Solothurner Spitalangestellte erhalten höhere Lohnzuschläge

Konkurrenzdruck Angestellte der Solothurner Spitäler erhalten mehr Zuschläge auf ihren Lohn Die Konkurrenz zu anderen Spitälern ist gross: Deshalb werden Inkonvenienzen für das Spitalpersonal ab sofort höher vergütet. Alle anderen Kantonsangestellten, die ebenfalls in der Nacht oder an Wochenenden arbeiten und auf Pikett sind, müssen sich gedulden. Christof Ramser 31.01.2023, 16.10 Uhr

Eine Pflegefachfrau pflegt einen Patienten: Im Kanton Solothurn waren Lohnzuschläge für Nacht- und Wochenendarbeit bisher vergleichsweise tief. Gaetan Bally

Gute Nachrichten für die Angestellten der Solothurner Spitäler AG (soH): Alle, die Nacht- und Wochenendschichten sowie Pikettdienste leisten, erhalten höhere Lohnzuschläge, und zwar rückwirkend ab dem 1. Januar. Darauf hat sich die Kommission, die den Gesamtarbeitsvertrag (GAV) für die Kantonsangestellten aushandelt, zusammen mit dem Regierungsrat und den Personalverbänden geeinigt.

Dabei fällt die Erhöhung der Zulage durchaus markant aus: Für Arbeiten von Montag bis Freitag zwischen 19 und 7 Uhr sowie an Samstagen und an Sonn- und an Feiertagen rund um die Uhr gibt es neu pro Stunde 8 statt 6 Franken zusätzlich. Die Entschädigung für Pikettdienste wird neu von 2.50 auf 4 Franken pro Stunde angehoben. Weiter wird der Zeitzuschlag für Arbeiten zwischen 23 und 6 Uhr von 20 auf 25 Prozent erhöht.

Hintergrund der Lohnerhöhungen ist laut der soH der Fachkräftemangel. Bekanntlich fehlt es sowohl am Bürgerspital Solothurn als auch am Kantonsspital Olten an Pflegepersonal. Teilweise mussten Patientinnen und Patienten sogar in andere Kantone verlegt werden. «Insbesondere muss die Konkurrenzfähigkeit gegenüber anderen Spitälern erhalten werden», werden die soH-Verantwortlichen in einer Mitteilung zitiert.

«Es geht darum, ein Zeichen zu setzen»

Laut Silvia Dell’Aquila, die die Position der Personalverbände in den GAV-Verhandlungen koordiniert, musste aufgrund des akuten Fachkräftemangels rasch gehandelt werden. «Es geht darum, auch ein Zeichen zu setzen.» Nicht zuletzt sei es eine Reaktion auf umliegende Kantone, die die Entschädigungen teilweise noch mehr angehoben hätten.

Die Forderung nach mehr Zuschlägen für Schicht- und Pikettdienste in den Spitälern stehe schon lange im Raum. Dabei seien die Inkonvenienzentschädigungen nur eine von mehreren Baustellen. Dell’Aquila, die auch Mitglied der Aarauer Stadtregierung ist sowie den VPOD Aargau/Solothurn leitet, erwähnt etwa auch die Vergütungen für Umkleidezeiten, mit denen Spitalangestellte unzufrieden sind.

Geht es nach der Gewerkschafterin, soll aber nicht bloss das Spitalpersonal von den höheren Geld- und Zeitzuschlägen für Nacht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit sowie Pikettdienste profitieren, sondern unter anderem auch Polizistinnen, Wegmacher sowie Angestellte im Justizvollzug. «Wichtig ist, dass die Zuschläge für alle Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung angepasst werden.»

Diese bleiben jedoch vorerst unverändert. Die Sozialpartner hätten sich aber darauf geeinigt, dass dies mit Blick auf die Lohnverhandlungen kommenden Herbst vertieft geprüft wird.

Zuerst Vergleichsgrundlagen schaffen

Der Solothurner Finanzdirektor Peter Hodel (FDP) bestätigt, dass allfällige zusätzliche Lohnzuschläge in der nächsten Lohnrunde zum Thema werden. Zuerst sollen aber Grundlagen erarbeitet werden, etwa eine kantonsübergreifende Übersicht zwischen den Berufsgruppen. Hodel verweist darauf, dass die Inkonvenienzentschädigungen für manche Berufsgruppen einen grösseren Lohnbestandteil ausmachen als für andere.

Das dürfte auf das Gesundheitswesen zutreffen. Die Geld- und Zeitzuschläge bei der soH seien nun aufgrund der «wirklich sehr tiefen» Werte im schweizweiten Vergleich rückwirkend angepasst worden, sagt Hodel. Den Staatshaushalt belasten diese Lohnmassnahmen übrigens nicht. Sie werden vollumfänglich durch die Spitäler AG finanziert.

