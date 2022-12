Krankenkassen Die Solothurnerinnen und Solothurner sind bei der Wahl der Krankenversicherung durchaus wählerisch, aber auch treu Matthias Müller leitet bei Santésuisse die Abteilung Politik und Kommunikation. Der Hauptsitz des Verbandes ist in Solothurn, sozusagen auf neutralem Terrain. Das hat auch historische Gründe. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

Matthias Müller vor dem Hauptsitz von Santésuisse. Der Krankenkassendachverband hat seine Zentrale in Solothurn. Bruno Kissling

Er spricht einen ausgeprägten Basler Dialekt, wohnt in Zürich und arbeitet seit viereinhalb Jahren in Solothurn an der Römerstrasse. Dort ist der Hauptsitz von Santésuisse, der grösseren der beiden Branchenorganisationen, die die Krankenkassen vertreten. Matthias Müller leitet die Abteilung Politik und Kommunikation und sagt:

«Ich möchte die Optik der normalen Versicherten einnehmen.»

Solothurn habe eine enorme Vielfalt, sagt der 48-Jährige, etwa, was die Gastronomie betreffe; aber es gebe im Kanton auch sehr verschiedene Präferenzen bei der Wahl der Krankenversicherung. «Sehr divers.» Er findet die Stadt pittoresk, «die Aare, alles megaschön».

Seine Frau ist Zürcherin, die beiden haben eine einjährige Tochter, von der er sagt: «Ich bin hin und weg von ihr.» Donnerstag bleibt er zu Hause, aber es sei manchmal nicht einfach, die Work-Life-Balance hinzubekommen. Sein grosses Hobby ist der Fussball. «In Solothurn hat es viele FC-Basel-Fans, das finde ich schön.» Er schätzt aber auch das städtische Leben in Zürich.

Warum Santésuisse gerade in Solothurn ansässig sei? Die Krankenversicherungen seien halt sehr lokal entstanden, zuerst oft als Firmenkassen, dann schlossen sie sich zu kantonalen Verbänden zusammen. Die Gründer dieser Zusammenschlüsse stammten zudem teilweise von hier. Solothurn sei gewissermassen neutrales Terrain, dazu nahe gelegen zu Bern, Basel und Zürich, aber auch selber ein kleines Zentrum. Zudem gab es eine gute Gelegenheit, hier Büros zu bekommen, sagt Matthias Müller.

Neben dem Preis ist auch der Service wichtig

Um 6,6 Prozent steigen die Prämien der Krankenkassen im neuen Jahr im Durchschnitt. Zahlen dazu, wie viele Leute deswegen ihre Kasse wechseln, gebe es erst im neuen Jahr, so Müller. Normalerweise wechseln fünf bis zehn Prozent aller Schweizerinnen und Schweizer den Anbieter. «Die Prämienzahler in der Schweiz pflegen eine grosse Treue zu ihrer Krankenkasse, und die meisten sind auch zufrieden mit ihr», so Müller, der auch Mitglied der Direktion von Santésuisse ist.

Im Kanton Solothurn wechseln erfahrungsgemäss etwa gleich viele ihren Anbieter wie in der übrigen Schweiz. Für viele sei nebst dem Preis der Service wichtig. Dass es Leute gibt, die sich vom bürokratischen Aufwand für einen Kassenwechsel abschrecken lassen oder sich diesen nicht zutrauen, glaubt er nicht.

Allgemein seien die Leute sehr zufrieden mit ihrer eigenen Versicherung. Sie glaubten zudem laut Umfragen, dass die Sicherheit und Stabilität ihrer Kasse gewährleistet seien, wie es sich vor allem auch während der Coronapandemie gezeigt habe.

Laut dem Marktforscher Mediafokus haben die Kassen allein im September und Oktober 2022 14 Millionen Franken für Werbung ausgegeben. Total machten 2021 die Ausgaben für Werbung, Vermittlung, Sponsoring und Marketing über 100 Millionen Franken aus; Geld, das mit Krankenkassenprämien bezahlt wird. Man müsse hierzu aber bedenken, dass heute weniger Provisionen ausbezahlt würden, erläutert Müller.

Denn bezüglich unerwünschter und teils aggressiver Anrufe von Versicherungsvermittlern, die damit Provisionen verdienten, habe sich viel verbessert, seit es eine Branchenvereinbarung gibt. «Wir haben deutlich weniger Klagen dazu, seit sie in Kraft ist.»

Ärztedichte im Kanton Solothurn tiefer als anderswo

Zum Thema Alternativmedizin meint Müller: «Beim Autofahren wird meiner Frau oft übel, nimmt sie ‹Chügeli›, geht es ihr gut.» Es habe ja eine Volksabstimmung dazu gegeben, und die Leute hätten die Alternativmedizin gewollt:

«Auch wenn zum Beispiel bei der Homöopathie über den Placeboeffekt hinaus nicht alles wissenschaftlich zu beweisen ist.»

Der Kanton Solothurn sei in vielen Bereichen durchschnittlich, was das Gesundheitswesen betrifft, etwa, was die Kostenentwicklung angehe; bezüglich der Ärztedichte etwas unterdurchschnittlich, erklärt Müller weiter. Santésuisse setze sich dafür ein, dass die Kosten eingedämmt werden; die Tarife seien teilweise zu hoch und es würden oft falsche Anreize gesetzt, etwa bei den Medikamenten.

Apotheken verdienten mehr am Originalmedikament als am Generikum. Sein Fazit lautet: «Unser oberstes Ziel ist es, das jetzige, gute System zu erhalten.» Und dass sich die Leute die Prämien auch in zehn Jahren noch leisten könnten.

