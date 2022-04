Bisher kaum Arbeitsgesuche ukrainischer Flüchtlinge in Solothurn

Krieg Bisher kaum Gesuche für eine Arbeitsbewilligung von ukrainischen Flüchtlingen im Kanton Solothurn Flüchtlinge mit Schutzstatus S brauchen eine Bewilligung vom Kanton, um arbeiten zu dürfen. 17 solcher Gesuche wurden bisher eingereicht. Dass es nicht mehr sind, überrascht den Experten nicht. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 29.04.2022, 05.00 Uhr

Eine ukrainische Familie erreicht die Schweiz mit dem Zug. Michael Buholzer / KEYSTONE

1185 ukrainische Flüchtlinge haben mittlerweile im Kanton Solothurn Schutz gefunden. Damit sind vergangene Woche 113 dazugekommen. Das Muster ist dasselbe wie in den vergangenen Wochen: Es sind mehrheitlich Frauen, auch zahlreiche Kinder sind darunter.

Etwas über 200 Personen warten in den Durchgangszentren darauf, in einer Gemeinde eine Unterkunft zu erhalten. Alle anderen sind bereits in Gemeindeunterkünften oder bei Privaten untergekommen.

Und erste Flüchtlinge haben bereits eine Stelle angetreten. Elf, um genau zu sein. Das weiss man so genau, weil Personen mit Schutzstatus S eine Arbeitsbewilligung vom Kanton brauchen. «So können die Behörden kontrollieren und verhindern, dass Personen mit Schutzstatus S nur als billige Arbeitskräfte missbraucht werden», schreibt Kevin Kneubühler, Abteilungsleiter Arbeitsbewilligungen und Aufenthalt beim Migrationsamt.

Sechs weitere Gesuche sind aktuell hängig. Wenn alle benötigten Unterlagen eingereicht wurden, würde man Gesuche «in der Regel innerhalb einer Woche bearbeiten», so Kneubühler.

Die Gesuche seien aus den verschiedensten Branchen eingegangen, führt er weiter aus. Vom Erntehelfer bis hin zur Rechtsberatung sei bereits alles dabei gewesen.

Wenige Gesuche überraschen Amtsleiter nicht

Elf Bewilligungen, sechs weitere Gesuche. Dass es aktuell noch nicht mehr sind, überrascht Jonas Motschi, Leiter des Amts für Wirtschaft und Arbeit, nicht. Wer Krieg und Flucht hinter sich habe, der würde sich im ersten Moment verständlicherweise mit anderen Themen beschäftigen als mit der Arbeitssuche, sagt er. Dies gelte umso mehr für Mütter mit Kindern.

Jonas Motschi. Michel Lüthi

Er betont aber auch: Wer eine Arbeit suchen möchte, der könne dies auch tun. Auch via Arbeitsvermittlungszentren. Elf ukrainische Flüchtlinge waren dort zuletzt angemeldet.

Eine Prognose wagt Motschi kaum. Wie viele arbeitssuchende ukrainische Flüchtlinge noch auf den Kanton zukommen werden, sei schwierig zu sagen. Das hänge stark davon ab, wie lange der Krieg noch dauert und ob bei einer allfällige Waffenruhe die Menschen sofort wieder zurückkehren werden.

Mit Massen rechnet Motschi aber nicht. Das hat auf der einen Seite den Vorteil, dass der Arbeitsmarkt diese Leute auch aufnehmen kann. Auf der anderen Seite wird dadurch auch die Hoffnung im Keim erstickt, dass sich gewisse Probleme entschärfen könnten. Dass einzelne Firmen vielleicht per Zufall nun eine Fachkraft finden, die sie lange gesucht haben, das könne zwar schon sein, so Motschi. Aber:

«Den Fachkräftemangel werden wir mit ukrainischen Flüchtlingen nicht beheben können.»

