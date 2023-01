Bürgerspital Solothurn: Abgänge, Kritik und offene Fragen

soH in der Kritik Abgänge am Bürgerspital Solothurn: Direktorin freigestellt, Chefarzt kündigt – Chronologie einer turbulenten Woche Im Solothurner Bürgerspital herrscht Unruhe. Zuerst wurde bekannt, dass Direktorin Karin Bögli kurz vor den Festtagen per sofort freigestellt wurde – die Gründe sind unklar. Das sorgt für Kritik aus der Politik. Und schliesslich kündigt Chefarzt Gregor Lindner aus «berufsethischen» Gründen. Christoph Krummenacher Jetzt kommentieren 14.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Jahr beginnt turbulent für die Solothurner Spitäler AG (soH). Am Sonntagabend, 8. Januar, erfährt die Belegschaft des Bürgerspitals Solothurn, dass ihre Chefin, Direktorin Karin Bögli, kurz vor den Festtagen per sofort freigestellt worden war. Allerdings nicht von ihrem Arbeitgeber, sondern beim Regionalsender «Tele M1».

Die 49-jährige Karin Bögli war seit Anfang 2020 Direktorin des Solothurner Bürgerspitals. Zuvor war sie stellvertretende Direktorin und unter anderem in Projekte rund um den inzwischen fertiggestellten Spitalneubau involviert. Bild: Thomas Ulrich

Offenbar versuchte die soH, den Eklat unter dem Deckel zu halten. Denn neben den Mitarbeitenden des Bürgerspitals wissen auch die Mitglieder der Gesundheitskommission des Kantonsrats nicht Bescheid. Das kommt nicht gut an, wie Nachfragen von «Tele M1» zeigen.

Gesundheitskommission wusste von nichts: «Nicht optimal»

Luzia Stocker, Präsidentin der Kommission, sagt am Montag, 9. Januar, auf Anfrage dieser Zeitung: «Die Kommunikation läuft nicht optimal. Um Vertrauen zu schaffen, wäre eine transparentere Information sinnvoll.» Schliesslich sei die Bevölkerung im Bezug auf die soH nach der Abgeltung der Coronamehrkosten mit Steuergeldern sensibilisiert.

Luzia Stocker, SP-Kantonsrätin und Präsidentin der Gesundheitskommission des Kantonsrats. Bild: zvg

«Nichts zu sagen, schafft Raum für Spekulationen – und das ist eine Katastrophe für alle Beteiligten», sagt auch SP-Nationalrätin Franziska Roth. Eine solche Kommunikation sei unfair gegenüber den über 1000 Mitarbeitenden, so Roth. Sie sieht gar ein Muster: Seit CEO Martin Häusermann bei der soH das Ruder in der Hand habe, würden sich die Direktorinnen und Direktoren die Klinke in die Hand geben.

Dieser sagt auf Anfrage vorläufig nichts. «Es ist unschön, dass ich nicht hinstehen kann und sagen, was Sache ist», gibt Häusermann zu. Der Grund: Die Arbeitsverträge von Spitalmitarbeitenden hätten öffentlich-rechtlichen Charakter gemäss Gesamtarbeitsvertrag.

Martin Häusermann. Bild: Michel Lüthi

Bis Ende Februar hat Bögli demnach Zeit, zur Freistellung Stellung zu nehmen. Danach werde man «ganz sicher» den Inhalt der Vereinbarung kommunizieren, sagt Häusermann.

Bis dahin bleibt also unklar, warum die Direktorin nach nur drei Jahren gehen muss. Auch Karin Bögli selbst kann sich nämlich keinen Reim darauf machen.

«Die Gründe sind für mich nicht klar und nicht nachvollziehbar», sagt Bögli zu dieser Zeitung. Die Dokumente, welche sie erhalten habe, seien für sie nicht klar verständlich. Bis dahin will auch sie schweigen.

Beitrag vom Sonntag, 8. Januar 2023: Die Direktorin des Bürgerspitals, Karin Bögli, wurde freigestellt. Video: Tele M1

Mitarbeitende sind «völlig überrascht»

Eine Angestellte war «völlig überrascht» über die Freistellung Böglis, wie sie zu dieser Zeitung sagt. Und Reto Meier, nach eigenen Angaben ein Bürgerspital-Mitarbeiter, kritisiert in einem Leserkommentar: «Frau Bögli hat seit langem wieder einmal eine positive Kultur in das Bürgerspital gebracht. Aber dies ist anscheinend vom CEO, VR und Regierungsrat nicht erwünscht.»

Kommentare zum Bürgerspital-Artikel auf der Website dieser Zeitung.

Weder der Verband des Solothurner Pflegefachpersonals SBK noch der Verband der Schweizerischen Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte VSAO äussern sich bisher zur Angelegenheit. Auch sie haben erst aus den Medien davon erfahren.

Chefarzt reicht Kündigung ein wegen «berufsethischer Grundsätze»

Am Mittwoch, 11. Januar, schliesslich der nächste gewichtige Abgang im Kader: Gregor Lindner, Chefarzt der Klinik für Allgemeine Innere und Notfallmedizin, reicht seine Kündigung ein. Das teilt die soH mit und begründet den Abgang auf Anfrage dieser Zeitung mit der «anhaltenden beruflichen Belastung», namentlich während der Pandemiezeit. Der Chefarzt mit Professorentitel werde zudem in Forschung und Wissenschaft stark beansprucht, so die Darstellung der soH.

Allerdings: Gregor Lindner selbst sagt, er habe seine Kündigung nicht so begründet. Zwar wolle er sich nicht öffentlich dazu äussern, allerdings lässt er durchblicken: «Ich habe berufsethische und moralische Grundsätze, die es mir in der aktuellen Situation nicht mehr erlauben, in diesem Betrieb tätig zu sein.»

Seit 2019 am Bürgerspital: Gregor Lindner, Chefarzt der Klinik für Allgemeine Innere und Notfallmedizin. Bild: zvg

Am Donnerstag, 12. Januar, zieht die soH ihre Aussage zurück. «Der Kommunikationschef korrigiert seine Aussage, weil sie nicht korrekt ist.» Man bitte Gregor Lindner und die Mitarbeitenden in seiner Klinik um Entschuldigung für den Kommunikationsfehler.

Verwaltungsratspräsident Fluri und Regierungsrätin Schaffner sagen ebenfalls nichts

Zuständig für die Anstellung und Kündigung von Leitungspositionen ist der Verwaltungsrat der soH. Deren Präsident, FDP-Nationalrat Kurt Fluri, sagt ebenfalls nichts, mit Verweis auf die noch laufende Frist.

Kurt Fluri, Präsident des Verwaltungsrats der Solothurner Spitäler AG. Bild: zvg

Formell sei aber noch nichts entschieden. Man habe Karin Bögli lediglich darüber informiert, ihr unter Einhaltung der dreimonatigen Frist zu kündigen.

Die Aufsicht des Bürgerspitals liegt beim Kanton Solothurn, genauer bei Gesundheitsdirektorin Susanne Schaffner. Für operative Entscheide sei die Spitalleitung zuständig, nimmt sich diese aus der Verantwortung.

Bisher gibt es in dieser Geschichte also viel Schweigen und viele offene Fragen. Es dürfte nicht überraschen, sollten in den kommenden Wochen neue Kapitel dazukommen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen