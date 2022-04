Kritische Parteien Der Ton verschärft sich: Um die Corona-Millionen zu bekommen, wird die Solothurner Spitäler AG noch einige Fragen beantworten müssen 20 Millionen Franken Coronaschäden macht die Solothurner Spitäler AG für 2021 geltend. War die Entschädigung für 2020 noch mehrheitlich unbestritten, melden nun mehrere Parteien Bedenken an. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 28.04.2022, 20.00 Uhr

Die Pandemie war für die Spitäler im Kanton Solothurn auch 2021 das dominierende Thema. Erneut sei es ein schwieriges Jahr gewesen, teilte die Solothurner Spitäler AG (soH) diese Woche bei der Veröffentlichung ihres Geschäftsberichts mit.

Nicht nur fürs Personal, auch finanziell. Ertragsausfälle wegen verschobener Operationen – wobei die soH diese Eingriffe vergangenen Sommer besser habe kompensieren können als noch 2020. Und hauptsächlich Mehraufwände.

Alles in allem habe Corona einen Schaden von rund 20 Millionen Franken verursacht. Einen Schaden, den man wie bereits im Vorjahr vom Kanton beglichen haben möchte. Das letzte Wort wird die Bevölkerung in einer weiteren Volksabstimmung haben. Klar ist aber jetzt schon: Das Geschäft dürfte noch zu reden geben. Wohl noch mehr als die Vorherigen. Das zeigen erste Reaktionen der Parteien.

SVP: Entwickelt sich zu einem Dauerauftrag im Millionenbereich

So spricht sich die SVP erwartungsgemäss gegen eine solche Entschädigung aus. Sie war die einzige Partei, die bereits die Entschädigung der soH für das Jahr 2020 abgelehnt hatte. Der Ton seither hat sich nochmals verschärft. «Das Ganze entwickelt sich zu einem Dauerauftrag im zweistelligen Millionenbereich», sagt Kantonsrat Rémy Wyssmann. Dabei solle der Steuerzahler nur bezahlen, dürfe aber nicht mitbestimmen.

Er erwarte vom Kantonsrat, dass dieser von der soH einen Selbstbehalt verlange und klare Auflagen mache. «Beginnend mit der längst fälligen Plafonierung der schweizweit höchster staatlichen Chefarztlöhnen.»

FDP: Soll die soH einen gewissen Selbstbehalt tragen?

Nicht grundsätzlich gegen eine Entschädigung spricht sich FDP-Fraktionspräsident Markus Spielmann aus. «Corona war 2021 immer noch sehr präsent, die Spitäler hatten deswegen sicher Lasten zu tragen, so mussten auch die Privatkliniken ihr Personal erneut abgeben.» Über Abgeltungen zu reden, sei unter denselben Voraussetzungen wie 2020 legitim.

Für Spielmann sind aber noch einige Fragen offen. So habe ihn etwa die Höhe der Summe überrascht. «Zu klären wird sein, welche Auswirkungen Corona tatsächlich hatte und was gerechtfertigt ist, ob es zum Beispiel Aufholeffekte nach den grossen Wellen gab.» Und noch eine weitere Frage sei in der Fraktion aufgeworfen worden: ob die soH mit dem Kanton als Alleinaktionär einen gewissen Selbstbehalt tragen soll. «Diese Diskussionen müssen geführt werden.»

GLP: Gibt grossen Klärungsbedarf

Nicht per se dagegen, aber es gebe noch grossen Klärungsbedarf. So lässt sich auch die Haltung von GLP-Fraktionspräsident Thomas Lüthi zusammenfassen. Bereits 2020 habe man die Entschädigungen nicht gerade jubelschreiend abgesegnet. Seither sei man nochmals kritischer geworden.

Denn 2020 gab es für gewisse Wochen ein behördlich angeordnetes Operationsverbot. «2021 nicht mehr. Wir verstehen, dass es Mehraufwände gab.» Aber ob die Ausfälle wirklich so gross seien, wie sie nun genannt wurden, «erschliesst sich uns nach dem, was wir bisher gehört haben, nicht. Es gibt grossen, ergänzenden Klärungsbedarf.»

Die Mitte: Mehr Transparenz

Sachlich an die ganze Sache heran geht Patrick Friker, Präsident der Partei Die Mitte. Man werde die Forderung analysieren, sobald die Details bekannt sind. Dann sei allerdings nicht nur die Frage relevant, ob der Betrag in dieser Höhe gerechtfertigt sei. Sondern auch die finanzielle Gesamtsituation der soH. Ob es bei einem Eigenkapital von 330 Millionen etwa notwendig ist, die ganzen 20 Millionen zu entschädigen, oder ob die soH einen Teil davon selbst stemmen kann.

Noch ein weiteres Anliegen hat Friker: mehr Transparenz. So hatte die kantonale Datenschutzbeauftragte Judith Petermann bei den Entschädigungen 2020 empfohlen, die Dokumente, die die Ausfälle der soH aufzeigen, öffentlich zu machen, wenn auch gewisse Passagen geschwärzt werden dürfen. Diese Empfehlung der Datenschützerin müsse umgesetzt werden, so Friker.

SP: Entscheiden, sobald die Details auf dem Tisch liegen

Die SP hat die Entschädigung der Spitäler 2020 unterstützt. Zur aktuellen Forderung kann Co-Präsident Hardy Jäggi aber noch keine Aussage machen. Klar sei: Weder werde man im Voraus sagen, dies würde gar nicht in Frage kommen, noch werde man das Geld einfach so durchwinken.

Die SP werde die Entschädigung diskutieren, sobald die Details auf dem Tisch liegen. Dann werde man durchaus auch kritisch sein und genau hinschauen.

Grüne: Bund soll Teil der Kosten übernehmen

Etwas erstaunt sei sie gewesen, sagt Grünen-Fraktionspräsidentin Barbara Wyss Flück, als sie die Höhe des Betrags gesehen habe. Doch für sie ist klar: «Wir müssen den Betrag nach den gleichen Kriterien wie bei den letzten Entschädigungen prüfen.»

Sie sieht allerdings nicht nur den Kanton in der Pflicht. Eigentlich, so Wyss Flück, sei es auch am Bund, sich an diesen Kosten zu beteiligen. Sie fordert von der Solothurner Regierung, dort nochmals Druck zu machen.

