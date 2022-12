Littering: Solothurner Regierung hält nichts von Pfandpflicht

Kontraproduktiv? Im Kampf gegen Littering: Solothurner Kantonsräte weibeln für das Dosenpfand Im Kampf gegen Littering haben Solothurner Kantonsräte eine alte Idee neu ausgegraben: eine Pfandpflicht. Eine solche könnte genau das Falsche bewirken, befürchtet allerdings der Regierungsrat. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 02.12.2022, 05.00 Uhr

Solche Bilder sind ein Ärgernis. Doch liesse sich Littering durch ein Pfand auf Flaschen und Dosen verringern? Gaetan Bally

Zu viel Güsel wird herumliegen gelassen. Das ist schon lange ein Problem, das ist schon lange bekannt. Littering lässt sich offenbar nicht ganz so einfach verschwinden lassen. Oder doch?

Solothurner Kantonsrätinnen und Kantonsräte haben eine alte Idee neu ausgegraben: ein Pfand auf Getränkeflaschen und -dosen. Da ein solches aber nur schweizweit sinnvoll wäre, solle der Kanton kein solches selbst einführen, sondern sich beim Bund mittels Standesinitiative dafür starkmachen.

Was hält die Regierung von dieser Idee? Gar nichts. Doch, doch, ein Problem sei Littering schon. Nur eines, das sich definitiv nicht mit einem Pfand auf Flaschen und Dosen lösen lasse.

«Ausgezeichnet funktionierendes Sammelsystem»

Heute gebe es in der Schweiz «ein ausgezeichnet funktionierendes Sammelsystem» für Flaschen und Dosen mit über 100'000 Rückgabestellen in Läden, Büros, Freizeitanlagen, an Bahnhöfen oder im öffentlichen Raum. Dadurch sei die Rückgabe gratis, unkompliziert und jederzeit möglich. Auch dank dieses Systems würden heute 82 Prozent der PET-Flaschen, 97 Prozent der Aludosen und 99 Prozent der Glasflaschen recycelt werden.

Würde man nun auf ein Pfandsystem umstellen, könnten Flaschen und Dosen nur noch zu Öffnungszeiten bei den 7000 Läden zurückgebracht werden. Die übrigen 93'000 Rückgabestellen würden verschwinden, es sei denn, sie würden durch Automaten ersetzt. Solche Automaten seien allerdings teuer, so die Regierung. Nicht nur wegen der Anschaffungskosten, sondern auch wegen des notwendigen regelmässigen Unterhalts.

Der Schluss liege nahe, dass die Recyclingquote mit einer Pfandpflicht also sinken würde, so die Regierung. Das zeige auch ein Blick in die Geschichtsbücher: Als 2001/2002 die Pfandpflicht aufgehoben und durch das heutige Sammelsystem ersetzt wurde, wurde anschliessend mehr recycelt.

Zudem: Eine Pfandpflicht könne der Bund schon heute einführen. Dazu brauche es gar keine gesetzlichen Anpassungen. Die sogenannte Verordnung über Getränkeverpackungen sieht vor, dass bei einer Recyclingquote von unter 75 Prozent Händler, Hersteller und Importeure verpflichtet werden können, ein Pfand zu erheben. Da die Quote aktuell höher ist, liesse sich eine Pflicht «aus fachlicher Sicht schwerlich rechtfertigen».

Jede Menge anderen Güsel gibt es weiterhin

Ein weiteres Argument der Regierung: Eine Pfandpflicht dürfte gegen Littering nur wenig helfen. Sie schreibt: «Selbst im unrealistischen Fall, dass dank einer Pfandpflicht keine PET- und Glasflaschen oder Aluminiumdosen gelittert würden, bliebe weiterhin der überwiegende Anteil der Abfälle wie Lebensmittelverpackungen, Einweggrills oder Zigarettenstummel liegen.»

Darum: Nein, eine Standesinitiative, welche eine Pfandpflicht fordert, wolle man wirklich nicht einreichen. Stattdessen lieber bestehende Litteringmassnahmen stärken, etwa Sensibilisierungsmassnahmen (im Unterricht zum Beispiel), Werbekampagnen, Aufräumaktionen oder aber auch das Ausstellen von Litteringbussen, wenn die Täterschaft denn in flagranti erwischt werden sollte.

Damit wäre man dann wieder gleich weit wie jetzt schon. Und es bestätigt sich: Littering lässt sich offenbar nicht ganz so einfach verschwinden lassen. Das letzte Wort hat nun der Kantonsrat.

