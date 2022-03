Künstlerhaus S11 Die Ausstellung «Objektiv betrachtet» von Hansjörg Sahli zeigt den subjektiven Blick des Solothurner Fotografen Die aktuelle Ausstellung im Künstlerhaus S11 in Solothurn ist bemerkenswert. Der Fotograf Hansjörg Sahli zeigt Bilder aus den vergangenen 27 Jahren. Vanessa Simili Jetzt kommentieren 12.03.2022, 05.00 Uhr

Hansjörg Sahli im Künstlerhaus S11. Bild: Hanspeter Bärtschi

Der Zufall will es, dass Hansjörg Sahlis Name heute gleich in zweierlei Hinsicht auf dieser Seite vertreten ist: einmal als Pressefotograf, beauftragt von dieser Zeitung, einmal als Ausstellender im Künstlerhaus S11 in Solothurn. Sahli stand während vieler Jahre und steht noch heute für die Solothurner Zeitung im Einsatz. Dies sei hier nur nebenbei erwähnt.

Stattdessen geht es vielmehr um den Fotografen Sahli, der seine ganz eigenen Interessen verfolg – genauer um seine freien Arbeiten, von denen eine grosse Zahl ab heute in der Ausstellung «Objektiv betrachtet» zu sehen sind. In mehreren Serien, die meisten im analogen Mittelformat fotografiert, erzählt er Geschichten von Menschen: mal Individuen, mal Menschengruppen. Mal hat letztere der Zufall formiert, mal ein gemeinsames Interesse, eine verbindende Passion.

Ausstellung von Fotograf Hansjörg Sahli im Künstlerhaus S11. Hanspeter Bärtschi

In «Defilee, Juli 2002, Neuenburg» etwa säumt eine wartende Menschenmenge eine Strasse. Bei einigen dieser Menschen kippt das Warten, offenbar angesichts der Kamera, ins Posieren. Bei anderen weckt die Kamera Argwohn: Mit zusammengekniffenen Augen und verschränkten Armen spähen sie in Richtung des Fotografen. Oder ist es grad leicht daneben? Szenen, wie sie überall sein könnten. Bilder: allgemeingültig. In gewisser Weise unspektakulär, ja fast beiläufig.

Im Gegensatz dazu: «Dübendorf, 1998» zeigt eine ganz andere Gruppe von Menschen. Hier ist der Zusammenschluss willentlich, das gemeinsame Interesse schweisst zusammen. Ein Bikertreffen, einmal 1998 und einmal drei Jahre später, 2001. Broncos, Hell Angels und andere Harley-Davidson-Fahrer. Auch Fahrerinnen. Und Mitfahrerinnen, selbstverständlich. «Bei einem karitativen Anlass», ergänzt Sahli.

Es seien Schnappschüsse, teils schnell entstanden, die meisten «blind» geschossen. «Einige haben gar nicht gemerkt, dass sie fotografiert wurden, andere haben es sehr wohl gemerkt und in die Kamera geschaut.» Der Blick direkt, mal fragend, mal skeptisch, mal gekünstelt distanziert: ausdrucksstarke Porträts in Schwarz-Weiss.

Unverhoffte Momente, unerwartete Emotionen

Was einem entgegenkommt beim Anblick all der fotografierten Gruppen – Jugendliche am Luna Park in Biel, Menschen an der Streetparade oder Schwinger zwei, drei Sekunden nach dem Ende des Kampfes, mit Sägemehl im erschöpften Gesicht: Sahli interessiert sich für den einzelnen Menschen.

Weniger für die Pose, obwohl er diese auch mal zulässt, sondern für den unverhofften Moment, eine unerwartete Emotion. Flüchtig und aussagekräftig. Für den Einzelnen, der immer auch ein soziales Wesen ist. Insofern ist es auch die Gesellschaft, auf die er sein Objektiv richtet. Sie kristallisiert sich wiederum am Einzelnen.

Ausstellung von Fotograf Hansjörg Sahli im Künstlerhaus S11. Hanspeter Bärtschi

Ein Zeugnis dieses gesellschaftlichen Interesses manifestiert sich im dritten Geschoss an der Schmiedengasse. Hier sind digitale Farbfotografien zu sehen. Prints auf Offsetpapier im Format A3. Über zehn Jahre hat Sahli um den Neuenburgersee herum fotografiert: Szenen am Ufer, das Wasser, Menschen in ihrer zelebrierten Freizeit, Gebäude, mal verlassene, mal bewohnte. Mal sind die Bilder gezeichnet von Melancholie, mal von einem wohldosierten Schalk.

Sahlis Fotografien sind essayhafte Zeitdokumente. Es sind Bilder, die wir kennen respektive zu kennen meinen, und doch muten sie fremd an. Exemplarisch dafür eine hochformatige Landschaft in Schwarz-Weiss: feingliedrig auf diffusem Hintergrund ein Baum. Japanisch, denkt man. «Moutier» entlarvt der Titel. «Man braucht nicht weit zu gehen und findet manchmal eine ganze Welt vor», sagt Sahli.

In «Objektiv betrachtet» gibt er uns einen Einblick in einige dieser Welten. Manchmal aus einer unbekannten Perspektive, manchmal geheimnisvoll fremd, immer aber sonderbarerweise irgendwie vertraut.

Ausstellung zu sehen bis 10. April.

