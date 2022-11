Kontrollen Polizei erwischt mehrere stark alkoholisierte Autofahrer Bei Kontrollen und einem Verkehrsunfall hat die Kantonspolizei in den vergangenen beiden Nächten insgesamt vier Personen erwischt, die ihr Fahrzeug in aussergewöhnlich stark alkoholisierten Zustand fuhren. 13.11.2022, 12.16 Uhr

In den vergangenen beiden Nächten haben Mitarbeitende der Kantonspolizei Solothurn an verschiedenen Orten im Kanton insgesamt vier Personen - drei Männer und eine Frau - angetroffen, die ihr Fahrzeug in aussergewöhnlich stark alkoholisiertem Zustand fuhren. Durchgeführte Atemalkoholtests zeigten Werte um jeweils 1 mg/l, umgerechnet 2 Promille.