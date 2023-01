Kräftemessen Streit der Fitnessverbände: «Eine Zusammenarbeit ist unmöglich, wenn Herr Ammann immer gegen Kettenbetriebe sowie Coop und Migros schiesst» Im Interview mit dieser Zeitung sagte Claude Ammann, die Fitnesscenter von Coop und Migros hätten von Corona profitiert. Jetzt hält Reto Conrad dagegen, er vertritt rund 500 Fitnessstandorte, darunter auch jene der beiden Detailhandelsriesen. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 18.01.2023, 12.00 Uhr

Eine Branche, zwei Verbände: Die Fitnessverbände SFGV und Swiss Active geraten aneinander. (Symbolbild) stock.adobe.com

Reto Conrad ist verärgert, ja wütend. Über das, was er da in dieser Zeitung gelesen hat, das Interview mit Claude Ammann, seines Zeichens Präsident des Schweizerischen Fitness- und Gesundheitscenter Verbandes (SFGV). «Mir ist das Interview aufgestossen, weil Herr Ammann darin unwidersprochen Dinge behauptet, die schlicht falsch sind», konkretisiert Conrad seinen Ärger. Dinge, die er richtigstellen will.

Reto Conrad, Präsident von Swiss Active. zvg

Nun muss man wissen, dass auch Conrad Präsident eines Fitnessverbandes ist, und zwar von Swiss Active. Laut eigenem Verständnis dem «einzigen Branchenverband, der ganz bewusst die Interessen jedes Anbieters aus der Branche vertritt, und das unabhängig von der Organisationsform als Kursanbieter, Einzelcenter oder Kettenbetreiber», wie es auf der Website steht. Warum es zwei Branchenverbände braucht? Weil die Fitnessbranche zerstritten ist.

«Claude Ammann setzt sich einfach nicht für die ganze Branche ein»

Claude Ammann, Präsident des Schweizerischen Fitness- und Gesundheitscenter Verbandes (SFGV), in seinem Fitnesscenter in Zuchwil. Hanspeter Bärtschi

Seit wann dem so ist, daran erinnert sich niemand so genau. Zehn bis 15 Jahre müssen seit der Trennung vergangen sein, sagte Claude Ammann gegenüber dieser Zeitung. Der Betreiber eines Fitness- und Gesundheitscenters in Zuchwil betrachtet Swiss Active als Interessenvertretung der Grossen, allen voran Coop und Migros. Sie würden gemäss Statuten mindestens je ein Vorstandsmitglied stellen, hätten die klare Stimmenmehrheit.

Kurz: Die Grossen bestimmen die Politik, «einzelne Fitnesscenter spielen in diesem Machtgefüge keine Rolle», so steht es auf der Website des SFGV.

Genau in solchen Äusserungen sieht Conrad die Ursache für die Absplittung seines Verbandes vom SFGV: «Es ist extrem schade, aber es ist einfach keine Zusammenarbeit möglich, wenn Herr Ammann immer wieder gegen die Kettenbetriebe im Allgemeinen und gegen Coop und Migros im Besonderen schiesst. Er setzt sich einfach nicht für die ganze Branche ein.»

Genau das ist auch der Grund, warum sich Conrad von sich aus meldet. Einmal mehr habe Claude Ammann Grenzen überschritten und damit schade er der ganzen Branche. Bei diesen Behauptungen will Conrad Gegensteuer geben:

Unter Corona hätten vor allem die Kleinen gelitten, da man kaum Mietreduktionen erhalten habe. Profitiert hätten dagegen die Grossen, allen voran Coop und Migros, weil sie – im Vergleich zu den Kleinen – fast unendliche finanzielle Ressourcen hätten.

Swiss Active nimmt für sich in Anspruch auch Kursanbieter zu vertreten, darunter auch solche, die Yoga anbieten. Foto-Rini

Weder Grosse noch Kleine hätten unendliche finanzielle Ressourcen, entgegnet Conrad. Viele Player hätten rechnen müssen. Zudem: «Es gab ganz viele Vermieter, die Mietreduktionen gewährt haben.» Sie hätten auch zahlreiche Kleinbetriebe und Kursanbieter (zum Beispiel für Yoga) in ihrem Verband, die ihm das bestätigt hätten.

