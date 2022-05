Genf: Staatsanwältin fordert 14 Jahre Haft für Solothurner Anwalt

Kriminalgericht Genf Hat ein Solothurner Anwalt seine Frau erstickt? Staatsanwältin fordert 14 Jahre Gefängnis – ohne ein Motiv zu nennen Ein Solothurner wird beschuldigt, seine Frau mit einem Kissen erstickt zu haben. Am dritten Verhandlungstag begründete die Staatsanwältin ihre Anklage. Die Frage nach dem Motiv blieb jedoch unbeantwortet. Julian Spörri, Genf Jetzt kommentieren 11.05.2022, 19.30 Uhr

Die Genfer Staatsanwaltschaft fordert für den beschuldigten Solothurner Anwalt eine 14-jährige Freiheitsstrafe. Keystone

Knapp eine Seite: So lang ist die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft, in welcher ein einflussreicher Solothurner Wirtschaftsanwalt der Tötung seiner Ehefrau bezichtigt wird. Für eine solch happige Anschuldigung ist das erstaunlich wenig. Entsprechend wurde der dritte Verhandlungstag am Kriminalgericht in Genf mit Spannung erwartet. Denn am Mittwoch hielt die zuständige Staatsanwältin ihr Plädoyer, um die Richterinnen und Richter von ihrem Standpunkt zu überzeugen.

Das dies nicht einfach wird, räumte selbst Anne-Laure Huber ein. «Einen Mann, der seine Unschuld beteuert, wegen vorsätzlicher Tötung anzuklagen, ist vielleicht die schwierigste Aufgabe, die es gibt», sagte die Staatsanwältin.

Sie zeigte sich überzeugt davon, dass der Beschuldigte im Februar 2016 seine Frau in Grand-Saconnex (GE) getötet hatte, indem er ihr ein Kissen oder ein Duvet auf das Gesicht drückte, so dass sie erstickte. Zudem habe er das Opfer festgehalten, um sie daran zu hindern, sich zu wehren, so der Vorwurf. Davon zeugen laut der Staatsanwältin die Hämatome an ihren Armen. Anderer Ansicht war diesbezüglich der Beschuldigte bei seiner Anhörung am Montag: Er erklärte sich die Hämatome mit dem Transport seiner verstorbenen Frau vom Badezimmer, wo er sie gefunden hatte, in ihr Bett.

Erkenntnisse der Gerichtsmedizin wiegen schwer

Die Staatsanwältin strich in ihrem Plädoyer noch weitere belastende Befunde der Genfer Gerichtsmedizin hervor. Diese schloss in ihrem Gutachten natürliche Todesursachen aus und bevorzugte das Szenario der Erstickung. Nicht zuletzt, weil sie in der Bronchie der Verstorbenen eine Daunenfeder entdeckt hatte.

Unter den Fingernägeln der Verstorbenen habe die Gerichtsmedizin das Blut des Angeklagten gefunden, betonte Huber. Zudem gebe es Wunden in ihrem Gesicht, die nicht mit einem Sturz im Badezimmer erklärt werden könnten. In den Augen der Staatsanwältin sind auch die festgestellten Verletzungen in der Lunge der Frau ein Beweis für das Tötungsdelikt.

Dem widersprach die Verteidigung, die die Vorwürfe gleichermassen «als absurd und ungerecht» bezeichnete. Sie platzierte den Vorwurf, dass die Anklage nur «eine Kopie» des gerichtsmedizinischen Berichts sei und kein weiteres belastendes Material vorliege.

Denn klar ist: Von der Arbeit der Gerichtsmedizin halten die Anwälte des Beschuldigten wenig. Das zeigte sich bereits am ersten Verhandlungstag. Dort verwies die Verteidigung auf drei von ihr in Auftrag gegebene Gutachten, welche der offiziellen Expertise in wichtigen Punkten widersprechen.

Verteidigung erkennt kein Motiv

Weiter betonte Anwalt Marc Œderlin in seinem Plädoyer, dass im Badezimmer Blut von der Verstorbenen gefunden worden sei. Dies stütze die Aussagen der Verteidigung, wonach die Frau dort einen natürlichen Schwächeanfall erlitten hätte.

«Es gibt kein Motiv», stellte der Rechtsvertreter weiter fest. Das Paar habe einen angenehmen Abend mit Freunden verbracht und sei dann heimgekehrt und schlafen gegangen. «Wieso sollte der Mann seine Ehefrau am frühen Morgen umbringen?», fragte Œderlin rhetorisch.

Gestützt wird sein Argument durch die Einvernahme der Zeugen am Dienstag. Dort stellten sich zwei Söhne der Verstorbenen, die aus ihrer ersten Ehe stammen, vorbehaltlos hinter ihren angeklagten Stiefvater. Sie zeigten sich überzeugt, dass dieser ihre Mutter nicht getötet hatte und verwiesen auf die gute Beziehung des Paares.

Urteil erfolgt am Freitagnachmittag

Tatsächlich konnte auch die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer kein Motiv für das vorgeworfene Tötungsdelikt nennen. Huber verwies lediglich darauf, dass es gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts kein «bestimmtes Motiv» geben müsse, um jemanden wegen vorsätzlicher Tötung verurteilen zu können.

Für den Angeklagten forderte die Staatsanwältin eine Freiheitsstrafe von 14 Jahren. Ob sie damit durchkommt oder ob der Fall in einem Freispruch endet, wird sich am Freitagnachmittag zeigen.

