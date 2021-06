Solothurner Staatskanzlei und Parlamentsdiensten überprüfen

Kritik Legt sich der Solothurner Kantonsrat vor der Sommerpause auch noch offen mit dem Staatsschreiber an Um ein Haar wäre der Solothurner Staatsschreiber Andreas Eng nicht wiedergewählt worden. Warum genau, ist nicht ganz klar. Jetzt steht im Parlament ein Vorstoss zur Rolle von Staatskanzlei und Parlamentsdiensten zur Debatte. Eigentlich die Gelegenheit, um Klartext zu sprechen. Urs Moser 18.06.2021, 05.00 Uhr

Der Stabschef des Regierungsrats, Andreas Eng (im Vordergrund), steht im Parlament in der Kritik. Hanspeter Bärtschi

In der ersten Session des Kantonsrats nach den Gesamterneuerungswahlen fehlte nicht viel zum grossen Paukenschlag: Staatsschreiber Andreas Eng hätte um ein Haar in einen zweiten Wahlgang steigen müssen, in den Bestätigungswahlen für Beamte erreichte er gerade mal 52 Stimmen, bloss zwei mehr als das zur Wahl erforderliche absolute Mehr von 50 Stimmen.