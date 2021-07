Open-Air-Konzerte in Solothurn im Juli: KreuzKultur

Konzerte «Die ganze Musik-Szene hat sich neu eingespielt»: Kreuzkultur organisiert nach einem langen Jahr wieder Konzerte Black Sea Dahu, Lea Lu und Noti Wümié: Jeanine Arn und Kaspar Rechsteiner, die Leiter des Vereins Kreuzkultur, haben für den Juli neue Musik angekündigt. Dies, nachdem ihre Open-Air-Tour letztes Jahr abgesagt wurde. Sophie Deck 24.07.2021, 05.00 Uhr

Hier hätte das Black-Sea-Dahu-Konzert stattfinden sollen: Kaspar Rechsteiner und Jeanine Arn auf der Riedholzschanze. Hanspeter Bärtschi

Einen Schluck Bier nehmen, ohne die Maske herunterzuziehen, andere anlächeln, wenn sie ganz nah an einem vorbeigehen, tanzen und nicht allein sein, wenn man falsch zu Musik mitsingt. Open-Air-Konzerte sind nach einem Jahr pandemiebedingter Pause zurückgekehrt, auch nach Solothurn.

Der Verein Kreuzkultur veranstaltet im Juli gleich drei davon:

Black Sea Dahu, diesen Samstag, 24. Juli, 20:00, im Saal des Restaurant Kreuz

Lea Lu am Freitag, 30. Juli, 20:00, im Museum Blumenstein und

Noti Wümié am Freitag, 31. Juli, 20:00, im Museum Blumenstein

Die Leitung von Kreuzkultur, Jeanine Arn und Kaspar Rechsteiner, freuen sich wegen der langen Pause umso mehr auf die Auftritte. Obwohl sie im letzten Jahr kaum Konzerte veranstalten konnten, waren sie alles andere als untätig.

Bereits Anfang 2020 wussten sie, dass sie nach dem Lockdown ihre Konzerte nicht weiter – wie bisher – im oberen Saal des Restaurant Kreuz machen können würden. Das Restaurant benötigte den Platz, damit die Tische nicht zu nah beieinanderstanden und so das Schutzkonzept umgesetzt werden konnte.

Im Frühling überlegten sich Arn und Rechsteiner deshalb eine Alternative: Sie planten für den Sommer Open-Air-Konzerte an verschiedenen Orten in Solothurn. So entstand ihr Projekt KreuzkulTOUR, eine Konzertreihe, die durch Solothurn tourt.

«Es war nicht einfach zu planen. Wir mussten für jedes Konzert ein neues Schutzkonzept erstellen»,

erzählt Arn. Sie engagierten auch viele Acts, so hätte der Berner Electro-Soul Künstler Pablo Nouvelle im Hidden Club spielen sollen. Die Künstlerinnen und Orte zu organisieren sei zwar nicht kompliziert gewesen, doch auch das hätte Zeit und Kraft gekostet. Und dann kam der Hammer: Die Tour musste abgesagt werden. Der Frust war riesig.

«Finanziell war es zwar einschneidend, aber tragbar, wir hatten ja Verträge mit den Künstlern. Es war einfach frustrierend für uns, dass die ganzen Arbeitsstunden für nichts waren»,

erklärt Arn. Von den organisierten Konzerten fanden zum Schluss nur zwei statt: das Konzert von Steiner & Madlaina sowie das Ton an! Festival im Innenhof des Kollegiums.

Abgesagte Konzerte im Sommer 2020: – Pablo Nouvelle im «Hidden» – James Gruntz im Schloss Waldegg – Elena Gerster im Museum Blumenstein

Anders als Pablo Nouvelle konnte das Steiner & Madlaina Konzert am Ende auch stattfinden. zvg

Arn und Rechsteiner kündigten in der Coronazeit ihre Konzerte mit speziellen Plakaten an. zvg

Arn und Rechsteiner beschlossen nach der Absage, dass sie ihre übliche Sommerpause vorziehen und schon im Winter 2020 pausieren würden. Dafür haben sie angefangen, Konzerte für den Sommer 2021 zu planen.

«Normalerweise haben wir die Pause im Sommer gemacht, weil dann niemand drinnen an ein Konzert will. Wir haben unsere Konzerte ja immer im Saal des Kreuz' veranstaltet. In dieser Saison finden sie aber Open Air statt, in und um Solothurn», sagt Arn.

Voraussichtlich sollen alle Konzerte unter freiem Himmel stattfinden. Ausser das der Zürcher Band Black Sea Dahu. Denn an diesem Abend ist ein Gewitter vorausgesagt.

Arn und Rechsteiner konnten das Konzert von der Riedholzschanze in den Saal des Kreuz' verlegen – den können sie nämlich inzwischen wieder nutzen. Das Kreuz braucht den Platz nicht mehr.

Die Musik-Szene ist spontaner geworden

Mit dem konkreten Planen der Open-Air-Konzerte haben die beiden bis im April zugewartet und dann mit der Organisation begonnen, als die Lockerungen angekündigt wurden. In normalen Jahren wäre dies undenkbar gewesen. Da hätte das Programm schon ein dreiviertel Jahr im Voraus gestanden, erklärt Arn.

«Aber ich glaube, die ganze Musik-Szene hat sich inzwischen neu eingespielt. Wir sind nun eineinhalb Jahre lang auf Flexibilität getrimmt worden »,

sagt sie. Auch für Ende August sei noch etwas Grosses in Planung.

So hatten sie Künstlerinnen und Orte schnell zusammen, wobei auch die Kontakte halfen, die sie im Jahr zuvor geknüpft hatten, meint Arn. «Und in der Organisation von Open Airs waren wir ja schon geübt durch das Ton an! Festival.»

Was das Schutzkonzept angeht, haben sich Arn und Rechsteiner dazu entschieden, für den Zutritt zu den drei Konzerten ein Covid-Zertifikat zu verlangen. Dafür gäbe es dann keine anderen Massnahmen am Konzert. Man wird die Musik also ohne Masken und Abstand geniessen können.