Es seien übrigens diese selbstständigen Kursanbieter gewesen, die noch mehr unter der Krise gelitten hätten. Das habe eine Eckdatenstudie von Swiss Active in Zusammenarbeit mit einer deutschen Fachhochschule ergeben, so Conrad.

Auch seien die kleinen und mittleren Betriebe grosszügig vom Staat unterstützt worden. Und zwar nicht nur mit Coronakrediten, sondern auch mit A-fonds-perdu-Beiträgen (worauf die Coop- und Migros-Fitnesscenter übrigens verzichtet hätten) und mit Kurzarbeitsentschädigungen. Der Staat habe hervorragend reagiert und so die Zahl der Konkurse während der Pandemie unter Durchschnitt halten können. «Leider haben sie im Nachgang zu Corona zugenommen», so Conrad.

Swiss Active habe sich weniger aktiv für die Öffnung eingesetzt, weil die Grossen weniger wirtschaftlichen Druck hatten. Der SFGV dagegen habe sich stark engagiert und spezielle Schutzkonzepte erarbeitet.

Um möglichst schnell wieder Leute im Fitnesscenter willkommen zu heissen, hat man Schutzkonzepte erarbeitet und mit Masken trainiert. Alessandro Crinari/Keystone

Für Reto Conrad ein Hohn. «Fragen Sie beim Bundesamt für Gesundheit nach, mit wem sie die Schutzkonzepte ausgearbeitet haben», kontert Conrad. Swiss Active habe hier den Lead gehabt und die Konzepte mit den verschiedenen Bundesämtern ausgearbeitet. Ja, Conrad geht sogar noch weiter: «Es gab mehrere SFGV-Mitglieder, die bei uns angerufen haben, um sich zu informieren, weil sie von ihrem Verband schlecht unterstützt wurden.»

Die grossen Ketten würden eher ein jüngeres Publikum ansprechen, die Mitglieder des SFGV eher ein älteres. Ammann: «Die Leute, die zu uns kommen, brauchen in der Regel mehr Betreuung und besser geschultes Personal.»

Ältere Leute sollen eher nicht bei Fitnessketten trainieren, sagte Claude Ammann. zvg

«Als hätten wir eine ausschliesslich junge Kundschaft», entgegnet Conrad. Das Alter der Fitnesskundschaft sei eigentlich nicht davon abhängig, wie gross der dahinterstehende Betrieb sei. Es komme zum Beispiel darauf an, ob eine Anlage über einen Kinderhort verfügt oder nicht. Oder wie gross die Freihantelfläche sei. Zudem hätten ältere Anlagen eher ältere Kundinnen und Kunden, da die Jüngeren eher wechseln, wenn es ein neues Angebot gibt.

Freihanteltraining lockt eher ein jüngeres Publikum an. Natasha Hähni

Aber auch das seien nur Faustregeln. Und was die Betreuung anbelangt, da spreche die Tatsache Bände, dass die Kieser-Kette Mitglied bei Swiss Active sei. Kieser setzt ganz bewusst auf Gesundheitstrainings, die auch eine ältere Kundschaft ansprechen. Conrad: «Was Herr Ammann da von sich gibt, sind wilde Behauptungen.»

Reto Conrad kommt selbst aus der Geschäftsleitung von Coop

Ohne die Aussagen seines Gegenspielers Claude Ammann hätte Reto Conrad eigentlich vor allem Grund zur Freude. Die Mitgliederzahlen von Swiss Active würden sich wieder auf Vor-Corona-Niveau bewegen – oder wenigstens nahe dran. Die Fitnessbranche ist auf dem Weg zurück zur Bestform – unabhängig davon, wie uneinig man sich auf Verbandsebene ist.

Conrad selbst ist übrigens erst seit Ende 2022 Präsident von Swiss Active. Zuvor war er jedoch unter anderem Verwaltungsratspräsident von Update Fitness. Die Fitnesskette mit Wurzeln in der Ostschweiz wurde 2016 von Coop übernommen. Damals wurde Conrad auch Verwaltungsratspräsident. Er war zuvor schon als Leiter Finanzen und Services bei Coop tätig.

