Kriminalstatistik 2020 So sind die Straftaten über die Bezirke und Gemeinden im Kanton Solothurn verteilt Wo registrierte die Polizei 2020 am meisten Straftaten im Kanton? Und wie steht die Zahl in Relation zur Bevölkerung? 22.03.2021, 16.31 Uhr

Laurent Gillieron / KEYSTONE

Die Polizeiliche Kriminalstatistik des Kantons, die am Montag herauskam, gibt auch einen Überblick, wo am meisten Straftaten nach Strafgesetzbuch registriert wurden. Zuerst werfen wir einmal einen Blick auf die Bezirke:

Olten: 3'748

Solothurn: 2'438

Wasseramt: 2'266

Lebern: 2'045

Gäu: 1'474

Gösgen: 1'010

Dorneck: 886

Thal: 615

Thierstein: 401

Bucheggberg: 178

Die Berechnung der Häufigkeitszahl (Anzahl Straftaten auf 1000 Einwohner) verbessert die Vergleichbarkeit. «Die Häufigkeitszahlen können aber nicht die unterschiedlich starke Pendlerpopulation, die insbesondere in grossen Städten einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf das Kriminalitätsaufkommen hat, berücksichtigen», heisst es in der Kriminalstatistik. Im Bezirk Solothurn sind es 144 Straftaten pro 1000 Einwohner. Das Gäu folgt mit 68, Olten mit 67. Unter 30 Straftaten pro 1000 Einwohner kommen die Bezirke Bucheggberg (22) und Thierstein (27).

Am meisten Straftaten wurden 2020 in den Städten registriert. Solothurn liegt dabei vor Olten und Grenchen. Als erste Gemeinde erscheint Zuchwil in der Statistik.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die grösste Zunahme in Neuendorf zu verzeichnen. 104 Straftaten im 2019 stehen hier 133 im 2020 gegenüber. Das entspricht einer Differenz von fast 200 Prozent.

Am meisten abgenommen haben die Fälle in Oensingen. Im 2019 waren 790 Fälle verzeichnet worden, 2020 waren es noch 412 (-48%). (ldu)

Mehr dazu finden Sie in der Polizeilichen Kriminalstatistik.