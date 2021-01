Krieg Im Jahre 1871 fluteten sie über die Jurapässe: Als Solothurn 3000 Bourbaki-Soldaten aufnahm Vor 150 Jahren wurde die Schweiz über Nacht zur Zufluchtsstätte für 87'000 Soldaten der im Deutsch-Französischen Krieg geschlagenen Armee des Generals Bourbaki. Sie wurden warmherzig aufgenommen. Mathias Küng 31.01.2021, 16.00 Uhr

Eine sehr plastische Szene vom Grenzübertritt der Bourbaki-Armee aus dem Bourbaki-Panorama in Luzern. Gabriel Ammon / Aura

Heute vor 150 Jahren, am 1. Februar 1871, um 5 Uhr früh, begann der Übertritt der Reste der im Deutsch-Französischen Krieg geschlagenen französischen Ostarmee des Generals Charles Denis Bourbaki über mehrere Jurapässe in die Schweiz. Die 87'000 Mann wurden für sechs Wochen interniert.

Ab ihrer Ankunft begann ein Rennen gegen die Zeit. Denn die entkräfteten, unzulänglich gekleideten Soldaten mussten so schnell wie möglich eine Unterkunft bekommen. Im dünn besiedelten Jura war das unmöglich.



Der deutsch-französische Krieg 1870/71 tobte der deutsch-französische Krieg. Dieser war eine Auseinandersetzung zwischen Frankreich und dem Norddeutschen Bund unter der Führung Preussens. In Überschätzung der eigenen Kräfte hatte ihn der französische Kaiser Napoleon III. vom Zaun gebrochen. Preussens Ministerpräsident Otto von Bismarck erwies er damit einen Riesendienst. Denn nun traten die vier süddeutschen Staaten an Preussens Seite in den Krieg ein. Das Kriegsglück neigte sich rasch der deutschen Seite zu, Napoleon III. geriet gar in Gefangenschaft. In einer letzten Anstrengung sollte die 150000 Mann starke Ostarmee unter General Charles Denis Bourbaki das Kriegsglück wenden. Doch das misslang. Frankreich verlor den Krieg und musste Elsass-Lothringen abtreten. Aus dem Krieg ging das Deutsche Reich hervor. In der Nacht vom 31. Januar auf den 1. Februar begann im Jura der Übertritt der geschlagenen Ostarmee in die Schweiz. Sie wurde interniert, die Soldaten und Pferde wurden auf die Kantone verteilt. General Hans Herzog aus Aarau kommandierte die Schweizer Truppen. Zuvor hatte er sich dem Begehren des Bundesrates widersetzt, die Truppen zu entlassen. Dabei geriet er in Konflikt mit dem Vorsteher des Militärdepartements, Emil Welti aus Zurzach. Herzog, der sich nicht scheute, Missstände bei der Organisation der Armee anzuprangern, hatte nämlich befürchtet, dass die in Richtung Schweiz abgedrängte Ostarmee den Grenzübertritt erzwingen und durch deutsche Truppen in die Schweiz hinein verfolgt werden könnte. Doch die Ostarmee war dazu nicht mehr in der Lage. Die Kosten von 12 Millionen Franken für die Internierung erstattete Frankreich der Schweiz zurück. Mitte März 1871 konnten die Soldaten heimkehren. (mku)

Bevölkerung versorgt spontan durchmarschierende Internierte

So alarmierte der Bundesrat am 1. Februar die Kantone und kündigte an, dass sie die französischen Soldaten aufnehmen müssen. Dem Kanton Solothurn wurden 3000 Mann zugeteilt. Zu Fuss oder per Bahn durchquerten in den folgenden Tagen Tausende den Kanton.

Eine 1170 Mann starke Marschkolonne brach schon am 2. Februar zu Fuss von Neuenburg über Solothurn nach Baden auf. Der Solothurner Regierungs- und Nationalrat Albert Brosi beschrieb 30 Jahre später den folgenden elenden Marsch im «Solothurner Tagblatt».

Tagesetappenorte waren Biel, Solothurn und Aarburg (Walter Moser im «Jahrbuch für Solothurnische Geschichte», 1997). Schon bei ihrem Abmarsch stellte sich jedoch heraus, dass viele nicht mehr marschfähig waren. Sie wurden zurückgeschickt. Der Anblick des «wahren Trauerzugs» (Albert Brosi) öffnete sofort die Herzen der Bevölkerung.

Unterwegs wurden die Internierten «in jedem Dorf, auf Weg und Steg» von Einheimischen mit Wein, Milch, Tee, Brot, Fleisch und was grad zur Hand war, verpflegt. In der Folge wurden viele Kleider, Nahrungsmittel und Bargeld gespendet. Vieles mussten die Behörden allerdings neu erwerben, etwa Geschirr, Kaffeemühlen, Kerzen, Nachttöpfe, usw. Nach der Abreise der Bourbaki-Soldaten wurde dann alles versteigert, was man brauchen konnte.

Grosse Volksmenge erwartet Internierte in Solothurn

Am Nachmittag des 4. Februar hielt Brosis Kolonne unter dem Klang afrikanischer Clairons (Trompeten) «bei einer grossen Volksmenge Einzug durch das Bieltor in Solothurn». Nachdem man bisher ständig hatte improvisieren müssen, war die Stadt zu Brosis Freude «aufs Beste vorbereitet». Doch am nächsten Tag begann das Elend von vorn. Auf der Etappe nach Aarburg blieben gegen 500 Internierte «in Lokalen und auf den Strassen haufenweise liegen und waren nicht von der Stelle zu bringen».

