck Festival am Freitag, 10. Juni, 17 bis 23 Uhr, Samstag, 11. Juni, 11 bis 23 Uhr, und Sonntag, 12. Juni, 11 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Musikalische Unterhaltung am Foodtruck-Festival Grenchen. (Archivbild) Michel Lüthi

Die Foodtrucks machen auch Halt in Grenchen. Am Marktplatz kann kann man vom 17. bis 19. Juni von den süssen oder salzigen Spezialitäten aus verschiedenen Ländern geniessen. In Grenchen ist am Anlass ein Food-Angebot von etwa 12 Ständen geplant.

In Grenchen wird dem Festival ebenfalls mit einem Rahmenprogramm an Live-Musik und Unterhaltung – für die Kinder wieder mit Fussballdart und einer Hüpfburg – der Feinschliff verpasst.

Die Öffnungszeiten sind Freitag, 17. Juni, von 17 bis 23 Uhr, am Samstag, 18 Juni, von 11 bis 23 Uhr, und am Sonntag, 19. Juni, von 11 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Impressionen vom fünften Streetfood-Festival unter der Leporellobrücke beim Kofmehl Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Seit 2015 erfreut das Streetfood Festival Solothurn die Besucherinnen und Besucher. Zur ersten Durchführung lockte das Festival 15’000 Personen an, 2019 zum vierten Mal waren es 25’000 Menschen. Nach diesem Grosserfolg musste man aber zwei Jahre in Zwangspause: 2020 war die Durchführung durch die Coronapandemie nicht möglich, 2021 war der Standort unter Leporellobrücke durch ein Covid-Testzentrum des Kantons besetzt.

Nun kehrt das beliebte Streetfood Festival Solothurn endlich zurück. Während die Durchführung Anfang Jahr noch an einem neuen Standort bei der Rythalle geplant war, informierte die Organisatoren Ende April, dass das Streetfood Festival doch wieder am gewohnten Platz unter der Leporellobrücke stattfinden kann.

«Der Charme unter der Brücke gehört zum Streetfood Festival», freut sich etwa Stefan Wigger, der neue Präsident des Vereins Streetfood Festival Solothurn.

Möglich ist dieser Ortswechsel, da das Angebot des Covid-Testzentrum bereits deutlich reduziert und das Drive-in Testcenter frühzeitig abgebaut wurde. An über 40 Food-Ständen können sich Besucherinnen und Besucher kulinarisch austoben.

Um möglichst viele Esskulturen auszuprobieren zu können ist jeder Stand verpflichtet, mindestens eine Speise für maximal 6 Franken anzubieten.

Mit der aktuellen Grösse sei man vollends zufrieden, wie Stefan Wigger erklärt: «Wir wollen nicht wachsen, sonst könnten wir die Organisation nicht mehr stemmen».

Das Streetfood Festival Solothurn findet vom 26. bis 28. August statt. Die Öffnungszeiten sind: Freitag 26. August, 17 bis 23 Uhr, Samstag, 27. August, 12 bis 23 Uhr und Sonntag, 28. August, 12 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Ein Foodtruck am Zibelimäret in Oensingen. (Archivbild) Patrick Lüthy

Nach Solothurn und Grenchen macht das Foodtruck Festival (nach einer Sommerpause) einen Abstecher nach Oensingen. Foodtruck Festival-Organisator Peter Kohler verrät bereits, dass auch in Oensingen circa 12 Stände ihre Spezialitäten anbieten werden. Genauere Informationen folgen noch.

In Oensingen wird das Foodtruck-Festival ebenfalls mit Live-Musik und Unterhaltungsmöglichkeiten für Kinder durchgeführt.

Das Feedtruck Festival Oensingen findet vom 2. bis 4. September stattfinden. Der Eintritt ist frei.

Youcinema kombiniert mit der kulinarischen Vielfalt in der Schützi in Olten. (Archivbild) Patrick Lüthy

2019 wurde in Olten zum ersten Mal das Street Food Cinema durchgeführt und kombinierte die Ideen eines Open-Air-Kino mit einem Foodtruck Festival.

Nach dem Event, welches fast einen ganzen Monat dauerte, zeigte sich Veranstalter Youcinema äusserst zufrieden. Roger Brogli, Eventmanager von youcinma, gab damals gute Zeichen, dass auch weitere Durchführungen möglich seien: «Wir möchten das wieder machen».

Drei Jahre später ist die Website der Veranstaltung zwar noch online, doch auch 2022 wird es nichts mit der Kombination aus Kinospass und Streetfoodgenuss. «Dieses Jahr werden wir voraussichtlich ein traditionelles Open Air-Kino vom 6. bis 31. Juli auf der Oltner Schützi durchführen, ohne Streetfood-Anbieter», äussert sich Konrad Schibli, Geschäftsführer von youcinema, auf Anfrage dieser Zeitung.

Ein Grund dafür sind sicher auch die finanziellen Mittel: «Für das Street Food Cinema hatten wir damals ein Budget von 360’000 Franken, dreimal so hoch wie für ein herkömmliches Open-Air-Kino», erklärt Schibli.

