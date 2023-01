Selzacher holt musikalische Weltklasse nach Solothurn

Konzerte Hochkarätiges zu moderaten Preisen: Franz Grimm bringt Weltklasse nach Solothurn Er bietet nicht Elitäres, sondern Musikgenuss für alle an. Im Interview spricht Franz Grimm, Konzertveranstalter aus Selzach, über seine Anfänge und Zukunftspläne. Interview: Silvia Rietz Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

Franz Grimm feiert am 29. Januar seinen 76. Geburtstag. Er will weitermachen, solange er gesund ist. Bild: Hanspeter Bärtschi

Seit 40 Jahren organisiert Franz Grimm in der Region Solothurn unter dem Label Frag-Art Hochkarätiges zu moderaten Preisen. Zum Jubiläum tritt ein Künstlerpaar auf: am Samstag die Pianistin Rusudan Aladvize mit dem Geiger Oleg Kaskiv im Duo. Und am Sonntag gibt ihr berühmter Mann, der Klaviervirtuose Nelson Goerner, ein Solo-Rezital. Im Interview spricht der Konzertveranstalter über seine Anfänge und Zukunftspläne.