Kontrollen Immer mehr Solothurner Jugendliche kommen an Alkohol: Soll auch das Blaue Kreuz Betriebe anzeigen dürfen? Fast jeder dritte Jugendliche im Kanton Solothurn kommt bei Testkäufen an Alkohol. Das gibt EVP-Kantonsrat André Wyss zu denken. Die Regierung sieht ebenfalls Handlungsbedarf – doch was getan werden soll, bleibt unklar. Raphael Karpf 27.04.2022

Das sollte so eigentlich nicht passieren. Trotzdem kommen Jugendliche relativ einfach an Alkohol, wie Testkäufe zeigen. Alex Spichale

Eigentlich wäre die Sache klar: Wer unter 16 ist, soll nicht an Alkohol kommen. Wer unter 18 ist, nicht an Spirituosen. Doch so klar ist es in der Praxis oftmals nicht. Das zeigen Testkäufe vom Blauen Kreuz und der Jugendpolizei immer wieder. Ganz extrem war es während der Pandemie: 2021 kam fast jeder dritte Jugendliche unerlaubterweise an Alkohol oder Tabak – vor der Pandemie waren es um die 20 Prozent.

Das veranlasste EVP-Kantonsrat André Wyss (Rohr) zu einer ganzen Reihe von Fragen an die Regierung. Was sie dazu meint? Und ob bestimmte Verkaufsstellen besonders häufig unerlaubt Alkohol abgaben?

Diesen Dienstag wurden die Fragen beantwortet. Tatsächlich gebe es noch Handlungsbedarf, so die Regierung, das würden die Resultate der Testkäufe zeigen. Insbesondere an Veranstaltungen und in Bars würden vermehrt Jugendliche Alkohol ergattern.

Es gebe allerdings ganz verschiedene Gründe, die dazu führen, ob Jugendliche an Alkohol kommen oder nicht, so die Regierung und verwies dabei auf eine Analyse der Stiftung Sucht Schweiz.

So habe der Wochentag einen Einfluss (an Montagen kontrollieren Verkäuferinnen und Verkäufer häufiger als an Freitagen und Samstagen) wie auch die Uhrzeit (vor 19 Uhr wird das Alter häufiger kontrolliert als nach 19 Uhr), in Gruppen werden Jugendliche seltener kontrolliert, junge Frauen kommen häufiger an Alkohol als junge Männer und bei Bier und Wein wird häufiger kontrolliert als bei Schnaps.

Blaues Kreuz sensibilisiert aktuell nur

Noch eine weitere Frage hatte Wyss gestellt: Welche gesetzlichen Anpassungen es brauche, damit künftig auch das Blaue Kreuz fehlbare Verkaufsstellen anzeigen könne?

Der Hintergrund: Es gibt zwei Arten von Kontrollen. Das Blaue Kreuz macht Testkäufe im Auftrag des Kantons bei sämtlichen Betrieben, von der Gastronomie über den Detailhandel bis hin zu Veranstaltungen. Die Betriebe werden sowohl zufällig als auch nach bekannten Risikofaktoren ausgewählt. Ein solcher Risikofaktor wäre zum Beispiel, wenn der Betrieb in der Vergangenheit bereits negativ aufgefallen ist. Oder wenn es einen Tipp aus der Bevölkerung gab.

Um die 250 Testkäufe führt das Blaue Kreuz jährlich durch. Verkauft ein Betrieb im Rahmen dieser Testkäufe unerlaubterweise Alkohol an Jugendliche, informiert das Blaue Kreuz die Betriebe. Konsequenzen drohen diesen keine. Ziel dieser Kontrollen ist es, die Verkäuferinnen und Verkäufer zu sensibilisieren.

Jugendpolizei zeigt Betriebe bei Kontrollen heute schon an

Gleichzeitig führt aber auch die Jugendpolizei Kontrollen durch. Jährlich sind es um die 40. Diese Kontrollen werden stärker «risikobasiert» gemacht. Und diese Kontrollen haben nun gegebenenfalls eine Strafanzeige zur Folge. Betrieben, die Jugendlichen Alkohol verkaufen, drohen Strafbefehle und allenfalls der Entzug der Bewilligung, um Alkohol verkaufen zu dürfen.

Vor dem Hintergrund, dass immer mehr Jugendliche an Alkohol kommen: Reicht es da, wenn das Blaue Kreuz lediglich sensibilisiert? Sollte nicht auch das Blaue Kreuz künftig Betriebe anzeigen können? Nein, findet die Regierung in ihrer Antwort. Prävention und Repression hätten beide eine wichtige Funktion im Jugendschutz. «Beides zusammen ergänzt sich und hat sich in der Vergangenheit bestens bewährt.»

EVP-Kantonsrat André Wyss. zvg

Eine Antwort, die André Wyss nicht wirklich zufriedenstellt. «Die Steigerung von 20 auf 30 Prozent der Jugendlichen, die an Alkohol kamen, gibt mir zu denken.» Auch die Regierung würde Handlungsbedarf sehen, aber keine Ansätze nennen, um die Probleme zu lösen, kritisiert er.

Darum ist für ihn der Ansatz, den er selbst ins Spiel gebracht hat, nämlich das Blaue Kreuz mit mehr Kompetenzen auszustatten, nicht vom Tisch. Zuerst werde er aber nun mit anderen Parteien und dem Blauen Kreuz das Gespräch suchen, bevor er entscheidet, ob und wie genau er aktiv werden möchte.

