Küche ist aber nicht betroffen Kurz nach Eröffnung des neuen Bürgerspitals in Solothurn sind erste Korrekturen nötig Vergangenes Jahr wurde der Neubau des Solothurner Bürgerspitals in Betrieb genommen. Nun sind erste Korrekturen nötig. Betroffen sind der Eingang und die Kardiologie. Die Küche jedoch nicht, betonen die Verantwortlichen. Und dementieren damit hartnäckige Gerüchte. Urs Mathys Jetzt kommentieren 12.01.2022, 05.00 Uhr

Der provisorische Haupteingang des Bürgerspitals Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Der vom Solothurner Stimmvolk 2012 abgesegnete Verpflichtungskredit von 340 Millionen Franken für den Neubau des Bürgerspitals Solothurn enthält keinen Betrag für die Einrichtung einer neuen Spitalküche. Die Verpflegung der Patientinnen und Patienten, die in dem letzten Mai offiziell in Betrieb genommenen topmodernen Neubau von Haus 1 untergebracht sind, erfolgt weiterhin aus der bestehenden Spitalküche.

Nun wollen Gerüchte wissen, dass in eine Sanierung dieser Küche ein Betrag von 60 Millionen Franken gesteckt werden solle, während gleichzeitig im erst noch vor der Realisierung stehenden Haus 2 des Neubaus zusätzlich eine neue Küche projektiert werden solle. Kostenpunkt, weitere 30 Millionen Franken. Angebliche Pläne, die nicht zuletzt in Personalkreisen der soH Verwunderung und Empörung auslösten.

Küche war nicht Bestandteil des Verpflichtungskredits

Was ist dran, an den Gerüchten über diese «Verschleuderung von Steuergeldern»? Eine Küche sei nicht Bestandteil des Verpflichtungskredits von 340 Millionen Franken gewesen, bestätigen das kantonale Hochbauamt und die soH. Tatsächlich sei aber «im Zusammenhang mit der Planung von Haus 2 eine Verlegung der Küche in den Neubau geprüft» worden, bestätigt das Hochbauamt.

Aber: «Aus Kosten-/Nutzen-Überlegungen wurde diese Idee verworfen.» Heisst: Die Spitalküche bleibe am bisherigen Standort und werde nicht in das geplante Haus 2 gezügelt.

Bürgerspital Solothurn. Hanspeter Bärtschi / SZ

Stimmt denn anderseits, dass Dutzende Millionen in die bestehende Küche investiert werden sollen? «Kurzfristig besteht kein Investitionsbedarf, da in den letzten Jahren diverse Bereiche der Küche saniert wurden», lässt die soH verlauten. Mittelfristig seien dann Investitionen in den Kühlräumen nötig.

«Was aber in späteren Jahren Investitionen auslösen wird, ist die Sanierung des Gebäudes, in dem sich die Küche und das Restaurant befinden», heisst es im Hinblick darauf, dass das Restaurant nach Fertigstellung von Haus 2 plangemäss dorthin verlegt werden wird.

Und wie ist der Spitalbetrieb im Neubau angelaufen? «Kleinere Mängel, die bei einem Bauwerk dieser Dimension unvermeidlich sind», hätten keinen Einfluss auf die Funktionstüchtigkeit des Betriebes gehabt und seien behoben worden, versichern soH und Hochbauamt. Insbesondere hätten aber die Kinderkrankheiten der Liftanlagen im Neubau behoben werden können: «Diese funktionieren jetzt einwandfrei.»

Beim Eingang geht man über die Bücher

Zwei grössere Korrekturen werden derzeit aber umgesetzt: einerseits die Verlegung des Herzkatheterlabors in den Neubau und anderseits Anpassungen beim aktuellen provisorischen Eingangsbereich des Bürgerspitals. Der definitive neue Haupteingang wird erst mit der für 2026 geplanten Fertigstellung von Haus 2 geschaffen (siehe unten).

