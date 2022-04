Wie Solothurner Schulen ukrainische Kinder unterrichten

Krieg in der Ukraine «Kommunizieren mit Händen, Füssen und Google Translate»: Wie Solothurner Schulen ukrainische Flüchtlingskinder unterrichten Rund 300 schulpflichtige ukrainische Flüchtlingskinder sind aktuell im Kanton Solothurn. Wie die Schulen sie genau unterrichten, ist ihnen überlassen. Zwei Schulen, die unterschiedliche Wege gewählt haben, berichten. Rahel Bühler und Raphael Karpf Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zehn ukrainische Kinder leben momentan in Dulliken. Sie werden direkt im Regelunterricht integriert, sagt Co-Schulleiter Michael Bielser. Jeweils fünf Lektionen pro Woche besuchen die Kinder einen Deutschintensivkurs. Lehrpersonen für zusätzliche Lektionen zu finden, sei grundsätzlich schwierig, sagt er. «Wir hatten aber Glück.» Man habe eine Lehrperson gefunden, die spontan die zusätzlichen Lektionen übernommen hat.

Michael Bielser, Co-Schulleiter Dulliken. zvg

Den Rest der Woche werden die Flüchtlingskinder wie alle anderen auch im Regelunterricht beschult. Das funktioniere bisher ganz gut, sagt Bielser. «Wir kommunizieren mit Händen, Füssen und Google Translate.»

«Integrieren sie wie alle anderen Kinder auch»

Die zehn Kinder könne man gut auf diesem Weg integrieren, ist Bielser überzeugt. «Wenn es aber nochmals deutlich mehr werden sollten, müssten wir eine andere Lösung finden.» Also beispielsweise eine Extraklasse für fremdsprachige Kinder gründen.

Wieso hat man sich nicht von Anfang an für diese Lösung entschieden? Hauptsächlich, weil es schnell gehen musste, sagt Bielser. Die Kinder in Dulliken kamen bei Gastfamilien unter, wurden also nicht mit etwas Vorlaufzeit via Kanton der Gemeinde zugewiesen. «Wir haben sie so integriert wie alle anderen auch, die dazuzügeln», sagt er.

Und noch einen anderen Grund nennt er: In der Regelklasse lernen die ukrainischen Kinder die Kinder aus dem Dorf kennen, werden sofort integriert. In einer Sonderklasse wären sie unter sich. Und würden sie dann in die Regelklassen kommen, würden sie stärker als Fremdkörper angesehen.

Zusätzliche Extraklasse im Gäu gegründet

Für einen anderen Weg hat man sich im Gäu entschieden. Die Gäuer Gemeindepräsidenten haben beschlossen, eine zusätzliche Klasse für fremdsprachige Kinder zu gründen. Eine solche gab es bereits – für Kinder von der dritten bis zur neunten Klasse. Ukrainische Kinder in diesem Alter werden dort aufgenommen.

Silvan Jäggi, Schuldirektor der Kreisschule Gäu. Bruno Kissling

Zusätzlich wird nun per Anfang Mai eine Extraklasse für Kindergartenkinder sowie Erst- und Zweitklässler gegründet. Acht bis zwölf Kinder werden die neue Förderklasse besuchen. Momentan wisse er von fünf Kindern, sagt Silvan Jäggi, Schuldirektor der Kreisschule Gäu.

Es sei gut, starte die Klasse noch nicht voll ausgelastet. So könne man zuerst Erfahrungen sammeln. Ein Schulbus soll die Kinder in ihren Wohndörfern jeden Morgen einsammeln und sie nach Neuendorf bringen. In einem umfunktionierten Lehrerzimmer im Kreisschulhaus Carpe Diem werden sie den Morgen verbringen.

Das Schulhaus Carpe Diem in Neuendorf. Bruno Kissling

Primär gehe es darum, den Kindern Deutsch beizubringen. Nach dem Unterricht am Morgen bringt der Schulbus die Kinder wieder in ihre Dörfer. Je nachdem, wie sich die Lernfortschritte gestalten, werden die Kinder die Nachmittage in den jeweiligen Kindergarten- oder Unterstufenklassen in ihren Wohngemeinden verbringen.

Herausforderung Lehrermangel

Die grösste Herausforderung ist es für Jäggi, Lehrer zu finden. «Unter dem Schuljahr ist es wegen des Lehrermangels fast unmöglich, jemanden zu engagieren. Das funktioniert nur über persönliche Beziehungen.» Man habe die Stelle schweizweit ausgeschrieben und keine Rückmeldung erhalten. Über persönlichen Kontakt hat Jäggi nun aber zwei pensionierte Lehrpersonen gefunden.

Wieso hat man sich entschieden, die Kinder in einer Sonderklasse zu unterrichten? «Wir wollten sie nicht noch zusätzlich belasten und ihnen in einem ersten Schritt eine gewohnte Umgebung mit Gleichsprachigen bieten», sagt Jäggi.

Weiter gibt er zu bedenken: In manchen Gäuer Gemeinden sind die Klassen bereits so gross, dass zwei bis drei zusätzliche Kinder mit Bedarf nach spezieller Förderung in Deutsch die Eröffnung zusätzlicher Klassen notwendig gemacht hätten. Die Gemeinden hätten jeweils Lehrpersonen und freie Klassenzimmer finden müssen. Jäggi: «Mit einer überregionalen Integrationsklasse werden optimal Kräfte und Ressourcen gebündelt.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen