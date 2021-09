Künstlerduo Eintauchen in den Pulpokosmos im Kunsthaus Grenchen – oder: Wie das Essen der Zukunft aussehen könnte Im Kunsthaus Grenchen eröffnet das Künstlerduo M.S. Bastian und Isabelle L. ihr Universum. Franziska Baumgartner zeigt dazu, wie das Essen der Zukunft aussehen könnte. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 04.09.2021, 05.00 Uhr

Im Pulpokosmos von M.S.Bastian und Isabelle L. im Kunsthaus Grenchen frb

Das in Biel lebende Künstlerduo M.L.Bastian (*1963) und Isabelle L (*1967) kann schon jetzt auf ein äusserst reichhaltiges Werk zurückblicken. Und zwar ein so reichhaltiges, dass die beiden beschlossen haben, einen grossen Teil ihres grafischen Schaffens seit Beginn der frühen 1980er-Jahre bis ins Jahr 2018 dem Kunsthaus Grenchen zu vermachen. «Zwischen dem Kunsthaus Grenchen und dem Künstlerduo besteht schon seitlanger Zeit eine grosse Verbundenheit», sagt dessen künstlerische Leiterin Claudine Metzger. Und M. L. Bastian ergänzt: «Im Kunsthaus Grenchen konnten wir im Jahr 2005 die erste grössere institutionelle Ausstellung realisieren. Mit der Übergabe dieser Grafiken wollen wir auch unsere Dankbarkeit ausdrücken.» In der Villa Girard ist nun eine Auswahl der insgesamt 112 Blätter und Mappen umfassenden Schenkung zu sehen. Thematisch gehängt zeigen diese Blätter, dass das Künstlerduo viele dieser Drucke oder Serigrafien als Ergänzung zu seinen malerischen oder auch installativen Werken geschaffen hat. Der Neubau ist prädes- tiniert für den Pulpokosmos Doch zeigen Bastian und Isabelle ihre Dankbarkeit nicht allein in der Girard-Villa.

Im Neubau haben sie einen Pulpokosmos zum Leben erweckt.

Eine ganz besondere Welt – sie nennen es auch eine Art Geisterbahn – in welcher der Pulp herrscht. Es sei eine längere, leider in der letzten Zeit etwas vergessene Praxis geworden, solche installativen Universen zu schaffen, erklärt das Künstlerpaar. Doch dieser Raum im Kunsthaus Grenchen sei geradezu prädestiniert, diese Ausstellungsform wieder neu zu beleben. Betritt man den abgedunkelten Raum, bemerkt man zunächst Objekte, die als Zitate an verschiedene Comixfiguren, Kinderbücher, Filme, Gemälde zu verstehen sind. Überall ersetzt jedoch die Figur des Pulp – eine vom Künstlerduo vor langer Zeit geschaffene Comixfigur – die eigentlichen Charaktere. Er ist sozusagen zum Markenzeichen des Künstlerduos geworden. Geht man etwas weiter durch das Labyrinth, steht man plötzlich leibhaftig vor ihm: Eine mannshohe weisse Figur, die an einem Pult sitzt, neben sich eine fast leere Flasche Tequila Marke «Super Pulp». Er scheint zu arbeiten und man entdeckt weitere Plakate oder Zeichnungen in denen Pulp die Hauptperson ist. Doch es gibt weitere schwarz-weisse Gesichter, Mickey-Mouse-Fratzen, Geisterwesen, tierähnliche Gestalten, auch schlingende Pflanzen, Fantasiebäume. «Wir wollen eine positive Welt schaffen, das zeigen, was uns gefällt», sagt Isabell L. In dieser comixartigen Fantasiewelt hat jedes Wesen seine Bedeutung, seinen Platz.

Auch Anleihen an die Kunstgeschichte

In der eher humorvollen Pulp-Welt finden sich aber auch ernsthafte, gar kritische Anleihen. So haben die beiden Künstler ein Riesengemälde mit ihren Figuren bevölkert, doch man erkennt aber genau die Vorlage dafür: Guernica von Pablo Picasso. Ein Gemälde, in dem Brutalität und Gewalt zwischen den Figuren vorherrschen. Dieses Riesen-Gemälde präsentieren M. L. Bastian und Isabelle L. in Grenchen gar an zwei Wänden. Und im Hintergrund ist der Gesang von Jim Morrison und die Musik von «The Doors» zu hören.

Schöne neue Food-Welt

In der immer wiederkehrenden Ausstellungsreihe «20m2» des Kunsthauses Grenchen ist gleichzeitig im 2.Stock der Girard-Villa eine Installation mit Video von Franziska Baumgartner zu sehen. Die 1987 geborene Künstler interessiert sich in ihrer Arbeit für die Momente der Auflösung, der Verformung und der Entfremdung. Zu sehen ist der Aufbau einer Art Versuchsreihe von essbarem Material wie Reispapier, Gelatine, Algen und mehr. Eine Laborsituation mit unterschiedlichen Farben und Formen. Man schwankt als Betrachter zwischen Faszination und Abneigung, vor allem so lange man nicht weiss, um welche essbaren Stoffe es sich handelt.

Hinweis: Bis 9. Januar. Eröffnungstag: Sa, 4. Sept. 11–17 Uhr. Weitere Öffnungszeiten: Mi–Sa 14–17 Uhr; So 11–17 Uhr