Der Neubau des Bürgerspital Solothurn im Mai 2021. Hanspeter Bärtschi / SZ

Nun habe sich gezeigt, dass nicht so lange mit dem Provisorium gearbeitet werden könne, so die soH:

«Die provisorische Empfangssituation mit Kiosk und Informationstheke/Telefonie im öffentlichen Korridor ist mit der Coronasituation (Maskentragpflicht und Plexiglaswände) für eine Kommunikation mit Patientinnen und Patienten nicht geeignet.»

Deshalb solle dieser Bereich in den provisorischen Eingang mit Holz-Windfang verlegt werden. «Die Planung ist abgeschlossen und die Umsetzung steht an.» Attraktiviert werden sollen auch die räumliche Situation in der Patientenanmeldung/-aufnahme und ebenso der Kiosk.

Kardiologie muss wegen Abriss zügeln

Bereits angelaufen sind Bauarbeiten im Neubau, damit das 2012 geschaffene und 2015 erweiterte Herzkatheterlabor dorthin verlegt und bereits Mitte dieses Jahres in Betrieb genommen werden kann. Aktuell befindet sich das Labor im Untergeschoss der Altbauten, unmittelbar neben dem Bettenhochhaus, das in den nächsten Monaten abgerissen werden soll.

«Im Zuge der vertieften Planungsarbeiten stellten die Verantwortlichen des Generalplaners fest, dass die Erschütterungen, die der Rück- und Neubau mit sich bringen wird, die Arbeit mit den sensiblen Geräten stören könnten», schreibt die soH dazu.

Mit der Verlegung in den Neubau könne einerseits diesem «potenziellen Risiko» ausgewichen werden, anderseits mache sie auch aus medizinischer und praktischer Sicht Sinn: «Rund ein Drittel der Behandlungen erfolgen notfallmässig. Nach dem Umbau befindet sich das Herzkatheterlabor in der Nähe des Notfallzentrums, was betreffend Verlegung von Notfallpatienten entscheidende zeitliche Vorteile bringt.»

Die Baukosten des neuen Herzkatheterlabors inklusive Tagesklinik Kardiologie belaufen sich nach Angaben der soH unter Berücksichtigung der Teuerung auf rund 4,1 Millionen Franken und seien Bestandteil des Verpflichtungskredits.

Tom & Tina Ulrich,tom Und Tina Ulrich / SOL

Erfahrungen führen zu Prozessoptimierungen

Darüber hinaus bewähre sich der Neubau im praktischen Betrieb gut, heisst es auf Anfrage weiter. Kritik etwa aus Personalkreisen bezüglich weiter Wege und komplizierter Arbeitsabläufe, wird von Hochbauamt und soH zurückgewiesen: Nach einer gewissen Angewöhnungszeit werde das Neue bald einmal zum Vertrauten werden.

Zudem seien im Neubau viel mehr medizinische Bereiche in einem Gebäude untergebracht, die früher auf mehrere Gebäude verteilt gewesen seien:

«Dies bringt mehr Effizienz und ermöglicht Synergien im Betrieb.»

Wie die soH ausführt, seien gestützt auf die Erfahrungen im praktischen Betrieb mehrere Prozessoptimierungen umgesetzt worden: «Die Prozesse für das ambulante und das stationäre Operieren laufen nun komplett unterschiedlich, womit wir die Entwicklung ‹ambulant vor stationär› aufnehmen. Wir optimieren so auch den Personaleinsatz, da für ambulante Operationen weniger Mitarbeitende nötig sind, als für grosse, stationäre Eingriffe», heisst es erklärend.

Eine zweite wichtige Optimierung sei, dass sich nun «in unmittelbarer Nähe zum Notfall ein Multiambulatorium mit 25 Behandlungsräumen befindet, in dem Patientinnen und Patienten von Fachpersonen aus verschiedenen Disziplinen behandelt werden können».