Darauf wurde der Marsch abgebrochen, «die 400 bis 500 Mann, die noch stehen und gehen konnten, wurden nach Olten» gebracht. Dort kam die erlösende Nachricht aus Bern, sie sollten per Bahn nach Aarau fahren, von wo die solothurnische Begleitmannschaft zurückkehren konnte. Angenehm war die Fahrt in offenen Kohlenwagen aber gewiss nicht.

Bourbaki-Soldaten. (Symbolbild) zvg

Der Grossteil der Internierten blieb in Solothurn

Von den 3000 Soldaten, die dem Kanton Solothurn zugeteilt wurden, kamen rund 550 nach Olten. Die grosse Mehrheit von 2592 wurde der Stadt Solothurn zugeteilt, wovon 60 Kranke. Letztere litten vorab an Typhus, Lungenkrankheiten und Pocken. In Solothurn wurde etwa der Schiessstand auf der Schützenmatt in ein Lazarett für Typhuskranke umfunktioniert, für Pockenkranke wurde eine eigene Baracke eingerichtet. Da damals in einigen Ortschaften die Pocken schon heftig wüteten, wollte man die Internierten nicht auch noch auf die Dörfer verteilen.

Die 2592 Mann wurden in Solothurn in der Kaserne, im Schulhaus, in der neuen Reithalle, im Magazin am Küngeligraben, im Schlachthaus und in der alten Reithalle untergebracht. Die Männer mussten irgendwie beschäftigt werden. So wurde im Schützenhaus ein Militärkasino eingerichtet. Dazu zitiert Moser aus dem «Solothurner Tagblatt» vom 23. Februar 1871: «Es wird fleissig gelesen, geschrieben, ohne Lärm wird Domino, Damen, Lotto und Karten gespielt.» Mehrere 100 Freiwillige halfen gegen Bezahlung beim Eindämmen der Emme bei Biberist.

Trotz der Pflege starben in Solothurn 32 Bourbaki-Soldaten, allein 15 an Typhus, etliche an Lungenentzündung. Ihre Namen finden sich mit Todesursache auf einer Liste des Bürgerspitals im Staatsarchiv Solothurn. Für sie wurde ein Gedenkstein errichtet. Heute ist er an der Südwand der Spitalkirche zum Heiligen Geist angebracht (kleines Bild oben). In Solothurn erinnert die Bourbakistrasse an jene Zeit.

Lob für aufopfernde Hilfe der Oltnerinnen für Kranke

Gar nicht gut begann es für kranke Soldaten in Olten. In im Staatsarchiv Solothurn aufbewahrten Regierungsratsakten legt ein Rapport von «Ambulanz Commissär Pfaehler» zu deren Verpflegung gravierende Mängel offen: «Bevor ich zu derselben übergehe, muss mitgetheilt werden, dass bis heute den 18. Februar noch kein Arzt officiell zur Behandlung derselben und als Leiter der Spitäler aufgeboten wurde.»

Auch gebe es zu wenig Krankenwärter. Es sei ganz besonders der Opferwilligkeit von Oltens Bewohnern «zu verdanken, dass wenigstens die Leute theilweise verpflegt werden». Er komme nicht umhin, der «Frauenzimmer für ihre Aufopferung rühmend zu erwähnen».

Kein Dispens für einen sechsfachen Familienvater

Sehr schwierig war es auch für viele Bewachungssoldaten, erhielten sie doch nur einen minimalsten Sold. So bat Füsilier Johann Häfeli von Flumenthal als Vater von sechs Kindern, «wovon das älteste nur sechs Jahr alt und sind zwei von diesen Kindern wirklich im kranken Zustande», um einen Dispens.

Die Familie sei auf den Verdienst seiner Arbeit als Spengler und Kessler «angewiesen und müsste daher zu Folge meiner Dienstabwesenheit Frau mit Kindern ohne andere Hülfsmittel die nöthigste Ernährung endbehren», hiess es flehentlich. Der Gemeinderat bestätigte auf dem im Staatsarchiv Solothurn befindlichen Schreiben Häfelis dramatische Situation. Vergeblich, die Regierung trat auf das Gesuch nicht ein.

24 Solothurner «Bourbakis» starben bei Bahnunglück

Nach einem Vorfrieden zwischen Deutschland und Frankreich reisten die Solothurner «Bourbakis» am 22. und 23. März in drei Zügen ab. Einer wurde unterwegs irrtümlich auf ein falsches Gleis geleitet, worauf er in Colombier mit einem Kohlenzug zusammenstiess. 24 Soldaten und der Lokführer starben.

Insgesamt bewältigte die damals arme Schweiz die riesige Aufgabe gut. Mit 87000 Soldaten musste sie von einem Tag auf den anderen drei Prozent mehr Einwohner versorgen. Das einschneidende Erlebnis blieb den Menschen lange im Gedächtnis. Es gab gar eine neue Redensart. War jemand sehr schlecht beieinander, hiess es: «Was bist du denn für ein Bourbaki?» Zeugnis jener tragischen Ereignisse legt heute noch das Bourbaki-Panorama in Luzern ab.