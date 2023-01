Krebsvorsorge: Solothurner Programm im Kantonsrat gefährdet

Kredit Solothurner Krebsvorsorge-Programm absturzgefährdet: Der SVP und der FDP ist die Kreditvorlage viel zu mangelhaft Der Kantonsrat entscheidet nächste Woche über einen Kredit von 4,8 Millionen zur Lancierung eines Darmkrebs-Früherkennungsprogramms. Im Prinzip ist ein solches Programm (fast) unbestritten. Aber die Ausführungen der Regierung dazu lassen viel zu viele Fragen offen. Urs Moser Jetzt kommentieren 20.01.2023, 16.05 Uhr

Ein Plakat zur Darmkrebs-Vorsorge im Kanton Aargau. Christoph Imseng

Verschiedene Kantone haben Programme, um die Bevölkerung zu motivieren, sich ab einem bestimmten Alter regelmässig einem Stuhltest und/oder einer Darmspiegelung zu unterziehen. Nach dem Brustkrebs-Screening soll nun mit Verspätung auch im Kanton Solothurn ein Darmkrebs-Frühekennungsprogramm gestartet werden.

Den Auftrag dazu hat der Kantonsrat bereits 2018 erteilt, die Vorlage zur Umsetzung, die nun in der Session nächste Woche beraten wird, ist jetzt aber stark absturzgefährdet. Die SVP will das Geschäft an die Regierung zurückweisen. Und sie kann auf Unterstützung im bürgerlichen Lager zählen, die Freisinnigen beantragen ebenfalls Rückweisung.

Minimale Anforderungen nicht erfüllt?

Krebsvorsorge, dagegen kann man ja eigentlich gar nicht sein. Dass es jetzt doch Opposition gibt, liegt daran, dass es sich die Regierung mit der Botschaft zum Verpflichtungskredit für das Darmkrebs-Früherkennungsprogramm offenbar etwas gar einfach gemacht hat. Sie hat auf wenig mehr als einer Seite Platz.

Damit würden die vorgelegten Unterlagen zu wenig Grundlagen für einen Entscheid bieten, heisst es in dem Rückweisungsantrag, den die SVP am Donnerstag eingereicht hat. Die Vorlage erfülle die im Kantonsratsgesetz festgelegten Anforderungen an die Botschaften des Regierungsrats an das Parlament schlicht nicht.

SVP-Kantonsrat Matthias Borner. Hanspeter Bärtschi

Die Vorbehalte kommen nicht aus der gesundheits-, sondern aus der finanzpolitischen Ecke. Und damit fängt es schon an. Die Kreditvorlage hätte nicht nur in der Finanzkommission (die ihr zustimmte) vorberaten werden sollen, findet deren Präsident Matthias Borner (SVP, Olten), sondern auch in der Sozial- und Gesundheitskommission. Auch wenn das Geschäft auf einen vom Parlament überwiesenen Auftrag zurückgeht, bedeute das noch nicht die automatische Annahme der Folgevorlage.

Auf der Basis dessen, was der Regierungsrat schriftlich vorlegte, hätte es allerdings auch in der Fachkommission nicht viel zu diskutieren gegeben. In der knappen Botschaft erfährt man kaum etwas Inhaltliches. Ausführungen zum Aufbau des Programms, zum erwarteten Effekt, zu den Schlüssen aus den Programmen in anderen Kantonen mit unterschiedlichen Strategien? Fehlanzeige. Die Ausführungen beschränken sich im Wesentlichen auf die Mitteilung über den Auftrag an die Krebsliga beider Basel zur Einführung des Früherkennungsprogramms und den Hinweis auf die rechtlichen Grundlagen zur Förderung der Prävention und Früherkennung von Krankheiten.

Doppelt so teuer, da besteht Erklärungsbedarf

So geht das nicht, findet Kantonsrat Borner. Er macht sich zwar keine Illusionen: Bei der Krebsvorsorge gehe es um ein moralisch aufgeladenes Thema, da getraue sich kaum jemand, Kritik anzubringen. Dennoch findet er: «Den Ratsmitgliedern ist transparent darzulegen, wofür das Geld gebraucht wird.»

Und das ist doch nicht wenig. Einen Verpflichtungskredit von 4,8 Millionen für die Jahre 2023 bis 2032 soll der Kantonsrat für das Programm sprechen, es kostet also immerhin fast eine halbe Million pro Jahr. In der Beantwortung des Auftrags, der zur Kreditvorlage führte, war noch von 200'000 Franken die Rede. Es wäre angebracht, diese Kostensteigerung zu erläutern, heisst es im Rückweisungsantrag der SVP.

Man verlangt Auskunft, wie die 4,8 Millionen zu Stande kamen, ob eine Ausschreibung für den Auftrag stattfand und fragt sich: «Wie kann eine allfällige Kostenüberschreitung durch den Kantonsrat überwacht und begründet werden, wenn die erwarteten detaillierten Kosten nicht aufgeführt sind?»

Auch war in der Beantwortung des Auftrags von 2018 noch die Rede davon, dass den Kosten allfällige Beiträge von Spendern, Sponsoren und der kantonalen Krebsliga gegenüberstünden. «Wer konnte für das vorliegende Geschäft gewonnen werden; wie hoch ist der Beitrag dieser Geldgeber?», will man jetzt wissen, bevor der Kantonsrat den Startschuss für das Programm gibt. In der Botschaft des Regierungsrats an das Parlament findet sich kein Wort dazu.

FDP will keine «lausig» vorbereiteten Geschäfte

FDP-Fraktionschef Markus Spielmann. Bruno Kissling

Die Kritikpunkte gaben diese Woche auch an der Fraktionssitzung der FDP zu diskutieren. «Fast einstimmig» habe man beschlossen, ebenfalls die Rückweisung des Geschäfts zu beantragen, sagt Fraktionschef Markus Spielmann (Starrkirch-Wil). Die Krebsvorsorge sei sicher gut und wichtig, aber eine so mangelhafte Vorlage könne man nicht akzeptieren.

Die Mitglieder der vorberatenden Finanzkommission hätten x-fach für Informationen beim Gesundheitsamt nachhaken müssen, die sich nicht in der für alle Ratsmitglieder (und auch die interessierte Bevölkerung, die Kreditvorlage untersteht immerhin dem fakultativen Referendum) finden. Das habe zu Verärgerung geführt.

Namentlich führt auch die FDP die gegenüber früheren Schätzungen massiv gestiegenen Kosten an. Hier fehle eine Begründung. Auch sei nicht ersichtlich, welche Kosten durch den Kanton und welche allfälligen Kosten durch die Teilnehmer am Früherkennungsprogramm selbst oder von den Krankenkassen finanziert werden müssen. «Es sollten die wesentlichen Fakten erwähnt werden und nachvollzogen werden können; gut gemeinte Verweise auf vor fünf Jahren behandelte Ratsgeschäfte genügen nicht», schreibt die FDP zu ihrem Rückweisungsantrag.

Schon die Vorlage zur Abgeltung der pandemiebedingten Ertragsausfälle und Mehrkosten der Spitäler sei «lausig» vorbereitet gewesen, so etwas wolle man einfach nicht mehr akzeptieren, sagt Fraktionschef Markus Spielmann.

