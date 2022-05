Kriegstetten Unfall unter Alkoholeinfluss – Zeugenaufruf In der Ausfahrt Kriegstetten der Autobahn A1 (Berner-Fahrbahn), kollidierte am Mittwochabend ein Autofahrer mit der Leiteinrichtung. Er stand unter Alkoholeinfluss und musste zur Kontrolle in ein Spital gebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen. 26.05.2022, 12.35 Uhr

Am Mittwoch, 25. Mai, gegen 21.35 Uhr, wurde eine Polizeipatrouille von einem Passanten informiert, dass ein Autofahrer in der Ausfahrt Kriegstetten der Autobahn A1 mit der Leiteinrichtung kollidiert ist. Die Patrouille konnte in der Folge einen Autofahrer in seinem Fahrzeug antreffen, welches verkehrt in der Autobahnauffahrt der Berner Fahrbahn stand.