Der Neubau des Bürgerspital Solothurn am Tag der Schlüsselübergabe. Hanspeter Bärtschi Das Notfallzentrum. Hell und freundlich soll das Spital sein. Im unteren Bereich herrschen dunklere Farbtöne in blau und grün vor. Lea Durrer Der Kiosk ist schon in Betrieb. Lea Durrer Lea Durrer Blick in eine Schockraum-Koje. Lea Durrer Alfredo Pergola, Projektleiter Hochbauamt, erklärt den Aufbau des Spitals. Daneben steht Reto Gmür von Gmür Architekten. Lea Durrer Lea Durrer Einer von zwei Computertomographen. Lea Durrer Lea Durrer Wartebereich für die Patientinnen im «Donna»-Programm zur Brustkrebs-Früherkennung. Lea Durrer Beim Empfang kann man einen Geduldsfaden mitnehmen. Lea Durrer Ausserhalb vom Kernbereich gibt es einen Korridor, über den Patienten transportiert werden können. Er soll auch ein Ort für den informellen Austausch zwischen Mitarbeitern sein. Lea Durrer Blick in den OP-Bereich. Lea Durrer Draussen steht noch ein Zelt. Dieses wird als Restaurant fürs Personal genutzt. Kunst am Bau in einem Innenhof. Der Pendel bewegt sich je nach Luftfeuchtigkeit. Lea Durrer Und hier die Spiegel im anderen. Lea Durrer Es gibt auch einen Raum der Stille. Lea Durrer Auf der Bettenstation wurden hellere Farben eingesetzt. Lea Durrer Das Musterzimmer ist als einziges eingerichtet. Lea Durrer Ein Aufenthaltsbereich Ein Familienzimmer in der Frauenklinik. Hier kann die ganze Familie übernachten. Es gibt auch Sitzgelegenheiten und einen TV. Lea Durrer Der oberste Stock ist für Privatpatienten reserviert. Lea Durrer Der Grundriss dieser Zimmer ist gleich wie bei der normalen Station. Es gibt aber nur 1 Bett, einen grösseren TV und auch sonst mehr Service. Hier das schönste und grösste Zimmer in der Ecke mit Ausblick auf die St.Ursenkathedrale und das Schloss Waldegg. Lea Durrer

Abriss startet im Mai

Corona hat auch den ursprünglichen Terminplan für die Realisierung von Haus 2 des Bürgerspital-Neubaus über den Haufen geworfen, das an der Stelle des bestehenden Bettenhochhauses aus den Siebzigerjahren entstehen soll: Statt schon 2024, wird die Solothurner Spitäler AG das zweite neue Gebäude «nach aktuellem Zeitplan im Herbst 2026 in Betrieb nehmen» können, wie das Hochbauamt und die soH bestätigen.

Zuvor muss mit dem Abbruch des Bettenhochhauses aber noch Platz geschaffen werden. «Die Planungsarbeiten dafür laufen auf Hochtouren, die Arbeitsvergabe für den Rückbau ist bereits erfolgt», ist beim Hochbauamt zu erfahren. Und:

«Voraussichtlich ab Mitte Mai bis zirka Frühjahr 2023 erfolgen die Rückbauten der oberirdischen Gebäude, bis und mit Erdgeschoss.»

Der Abbruch der zu diesem Zweck eingerüsteten und verkleideten Bauten werde geschossweise von oben nach unten erfolgen. Das Material soll innerhalb, via die Steigzonen (Treppen/Liftschächte) nach unten gelangen. Dies alles solle «selbstverständlich kontrolliert und unter Einhaltung aller notwendigen Sicherheitsvorkehrungen» geschehen, schreibt das Hochbauamt nicht zuletzt mit Blick auf die nötigen Schadstoffsanierungen (Asbest) im Altbau.

Neubau Bürgerspital Solothurn. Markus Von Felten

Von Anfang nächsten Jahres an sollen die Rückbauten der Untergeschosse erfolgen und «im Mai 2023 wird der Aushub für Haus 2 begonnen, parallel zu nötigen Auffüllarbeiten und Terrainanpassungen, die bis Frühling 2024 abgeschlossen sein sollen».

Und die Kosten? «Aus heutiger Sicht kann der Kostenrahmen von 340 Millionen Franken eingehalten werden», heisst es seitens des Hochbauamtes. Zu diesem Zweck sei schliesslich «vorgängig mit dem Generalplaner ein entsprechendes Kostendach vertraglich vereinbart worden».

