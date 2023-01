Kriminalität Bikes werden immer teurer und keine fünf Prozent der Diebstähle werden aufgeklärt – trotzdem ist GPS noch längst nicht Standard Corona hat dem Velo einen nie gesehenen Boom beschert. Und mit dem Boom sind die Preise in die Höhe geschossen. Nicht nur von E-Bikes, aber auch. Das hat die organisierte Kriminalität angezogen. Und obwohl die Polizei keine fünf Prozent der Fälle aufklärt, werden GPS-Sender immer noch selten eingesetzt. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 23.01.2023, 05.00 Uhr

Banden fokussieren sich vor allem auf E-Bikes, aber nicht nur. Arthur Gamsa

Während Corona fiel auf dem Fahrrad-Markt eine magische Schranke, ja, sie wurde förmlich niedergerissen. Zuvor galt: Ein Velo – egal ob E-Bike, Mountainbike oder Rennrad – durfte nicht mehr als 10'000 Franken kosten. Unterdessen hätten fast alle grossen Player Zweiräder im Angebot, die zum Teil deutlich mehr kosten, sagt Martin Platter, Geschäftsführer von Velosuisse.

Marin Platter, Velosuisse-Geschäftsführer. zvg

«Für ein hochwertiges Bike zahlt man auch schon mal bis zu 17'000 Franken», sagt Platter. Egal, ob motorisiert oder nicht. Wer ein Highend-E-Bike, ein superleichtes Rennrad oder top ausgerüstetes Downhill-Mountainbike will, zahlt so viel wie für einen Kleinwagen. Im Schnitt zahlen Schweizerinnen und Schweizer rund 5000 Franken für ein E-Bike 45, 4000 Franken für ein E-Bike 25 und 1300 Franken für ein Fahrrad. So viel wie nirgendwo sonst auf der Welt, betont Platter.

Leichte Abkühlung nach dem Corona-Boom

Die Elektrifizierung der Gesellschaft ist auch im Fahrrad-Bereich spürbar. Sind die Verkäufe normaler Fahrräder nach dem Corona-Boom 2020 im Folgejahr wieder leicht nach unten gekommen, wuchs der E-Bike-Markt weiter. Zahlen für 2022 sind noch nicht verfügbar, aber Platter sagt: «Es ist zu einer leichten Abkühlung gekommen. Man spürt, dass wir wieder freier sind, man kann wieder reisen, es bleibt weniger Geld für ein Zweirad.» Trotzdem waren die Zahlen bei den E-Bikes weiter steigend, so der Stand Mitte 2022.

Der Trend zum E-Bike zeigt sich auch bei den Diebstählen. Während die Zahl der im Kanton Solothurn gestohlenen Fahrräder über die letzten fünf Jahre zuerst leicht stieg und zuletzt wieder leicht sank, ist die Zahl der geklauten E-Bikes stetig angewachsen. Obwohl die Kriminalstatistik für 2022 erst im März veröffentlicht wird, teilt die Kantonspolizei Solothurn auf Anfrage mit: Die steigende Tendenz bei den E-Bikes dürfte sich auch 2022 fortsetzen.

Das ist nicht der einzige Unterschied. «Während ‹normale› Fahrräder eher zum Gebrauch entwendet und irgendwo wieder abgestellt werden, steht bei Diebstählen von E-Bikes nicht selten ein kommerzielles Interesse im Vordergrund», schreibt die Kantonspolizei. Oft würden E-Bikes mehrere tausend Franken kosten, was kriminellen Organisationen nicht entgangen sei.

Banden fokussieren sich auf die teuren Velos

Wer das Mountainbike des zehnfachen Weltmeisters Nino Schurter kaufen will, zahlt dafür rund 15'000 Franken. Maxime Schmid

Die organisierte Kriminalität fokussiert auf E-Bikes, wenn auch nicht ausschliesslich. Wie eingangs beschrieben, können auch hochwertige Rennräder und Highend-Mountainbikes enorme Summen kosten. Auch sie sind ein lohnendes Ziel für die Verbrecherbanden. Was die Polizei in letzter Zeit festgestellt hat: Die Kriminellen werden immer unverfrorener, klauen Velos und E-Bikes nicht nur im öffentlichen Raum, «sondern vermehrt aus Kellerräumen, Einstellhallen und Tiefgaragen».

Vorbildlich: Wie von der Polizei empfohlen, ist das Fahrrad mit einem robusten Schloss an eine fixe und stabile Konstruktion gekettet. Sandra Ardizzone

Die Polizei hat für Besitzerinnen und Besitzer von E-Bikes und normalen Velos folgende Ratschläge: Im öffentlichen Raum: Bike mit einem hochwertigen Schloss an einen Veloständer, Brückengeländer, stabilen Zaun, Metallpfosten oder dergleichen ketten.

Wenn immer möglich das Bike in einen abschliessbaren oder überwachten Raum einstellen. Die Polizei warnt: «Einstellhallen und Tiefgaragen bieten keinen genügenden Schutz!»

Rahmennummer, Marke, Farbe und allfällige Besonderheiten des Bikes notieren und die Kaufquittung aufbewahren.

Das Bike mit einem GPS-Sender ausrüsten. Zum Beispiel im Lenker. Das ermöglicht die Lokalisierung des Bikes und hilft der Polizei bei der Täterermittlung.

Der Trend zu mehr Sicherheit sei längst auch bei den Herstellern angekommen, sagt Velosuisse-Geschäftsführer Platter. Der Schweizer E-Bike-Hersteller Stromer habe seine Bikes schon vor sieben, acht Jahren mit SIM-Karten ausgestattet, über die nicht nur das Fahrzeug geortet werden kann, sondern zugleich auch Software-Updates gemacht werden.

GPS ist oft ein optionales Feature gegen Aufpreis

Gerade teurere Modelle würden zum Teil über GPS-Ortung verfügen. Oft aber sei GPS ein optionales Feature, das gegen Aufpreis zu haben ist. Standard ist GPS noch längst nicht. Dabei wäre es der Polizei eine grosse Hilfe. Denn Ermittlungen sind ressourcenintensiv. Ressourcen, welche die Polizei oft nicht hat. Zwar geht sie mit gezielten Aktionen gegen die Fahrrad-Diebe vor, wie etwa der Fall der in Olten auf frischer Tat ertappten Bande zeigt.

Aufgeklärt werden allerdings immer noch viel zu wenige der Diebstähle. 2020 und 2021 konnten in Solothurn nur zwischen 3 und 4,5 Prozent der Fälle gelöst werden, wie aus der polizeilichen Kriminalstatistik hervorgeht. Zwar zahlt dann oft die Versicherung, wenn man die Versicherungssumme entsprechend angehoben hat. Denn standardmässig zahlen Hausratsversicherungen oft nicht mehr als 2000 Franken.

Aber selbst wenn die Versicherung bezahlt, darf man laut Platter eines nicht vergessen: «Vielen Leuten ist nicht bewusst, dass letztlich wir alle dafür zahlen, wenn teure Bikes geklaut werden. In Form von teureren Prämien.» Wem sein Bike lieb ist und die Allgemeinheit am Herzen liegt, investiert also in eine GPS-Sicherung.

