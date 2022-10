Brandserie Mutmasslicher Brandstifter ist wieder auf freiem Fuss: Gemeinde Kriegstetten veröffentlicht Communiqué und spricht von «Angst und Besorgnis» im Dorf Nachdem der mutmassliche «Feuerteufel» aus dem Wasseramt aus der Untersuchungshaft entlassen wurde, herrschen in der Region wieder grosse Unsicherheiten. Die Gemeinde Kriegstetten hat darum ein Communiqué auf ihrer Website veröffentlicht. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 25.10.2022, 15.34 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fiel mutmasslich dem Brandstifter zum Opfer: diese Schreinerei in Obergerlafingen. Corinne Glanzmann

Vergangene Woche teilte die Solothurner Staatsanwaltschaft mit, dass der mutmassliche Brandstifter aus dem Wasseramt wieder auf freiem Fuss ist. Zwar hatte die Staatsanwaltschaft, weil die Ermittlungen andauerten, beantragt, die Untersuchungshaft zu verlängern. Das hatte das Haftgericht auch bewilligt. Doch nachdem sich der Beschuldigte gegen diesen Entscheid vor Obergericht gewehrt hatte, bekam er dort Recht.

Zwar bestätigte das Obergericht den «dringenden Tatverdacht in Bezug auf mindestens elf Brandereignisse», hielt aber gleichzeitig fest, dass man die Wiederholungsgefahr als nicht gegeben betrachte. Dabei stützte sich das Obergericht auf ein psychologisches Gutachten, welches mittlerweile vorliegt.

Der Mann kommt somit mindestens bis zur Gerichtsverhandlung vor dem Richteramt Bucheggberg-Wasseramt auf freien Fuss. Wann diese stattfinden wird, ist noch offen. Die Ermittlungen seien aber kurz vor Abschluss, so die Staatsanwaltschaft.

Viele offene Fragen in Kriegstetten

Simon Wiedmer, Gemeindepräsident Kriegstetten. Bild: zvg

Die Nachricht sorgte in Kriegstetten, wo der Mann wohnte, und den umliegenden Dörfern, für grosse Unsicherheiten. Sehr viele Personen seien deswegen auf ihn zugekommen, sagt Kriegstettens Gemeindepräsident Simon Wiedmer. Darum hat die Gemeinde entschieden, auf ihrer Website ein Communiqué aufzuschalten.

Darin schreibt Wiedmer: «Der Entscheid des Obergerichts hat im Dorf viele Emotionen ausgelöst; insbesondere zeigten viele Unverständnis über das Urteil und Gefühle wie Angst und Besorgnis kamen erneut auf.» Der Gemeinderat könne dies nachvollziehen.

«Für uns als Gemeinde ist die Sicherheit und das Wohl der Bevölkerung das oberste Gebot, und es ist bedrückend, dass wir diesen Leitsatz bei der herrschenden Unsicherheit nur beschränkt erfüllen können.»

Zum Urteil des Obergerichts äussert sich Wiedmer im Communiqué nicht. Die Gewaltenteilung und Unabhängigkeit der Gerichte akzeptiere man. Doch er betont: «Der Entscheid, den Beschuldigten aus der Untersuchungshaft zu entlassen, ist kein Entscheid über dessen Schuld oder Unschuld. Das Obergericht bestätigte den dringenden und teilweise sogar erdrückenden Tatverdacht gegen den Beschuldigten in Bezug auf die Brandereignisse.»

«Unglücklich», dass der Mann zurückkehrte

Dass der Mann entschieden habe, bis zur Verhandlung nach Kriegstetten zurückzukehren, beurteile der Gemeinderat, wie auch ein überwältigender Teil der Bevölkerung, als «unglücklich».

«Zumal er sich dem unweigerlich folgenden öffentlichen Pranger schlecht wird entziehen können und die Wahrscheinlichkeit besteht, dass er in ein soziales Vakuum geraten wird.»

So habe auch die regionale Feuerwehr den Mann mittlerweile aus dem Dienst entlassen. «Der Gemeinderat erachtet eine Rückkehr des Beschuldigten in die Feuerwehr als ausgeschlossen, da das Vertrauensverhältnis auf Dauer zerrüttet ist.»

Elf Brände werden dem Mann zur Last gelegt

Im April und Mai brannte es in der Region Kriegstetten immer wieder. Schnell einmal stand Brandstiftung im Fokus. Denn fast immer brannte es jeweils nachts übers Wochenende. In den allermeisten Fällen fielen leerstehende Holzgebäude – Waldhäuser, Vereinshüttlis, Ställe – den Flammen zum Opfer.

Je länger die Brandserie fortdauerte, desto grösser wurden jedoch die Schäden. So fielen schliesslich auch eine Schreinerei und eine Lagerhalle in Obergerlafingen den Flammen zum Opfer, in Kriegstetten qualmte es sogar aus der Schule. Dem Beschuldigten werden insgesamt elf Brände zur Last gelegt.

Alles anzeigen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen