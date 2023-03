Künstliche Intelligenz Antwortet ChatGPT so gut, wie es der Solothurner Regierungsrat kann? Der Praxistest Immer tiefer durchdringt künstliche Intelligenz den Alltag. Was heisst das für den Kanton Solothurn? Für Behörden, Schulen – und für uns alle? Der Regierungsrat muss nun Antworten liefern. Doch zuerst übernimmt ChatGPT diese Aufgabe. Sven Altermatt Jetzt kommentieren 06.03.2023, 15.25 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wenn ChatGPT plötzlich die Hausaufgaben schreibt: Dieses Problem treibt Schulen bereits landauf und landab um. Bild: Timothy D. Easley/AP

Eigentlich ist das Thema zu ernst, um damit Spässe zu treiben. Aber streng genommen geht es hier auch nicht um eine lustige Spielerei, sondern um den Sinn der Sache: EVP-Kantonsrat André Wyss will von der Solothurner Regierung wissen, was sie über künstliche Intelligenz (KI) denkt und wie diese in der Kantonsverwaltung eingesetzt werden könnte. Mit seinem Vorstoss kommt das Thema auch in Solothurn aufs politische Tapet.

Künstliche Intelligenz ist derzeit in aller Munde – wegen ChatGPT. Mit dieser Software kann man chatten und bekommt in Sekundenschnelle eine eloquente Antwort. Selbst komplexe Fragen sind kein Problem, die Texte könnten auch von einem fachkundigen Menschen geschrieben worden sein. Früher oder später dürften solche Anwendungen ein selbstverständlicher Teil unseres Alltags sein.

Kunstvoll gedrechselte Sätze von ChatGPT

Eine Steilvorlage: Zwar hat die Solothurner Regierung den Vorstoss von Wyss noch nicht beantwortet; die Stellungnahme zu seiner Kleinen Anfrage dürfte diese Woche verabschiedet werden. Doch ChatGPT lässt sich schon vorab mit der Beantwortung beauftragen.

Die Regierung mit Fragen zu löchern und sie zu einer öffentlichen Auskunft zu zwingen, gehört zur Kontrollfunktion eines jeden Parlaments. Der Verwaltung wiederum bereiten die Vorstösse viel Arbeit. Was also, wenn KI da ein wenig aushilft? Zeit für den Praxistest.

Kantonsrat André Wyss (EVP/Rohr). Bild: Hansjörg Sahli

«Gerne beantworte ich Ihre Fragen im Namen der Verwaltung», schreibt ChatGPT vorab. Rasch wird klar: Den Duktus einer typischen Vorstossantwort beherrscht das Programm bestens. Und auch inhaltlich gibt die Antwort einiges her. Erst recht, weil es leider zum Wesen solcher Stellungnahmen gehört, dass sie mitunter recht vage bleiben. Präsentiert werden kunstvoll gedrechselte Sätze ohne allzu konkreten Inhalt.

André Wyss will in seinem Vorstoss zuerst wissen:

«Wo sieht der Regierungsrat die grössten Chancen der KI für die Verwaltung? Welches sind die Risiken? Wie will man diesen begegnen?»

ChatGPT antwortet, ganz im Stile einer Kantonsregierung:

«Die künstliche Intelligenz bietet zahlreiche Chancen für die Verwaltung, insbesondere im Bereich der Effizienzsteigerung und Automatisierung von Prozessen. So kann beispielsweise die Bearbeitungszeit von Anträgen durch automatisierte Entscheidungsprozesse verkürzt werden. (…)»

Wyss fragt unter anderem auch:

«In welchen Verwaltungsbereichen und wie wird bereits heute im Kanton Solothurn KI eingesetzt? Welche Erfahrungen hat man damit gemacht?»

