Mehr Mittel für Prämienverbilligung: Solothurn müsste mitziehen

Krankenkassen Aufstockung der Prämienverbilligung um 30 Prozent? Die finanziellen Folgen wären für Solothurn beträchtlich Der Bund soll die Mittel für die Prämienverbilligung einmalig um 30 Prozent erhöhen, fordern Vorstösse im eidgenössischen Parlament. Das käme den Kanton Solothurn teuer zu stehen, denn er wäre gesetzlich verpflichtet, mitzuziehen. Urs Moser Jetzt kommentieren 26.09.2022, 05.00 Uhr

Die steigenden Krankenkassenprämien bringen viele Haushalte an die finanzielle Belastungsgrenze. Max Tinner

Es ist eine alte Krux: Obwohl der Aufwand für die Prämienverbilligung steigt, bleibt tendenziell immer weniger übrig, um die zu entlasten, für welche die individuelle Prämienverbilligung eigentlich gedacht wäre: Haushalte, die nur knapp über die Runden kommen.

Dies, weil ein grosser Teil der Mittel für die fixen Beiträge an die Bezügerinnen und Bezüger von Sozialhilfe und Ergänzungsleistungen verwendet werden muss. Für das laufende Jahr sind es rund 41 Millionen, nur 25 Prozent der total knapp 164 Millionen, die für die Prämienverbilligung zur Verfügung stehen.

Der Kantonsrat hätte zwar die Kompetenz, den gesetzlich vorgegebenen Kantonsbeitrag aufzustocken. Die Forderung der Ratslinken ist aber so chancenlos, dass die SP letztes Jahr zum ersten Mal seit Jahren den entsprechenden Antrag schon gar nicht erst stellte.

Geschenk aus Bern würde Solothurn Millionen kosten

Nun könnte der Kanton aber gezwungen werden, mehr Geld für die Prämienverbilligung aufzuwerfen, erheblich mehr. Für das kommende Jahr werden Prämienerhöhungen bis zu zehn Prozent erwartet. Der Nationalrat hat vergangene Woche mit knappem Mehr einer Motion zugestimmt, die verlangt, dass der Bund die Mittel für die Prämienverbilligung einmalig um 30 Prozent aufstockt.

Im Kanton Solothurn ist im Sozialgesetz verbindlich festgelegt, dass der Kanton 80 Prozent des Beitrags, den er vom Bund erhält, für die Prämienverbilligung einsetzt. Diese Verpflichtung würde auch bei einer ausserordentlichen, einmaligen Aufstockung des Bundesbeitrags gelten, bestätigt Sandro Müller, Chef des Amts für Gesellschaft und Soziales.

Die finanziellen Folgen wären beträchtlich. Für das laufende Jahr erhält der Kanton Solothurn einen Bundesbeitrag von 91 Millionen für die Prämienverbilligung , der vom Kanton selber aufzubringende Betrag liegt somit bei 72,8 Millionen. Bei einer Erhöhung des Bundesbeitrags um 30 Prozent müsste der Kanton fast 22 Millionen mehr aufwerfen, gesamthaft stünden dann (auf der Basis der Zahlen für das laufende Jahr) statt 164 knapp 213 Millionen zur Verfügung.

Schon so viele Unsicherheiten im Budget

So willkommen es für die Prämienzahlenden wäre, der Solothurner Finanzdirektor dürfte wenig Freude am Geschenk aus Bern haben. Aus der schwarzen Null im Voranschlag 2023 würde damit schon eine deutlich rote.

Dazu dürften deutlich höhere Personalkosten kommen, denn eine weitere Nullrunde wird sich in den Lohnverhandlungen kaum durchsetzen lassen. Sollte dann noch der worst case eintreffen und eine Gewinnausschüttung der Nationalbank ausbleiben (das Budget rechnet mit einer vierfachen Ausschüttung im Umfang von 85 Millionen) würde aus einem passablen Finanzhaushalt auf einen Schlag ein eher desolater.

Was machen die Ständeräte?

Sind dem Kanton in dieser unsicheren Situation Mehrausgaben von über 20 Millionen zuzumuten? Im Nationalrat setzte sich die Forderung nach mehr Bundesmitteln für die Prämienverbilligung (gegen den Willen des Bundesrats) hauchdünn mit 97 zu 95 Stimmen durch.

Von der Solothurner Delegation stimmten Franziska Roth (SP), Felix Wettstein (Grüne) und Stefan Müller-Altermatt (Mitte) dafür, Kurt Fluri (FDP), Christian Imark (SVP) und Walter Wobmann (SVP) dagegen.

Heute Montag ist nun der Ständerat an der Reihe. Wie halten es hier die Solothurner, gewichten sie als Standesvertreter die finanzpolitischen Interessen des Kanton höher als das soziale Anliegen?

Primin Bischof (Mitte) sagt, man werde das in der Fraktion erst am Morgen vor der Ständeratssitzung besprechen. Man warte noch auf Zahlen, unter anderem eben zu den finanziellen Auswirkungen für die Kantone. «Meine Beurteilung mache ich in Kenntnis dieser Zahlen», so Bischof. Eine gleich lautende im Ständerat zu behandelnde Motion stammt von der Freiburger Fraktionskollegin Isabelle Chassot.

Roberto Zanetti (SP) liess eine entsprechende Anfrage unbeantwortet. Dass er für die Aufstockung stimmt, dürfte sich aber fast von selbst verstehen, stand im Nationalrat doch die ganze SP-Fraktion dahinter.

