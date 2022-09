Nur noch wenige Flüchtlinge aus der Ukraine kommen nach Solothurn

Krieg Nur noch wenige Flüchtlinge aus der Ukraine suchen Schutz in Solothurn – zwei der drei Durchgangszentren stehen leer Die Zahl der neu dem Kanton Solothurn zugewiesenen Flüchtlinge aus der Ukraine geht stark zurück. Die leerstehenden Durchgangszentren zu schliessen, scheint aber zumindest im Moment noch kein Thema zu sein. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 13.09.2022, 05.00 Uhr

Nur in der Fridau leben aktuell ukrainische Flüchtlinge. Die anderen Durchgangszentren stehen leer. Bruno Kissling

Der Krieg in der Ukraine tobt weiter. Trotzdem suchten in de vergangenen Wochen und Monaten immer weniger Ukrainerinnen und Ukrainer Schutz in der Schweiz und damit auch im Kanton Solothurn.

Wurden im März noch fast 800 Personen dem Kanton zugewiesen, im April noch 500, waren es im August 65. Und in der ersten Septemberwoche waren es 13.

Der Bund geht davon aus, dass auch in naher Zukunft nur noch wenige Personen aus der Ukraine in die Schweiz flüchten werden. Allerdings sind diese Prognosen mit Vorsicht zu geniessen, schreibt Alain Hervouet, Leiter Fachbereich Asyl beim kantonalen Amt für Gesellschaft und Soziales: «Nebst der Kriegsdauer- und -intensität in der Ukraine selber können auch die Versorgungslage während der Wintermonate (insbesondere Energie) oder die weitere Entwicklung der Coronapandemie das Ausmass der Flüchtlingsbewegungen und die Unterbringungssituation massgeblich mitbestimmen.»

Alain Hervouet, Leiter Fachbereich Asyl beim kantonalen Amt für Gesellschaft und Soziales (Archivbild) Hansjörg Sahli

Schliessung zumindest im Moment kein Thema

Verlässliche Prognosen wären für den Kanton allerdings von Vorteil. Um planen zu können, wie viele Durchgangszentren betrieben werden sollen. Aktuell sind es drei (Fridau Egerkingen, Allerheiligenberg Hägendorf, Bildungsheim Balmberg). Aufgrund der tiefen Flüchtlingszahlen ist aber nur die Fridau belegt, die anderen beiden Zentren sind leer.

Werden also die anderen beiden bald geschlossen? Zumindest im Moment offenbar nicht. Auf Anfrage heisst es: Ob Zentren geschlossen werden können, werde laufend geprüft.

Dafür scheint die Suche nach Standorten für weitere Durchgangszentren – das war zu Beginn des Krieges noch Thema – für den Moment auf Eis gelegt worden zu sein. Hervouet: «Mit den vorhandenen Unterbringungsstrukturen verfügt der Kanton Solothurn über genügend Unterbringungskapazitäten, um die noch zu erwartenden Zuweisungen unterzubringen.»

Und auch für die Gemeinden wären verlässliche Prognosen von Vorteil: Um abschätzen zu können, wie viele zusätzliche Unterkünfte sie noch auftreiben müssen.

Über 200 Flüchtlinge haben den Kanton verlassen

Knapp 2000 Personen wurden bisher dem Kanton Solothurn zugewiesen. 222 davon haben sich bereits wieder abgemeldet. Rund die Hälfte gab an, in die Heimat zurückzukehren. Die andere Hälfte verabschiedete sich in andere Kantone oder andere Länder. Damit leben aktuell um die 1750 Ukrainerinnen und Ukrainer im Kanton.

Rund 1750 ukrainische Flüchtende leben zurzeit im Kanton. Bruno Kissling

Etwas über 100 befinden sich in der Fridau. Die anderen leben im ganzen Kanton verteilt, entweder bei Privaten (rund 60 Prozent) oder aber in Wohnungen, die ihnen von den Gemeinden zur Verfügung gestellt wurden.

Wobei «im ganzen Kanton verteilt» nicht ganz stimmt. Zwar gibt es keine Erhebungen, wie viele Flüchtlinge effektiv in welchen Gemeinden leben (Der Grund: Es gibt kein Monitoring von Flüchtlingen, die von Unterkünften von Privaten in Gemeindeunterkünften umziehen. Ein solcher Umzug kann aber manchmal auch ein Gemeindewechsel bedeuten). Es dürfte aber noch immer einige Gemeinden geben, die keine einzige Ukrainerin oder keinen einzigen Ukrainer aufgenommen haben.

Wer keine Flüchtlinge aufnimmt, zahlt

Der Grund: Der Kanton verteilt die Flüchtlinge gleichmässig auf die Sozialregionen. Für die Feinverteilung sind die betroffenen Gemeinden selbst verantwortlich. Das hat praktische Gründe: Eine Gemeinde, die mehr billige, freie Wohnungen hat, kann einfacher mehr Flüchtlinge aufnehmen. Von Gemeinden, die stattdessen weniger oder gar keine Flüchtlinge aufnehmen, werden sie dafür entschädigt. Wie genau, können sie unter sich ausmachen. Kontingenthandel nennt sich das im Fachjargon.

Bei diesen finanziell Entschädigungen geht es aber hauptsächlich darum, den Aufwand zu entschädigen. Denn die Kosten für Wohnung, Krankenkasse und Sozialhilfe übernimmt der Bund, schreibt Hervouet. Weitere Kosten (etwa für die Gesundheitsversorgung oder Bildung) vergütet der Kanton zudem den Gemeinden sporadisch in Form von sogenannten gemeinwirtschaftlichen Leistungen.