ChatGPT simuliert menschliche Sprache. Entwickelt wurde die KI vom US-Unternehmen OpenAI. Bild: Richard Drew/AP

ChatGPT antwortet:

«Der Einsatz von KI in der Verwaltung des Kantons Solothurn ist derzeit noch begrenzt. Es gibt jedoch erste Pilotprojekte, etwa im Bereich der automatisierten Klassifikation von Dokumenten oder der Analyse von Datenbeständen. (…)»

Wie steht es hier um den Wahrheitsgehalt? Wohl ganz gut. So gilt gemäss der Digitalisierungsstrategie des Kantons die Losung: «Geschäftsprozesse müssen optimiert und automatisiert werden.»

Besonders heiss diskutiert wird aktuell, wie Schulen mit Chatbots umgehen sollen. Denn sie verfassen auf Befehl auch Aufsätze und allerlei andere Texte. Längst ist ChatGPT in den Klassenzimmern angekommen. Unter Lehrerinnen und Lehrern geht die Sorge um, Hausaufgaben seien in bisheriger Form bald obsolet. Gefordert sind hier die Kantone, denn sie sind fürs Schulwesen zuständig.

Dazu will Wyss wissen:

«Welche Chancen und Risiken sieht der Regierungsrat im Bereich der Schulbildung? Wie will man diesen begegnen?»

ChatGPT antwortet:

«Auch im Bereich der Schulbildung bietet die KI Chancen und Risiken. Es gilt, die Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler frühzeitig auf die Thematik aufmerksam zu machen und sie für den verantwortungsvollen Umgang mit KI zu sensibilisieren. (…) Wir setzen hier auf eine Zusammenarbeit mit Bildungsexpertinnen und -experten und auf die Erarbeitung von entsprechenden Richtlinien und Lehrinhalten.»

Wie wird sich künstliche Intelligenz auf den Alltag auswirken? Ein Roboter auf einer Konferenz zu künstlicher Intelligenz in München im Februar 2023. Bild: Sven Hoppe/dpa

Damit der Kanton das Thema nicht verschläft

Antwortet ChatGPT so gut, wie es der Regierungsrat kann? Diese Zeitung hat Kantonsrat André Wyss die entsprechende Stellungnahme zu seinem Vorstoss vorgelegt. Den Fragesteller befriedigt diese nur zum Teil. «Auf den ersten Blick ist es erstaunlich, ja fast beängstigend, wie souverän ChatGPT antwortet», sagt der Rohrer EVP-Mann:

«Aber bei genauerer Betrachtung zeigt sich: Die Antworten sind oberflächlich und eher floskelhaft. Es fehlt an konkreten Zahlen und Zeitbezügen.»

Vor allen Dingen jedoch seien keine Werthaltungen und kein moralischer Kompass spürbar, so Wyss. «Hier kann ein Chatbot ein politisches Gremium natürlich nicht ersetzen.»

In seinen Augen eröffnet KI für den Kanton primär bei Verwaltungsaufgaben neue Möglichkeiten. Gleichzeitig stellten sich auch ethische Fragen – «wie beispielsweise das Missbrauchspotenzial frühzeitig erkannt werden kann».

Es ist die kleine Evangelische Volkspartei, die sich in Solothurn des Themas KI bislang wohl am entschlossensten angenommen hat. Der Kanton müsse einerseits das volle Potenzial von KI ausschöpfen, so die EVP, und andererseits die damit verbundenen Risiken minimieren.

Rathaus in Solothurn: Künstliche Intelligenz beschäftigt auch die Kantonspolitik. Bild: Bruno Kissling

Neben Wyss warf EVP-Präsident Elia Leiser in einem Papier die Frage auf, ob die Lehrerausbildung jetzt nicht rasch angepasst werden müsste. «Der Kanton Solothurn führte 2005 in den Schulen eine Wochenlektion ICT ein. Erst 13 Jahre später wurde begonnen, die Lehrpersonen dazu auszubilden», kritisiert Leiser, der selbst Lehrer ist. Mit Blick auf KI befürchtet er nun: Der Kanton und die pädagogische Hochschule könnten «dieses Thema wieder verschlafen».

