Hess verlagert Teil der Produktion von Minsk nach Bellach

Krieg in der Ukraine Weil Belarus Russland unterstützt: Hess verlagert einen Teil seiner Produktion von Minsk nach Bellach Raphael Karpf 15.03.2022, 17.10 Uhr

Alex Naef, CEO der Carrosserie Hess AG. Michel Lüthi

Der Elektrobus-Hersteller, die Carrosserie Hess AG, produziert nicht nur in Bellach, sondern seit einigen Jahren auch in Minsk. Ein Teil der Bus-Rohbauten wird dort, analog wie es in Bellach der Fall ist, zusammengeschraubt.

Das ändert sich jetzt. Weil Belarus Russland im Krieg gegen die Ukraine unterstützt, reagiert Hess. Das berichtete das «Regionaljournal Aargau/Solothurn» zuerst. Belarus hat den Russen unter anderem erlaubt, via ihr Territorium in die Ukraine einzufallen.

Allerdings: Die komplette Produktion dort einzustellen und zu verlagern, das ist nicht geplant. Stattdessen werde man keine weiteren Materiallieferungen mehr nach Belarus tätigen, sagte Hess-CEO Alex Naef im «Regionaljournal». Heisst: Die 60 Angestellten arbeiten weiterhin in Minsk, bis ihnen das Material ausgeht.

Am Dienstag begründete die Firma in einer summarischen Stellungnahme: Man nehme die Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden und deren Familien in Minsk war. Deshalb würde man ein Mindestmass an Arbeit im Werk in Minsk belassen. Was langfristig aus dem Standort werden soll, ist unklar. Naef sagte dazu im Radio einzig: «Langfristig müssen wir uns ernsthaft Gedanken machen, wie es weiter gehen kann.»

In Bellach werden nun Kapazitäten hochgefahren

Gleichzeitig bedeutet der Schritt: Die Carrosserie Hess AG muss anderswo die Produktion hochfahren, um ihren Verpflichtungen nachkommen zu können. Konkret sollen am Hauptstandort Bellach die Kapazitäten ausgebaut werden.

Inwiefern das überhaupt möglich ist, wo das passieren soll und bis wann, ist offen. «Wir sind momentan auf der Suche nach Räumlichkeiten und Personal», sagte Naef im Radio.

Ob das ausreicht, um die laufenden Verträge einzuhalten, ist offen. So haben beispielsweise die Basler Verkehrs-Betriebe acht Elektrobusse bei Hess bestellt. Diese sollen bereits Ende Jahr auf Basels Strassen unterwegs sein. Kann diese Frist eingehalten werden? Man setze alles daran, teilt die Firma rudimentär mit.

Und was ist mit den Mehrkosten? In Belarus zu produzieren dürfte deutlich billiger sein als hier in der Schweiz. Hess teilt mit: «Sollten aufgrund der Produktionsverlagerung Mehrkosten entstehen, werden wir das gemeinsam mit unseren Kunden besprechen.» Grundsätzlich würden die Verträge aber ihre Gültigkeit beibehalten. Heisst: Hess würde auf den Mehrkosten sitzen bleiben.

Kehrtwende der Firma

Noch bis vor einigen Tagen hatte sich die Carrosserie Hess AG zurückhaltend zum Krieg in der Ukraine geäussert. Man würde die Situation beobachten und sich auf sämtliche Szenarien vorbereiten, hatte man vage verkündet. Seither hatte es am Bushersteller Kritik gegeben. «Der Bus finanziert Putins Helfer in Belarus», hatte etwa die «Basler Zeitung» getitelt, und einen Hess-Bus im Bild gezeigt, der in Minsk produziert werden sollte.

Man verstehe diese Kritik, sagte Naef im «Regionaljournal». «Grundsätzlich ist es verwerflich, was in der Ukraine passiert.» Gleichzeitig habe man Angestellte in Belarus und wisse, in welch schwieriger Situation diese sich befinden würden.

Wieso das Umdenken? In der Mitteilung erwähnt die Firma einzig, dass man sich «aufgrund der aktuellen politischen Situation» zu diesem Schritt entschieden habe. Und weiter: «Die Firma Hess trägt die politische Haltung der Schweiz mit und wird sich, analog der Vergangenheit, an sämtliche Vorschriften der Schweiz halten.»

Die Carrosserie Hess AG ist nicht die einzige Firma, die auf den Krieg reagiert hat. Auch Stadler Rail hat sich aus Belarus zurückgezogen. Doch auch Stadler Rail hat den Standort noch nicht völlig aufgegeben, sondern belässt, genauso wie Hess, ein Mindestmass an Arbeit dort.

Hess hat schon Aufträge aus der ganzen Welt an Land gezogen. Auch aus Lyon. Zvg

