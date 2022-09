Krankenkassen Da ist er, der Prämienhammer – und Solothurn trifft es mit einer Zunahme von 6,9 Prozent härter als den Rest der Schweiz In 17 Kantonen sind die Prämien 2023 tiefer als in Solothurn. Im Vergleich mit den Nachbarkantonen aber stehen Solothurnerinnen und Solothurner gut da. Einzig im Aargau ist die mittlere Prämie tiefer als im Kanton Solothurn. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 27.09.2022, 14.00 Uhr

Der Prämienhammer ist da: Solothurnerinnen und Solothurner zahlen nächstes Jahr im Schnitt 6,9 Prozent mehr für ihre Krankenkasse. Gaetan Bally / KEYSTONE

Da ist er also, der Prämienschock – und den Kanton Solothurn trifft es härter als den Durchschnitt. Während die mittlere Prämie über alle Altersgruppen schweizweit um 6,6 Prozent ansteigt, von 314 auf 334.70 Franken, steigt sie in Solothurn von 313.80 auf 335.40 Franken (plus 6,9 Prozent). Oder anders ausgedrückt: In 16 Kantonen steigen die Prämien weniger stark als in Solothurn, in acht Kantonen stärker und Schaffhausen verzeichnet genau die gleiche prozentuale Veränderung.

Nicht nur mit Blick auf die relative Veränderung der Prämien steht Solothurn schlecht da. Vergleicht man die mittleren Prämien der Kantone mit den 335.40 Franken von Solothurn, stellt man fest, dass diese in 17 Kantonen tiefer sind als hier. Einzig in Baselland, Baselstadt, Bern, Genf, im Jura, in Neuenburg, im Tessin und im Kanton Waadt sind die Prämien noch höher.

Vergleich mit Nachbarkantonen: Bern und Aargau trifft’s weniger hart

Den Vergleich mit den direkten Nachbarn muss Solothurn allerdings nicht scheuen. Einzig Aargauerinnen und Aargauer kommen bei der Prämienrunde 2023 besser weg, deren mittlere Prämie steigt zwar auch, aber mit einer Zunahme von 291 auf 308.30 Franken (plus 5,9 Prozent) zahlen sie im Durchschnitt doch 27.10 Franken weniger.

Im Kanton Bern ist zwar die prozentuale Veränderung geringer als in Solothurn (plus 6,4 Prozent im Vergleich zu plus 6,9 Prozent). Allerdings hatten Bernerinnen und Berner schon zuvor höhere Prämien (323.10 Franken). Die mittlere Prämie steigt in Bern auf 343.80 Franken, womit Bernerinnen und Berner durchschnittlich 13.40 Franken mehr bezahlen als Solothurnerinnen und Solothurner.

Im Jura und im Kanton Basel-Landschaft steigen die Prämien nicht nur stärker an (JU: plus 7,9 Prozent; BL: plus 7 Prozent), sondern die Menschen zahlen im Schnitt auch deutlich mehr als im Kanton Solothurn. So beträgt die mittlere Prämie im Jura neu 362.50 Franken und im Baselbiet 381.10 Franken und damit 27.10 Franken respektive 46.40 Franken mehr als im Kanton Solothurn.

Noch eine positive Nachricht: Zwar sind die mittleren Prämien in 17 Kantonen tiefer als im Kanton Solothurn. Da aber insbesondere bevölkerungsreiche Kantone höhere Prämien zahlen, sind die Prämien im Kanton Solothurn mit 335.40 nur minim höher als im schweizweiten Mittel (334.70 Franken).

Auch bei den Kindern wachsen die Prämien über 6 Prozent

Mit dem Fokus auf den Kanton lässt sich feststellen, dass die Altersgruppe der über 26-Jährigen den grössten Prämienzuwachs hinnehmen muss. Um 7,2 Prozent steigen deren Prämien (von 371 auf 397.50 Franken). Nur ein bisschen besser kommen die 19- bis 25-Jährigen weg, deren Prämien um 6,8 Prozent zunehmen (von 253.60 auf 270.80 Franken). Den geringsten Prämienzuwachs gibt es bei den Minderjährigen (plus 6,1 Prozent von 96.20 auf 102.10 Franken).