O-Ton: Der Vorstoss von André Wyss – und die Antworten von ChatGPT «Das Thema künstliche Intelligenz (KI) schreitet rasant voran und führt in mancherlei Hinsicht zu verschiedenen neuen Herausforderungen», schreibt André Wyss (EVP) in seiner Kleinen Anfrage einleitend. Und weiter: «Für den Kanton Solothurn dürfte sich primär die Frage stellen, wie die KI im Rahmen der Verwaltungstätigkeiten des Kantons und der Gemeinden zielgerichtet eingesetzt werden kann. Andererseits geht es aber auch darum, allfälliges Missbrauchspotenzial frühzeitig zu erkennen und diesem entgegenzuwirken.» Hier dokumentieren wir die Antworten von ChatGPT auf Wyss’ Fragen: Vielen Dank für Ihren Vorstoss zum Thema künstliche Intelligenz im Kanton Solothurn. Gerne beantworte ich Ihre Fragen im Namen der Verwaltung: 1. Wo sieht der Regierungsrat die grössten Chancen der KI für die Verwaltung? Welches sind die Risiken? Wie will man diesen begegnen?

Die künstliche Intelligenz bietet zahlreiche Chancen für die Verwaltung, insbesondere im Bereich der Effizienzsteigerung und Automatisierung von Prozessen. So kann beispielsweise die Bearbeitungszeit von Anträgen durch automatisierte Entscheidungsprozesse verkürzt werden. Gleichzeitig müssen aber auch Risiken, wie etwa der Missbrauch von KI-Systemen oder die Diskriminierung von bestimmten Gruppen, beachtet werden. Um diesen Risiken entgegenzuwirken, arbeiten wir eng mit Fachleuten zusammen und setzen auf eine transparente und verantwortungsvolle Nutzung von KI-Systemen. 2. In welchen Verwaltungsbereichen und wie wird bereits heute im Kanton Solothurn KI eingesetzt? Welche Erfahrungen hat man damit gemacht?

Der Einsatz von KI in der Verwaltung des Kantons Solothurn ist derzeit noch begrenzt. Es gibt jedoch erste Pilotprojekte, etwa im Bereich der automatisierten Klassifikation von Dokumenten oder der Analyse von Datenbeständen. Erfahrungen in der Praxis sind jedoch noch begrenzt. 3. In welchen weiteren Bereichen sind in Zukunft Einsätze von KI angedacht bzw. möglich? Wie sieht der Zeitplan dazu aus?

In Zukunft sehen wir Einsatzmöglichkeiten von KI beispielsweise im Bereich der Prozessoptimierung und der Datenauswertung. Ein genauer Zeitplan für zukünftige Einsätze von KI in der Verwaltung steht derzeit jedoch noch nicht fest. 4. Wie stellt die Regierung sicher, dass sie mit der rasanten Entwicklung in diesem Bereich mitgehen kann?

Um mit der rasanten Entwicklung im Bereich der KI Schritt zu halten, investieren wir in die Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitenden und setzen auf eine enge Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Industrie. 5. Welche Chancen und Risiken sieht der Regierungsrat im Bereich der Schulbildung? Wie will man diesen begegnen?

Auch im Bereich der Schulbildung bietet die KI Chancen und Risiken. Es gilt, die Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler frühzeitig auf die Thematik aufmerksam zu machen und sie für den verantwortungsvollen Umgang mit KI zu sensibilisieren. Gleichzeitig müssen auch hier Risiken wie etwa die Verbreitung von Desinformation oder Diskriminierung beachtet werden. Wir setzen hier auf eine Zusammenarbeit mit Bildungsexpertinnen und -experten und auf die Erarbeitung von entsprechenden Richtlinien und Lehrinhalten. 6. Wie werden die Lehrpersonen und Schulen auf die neuen technischen Möglichkeiten sensibilisiert und welche Hilfsmittel werden zur Verfügung gestellt?

Um die Lehrpersonen und Schulen auf die neuen technischen Möglichkeiten vorzubereiten, stellen wir Schulungen und Weiterbildungsangebote zur Verfügung und informieren über die Chancen und Risiken von KI. Gleichzeitig arbeiten wir daran, die Schulen mit den nötigen technischen Ressourcen auszustatten, um den Einsatz von KI im Unterricht zu ermöglichen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen