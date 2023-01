Solothurner Regierung zieht Krebsvorsorge-Vorlage zurück

Krebsvorsorge Die Kreditvorlage für das Darmkrebs-Früherkennungsprogramm nimmt eine Zusatzrunde Der Kantonsrat hat am Dienstag noch nicht über die Mittel für ein Darmkrebs-Früherkennungsprogramm entschieden. Die Regierung zog die Vorlage zurück. Jetzt kommentieren 24.01.2023, 14.21 Uhr

Zur Früherkennung von Darmkrebs sind ab einem gewissen Alter regelmässige Vorsorgeuntersuchungen empfohlen. Bild: FRI

Die Botschaft des Regierungsrats zum Verpflichtungskredit von 4,8 Millionen für das Darmkrebs-Früherkennungsprogramm sei völlig ungenügend, kritisierten SVP und FDP. Sie wollten die Vorlage deshalb am Dienstag zur Überarbeitung zurückweisen. Dem kam der Regierungsrat zuvor, indem er das Geschäft am Vortag zurückgenommen und seinen ursprünglichen Beschluss aufgehoben hat.

Die Diskussion drehte sich in der Folge darum, ob das überhaupt möglich ist. Nein, fand FDP-Fraktionschef Markus Spielmann (Starrkirch-Wil). Der Regierungsrat könne einmal an das Parlament überwiesene Geschäfte nicht einfach eigenmächtig wieder von der Traktandenliste streichen. So würde Tür und Tor für ein reglementswidriges Vorgehen geöffnet und der Regierungsrat könne nach Belieben zum Beispiel auch die Debatte über Gesetzesvorlagen abwürgen, sobald er Widerstand spürt.

Spielmann stellte deshalb den Ordnungsantrag, das Geschäft sei zu behandeln, die Regierung könne sich ja den Rückweisungsanträgen anschliessen, wenn sie selber der Meinung sei, dass sie ihre Vorlage noch einmal überarbeiten und mehr Erklärungen zum Programm liefern müsse.

Eine knappe Mehrheit (48:44 Stimmen) befand aber, im Sinne der Effizienz könne man das Geschäft tatsächlich ohne vorgängige Debatte gleich von der Traktandenliste streichen. Auch die SVP konnte sich damit einverstanden erklären. Die Botschaft sei verstanden worden, die neue Vorlage werde besser daherkommen, meinte Matthias Borner (Olten). (mou)

