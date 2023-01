Diebstähle aus Autos haben in Solothurn massiv zugenommen

Kriminalität Zwischen 2017 und 2021 haben die Diebstähle aus unverschlossenen Autos massiv zugenommen – So sieht es im Kanton Solothurn aus In der ganzen Schweiz sind die Fahrzeugeinbrüche und die Diebstähle aus unverschlossenen Autos dieses Jahr markant angestiegen. Konkrete Zahlen nennt die Solothurner Kantonspolizei keine und auf Werbekampagnen verzichtet sie. Ganz anders sieht’s in anderen Kantonen aus. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 06.01.2023, 05.00 Uhr

Diebstähle aus unverschlossenen Autos haben 2022 auch im Kanton Solothurn zugenommen. Wie stark, darüber gibt die Kantonspolizei keine Auskunft. (Symbolbild) Laurent Gillieron / keystone

Die jüngste Meldung kam letzten Sonntag. Um 21.45 Uhr fiel einem Anwohner in Oberbuchsiten ein Mann auf, der verdächtig um die Häuser schlich. Er kontaktierte die Polizei, die eine halbe Stunde später einen Verdächtigen anhielt. Mit mutmasslichem Diebesgut auf sich. Der 34-jährige Algerier wird verdächtigt, dieses aus Autos gestohlen zu haben.

In vielen Kantonen sind die Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen und die Fahrzeugaufbrüche in die Höhe geschossen. Im Thurgau etwa hätten sich die Zahlen mehr als verdoppelt, wie die Thurgauer Kantonspolizei Mitte November bestätigte. In Bern fährt die Kantonspolizei eine Werbekampagne, in der man die Bürger zur Vorsicht aufruft. Und in Solothurn?

Awareness-Kampagne der Berner Kantonspolizei zum Thema Fahrzeugdiebstähle. Sébastian Lavoyer

Die Solothurner Kantonspolizei teilte schon Mitte November mit, dass man eine Zunahme bei Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen und bei Fahrzeugaufbrüchen festgestellt habe. Präziser will man nicht werden und verweist auf die Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik im Frühling. Trotz der festgestellten Zunahme hat man bisher auch von einer gezielten Kampagne abgesehen – mit Ausnahme eines gezielten Hinweises auf Social Media.

Zahlen gibt es von der Kapo Solothurn nur zu den vergangenen Jahren. Dabei fällt auf, dass die Zahl der Fahrzeugeinbruchdiebstähle zwischen 2017 und 2021 von 214 auf 120 zurückgegangen ist. Wobei der Rückgang nicht nur mit Corona erklärt werden kann. Denn schon 2018 und 2019 wurden weniger als 140 Einbruchdiebstähle in verschlossene Fahrzeuge registriert.

Diebstähle aus unverschlossenen Autos über Jahre stark steigend

Gerade gegenteilig verlief die Entwicklung bei den Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen. Verzeichnete die Kantonspolizei 2017 noch 152 Fälle, waren es 2021 508 Fälle. Was beim Studium der Statistiken ebenfalls ins Auge springt: Rund 90 Prozent der Fälle von Fahrzeugeinbrüchen wurden nicht aufgeklärt, daran hat sich über die Zeit nichts verändert.

Bei den Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen stieg die Aufklärungsquote zuletzt massiv an. Blieben 2017 noch fast 95 Prozent der Fälle ungelöst, konnten 2021 immerhin fast 30 Prozent der Fälle gelöst werden. Über die Gründe dafür kann nur spekuliert werden.

Was tun, wenn man einen Autodieb am Werk sieht?

Die Polizei rät als Prävention: Fahrzeug abschliessen, kontrollieren, ob wirklich alle Türen verschlossen sind, Wertgegenstände nicht herumliegen lassen. Aber was soll man machen, wenn man einen Verdächtigen am Werk sieht? Anfang Dezember haben Anwohner in Solothurn einen 36-jährigen Polen festgehalten, der versuchte, mehrere Autos an der Bernstrasse zu öffnen.

Grundsätzlich seien Diebe und Einbrecher nicht auf Konfrontation mit Anwohnern aus, teilt die Kantonspolizei auf Anfrage mit. Stellt man sie oder sie merken, dass sie beobachtet werden, würden die meisten überrascht reagieren und die Flucht ergreifen. Es sei wichtig, sich selbst nicht in Gefahr zu begeben, sich zu merken, wie die Person aussehe und schnellstmöglich die Polizei zu informieren.

