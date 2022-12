Kommentar zur Budgetdebatte im Solothurner Kantonsrat

Kommentar So ein bisschen Panik wäre bei dem Budget mit tiefroten Zahlen schon angebracht An eine Gewinnausschüttung der Nationalbank ist nächstes Jahr nicht zu denken. Das stürzt den Solothurner Staatshaushalt in rote Zahlen. Es ist erstaunlich, wie gelassen die Politik das hinnimmt. Urs Moser Jetzt kommentieren 17.12.2022, 05.00 Uhr

Das Ausgabenwachstum ist mit neuen Aufträgen vom Parlament zum Teil auch selbstgemacht. Hanspeter Bärtschi

80 Millionen, das sagt und schreibt sich leicht. Aber 80'000'000 Franken, das ist doch ein stolzer Betrag. Und mit weit über 80 Millionen Franken Defizit in der Solothurner Staatsrechnung ist nächstes Jahr zu rechnen. Da erstaunt es schon etwas, wie fast gleichmütig der Kantonsrat den Voranschlag mit den roten Zahlen diese Woche entgegengenommen und noch fünf Millionen mehr für die Prämienverbilligung draufgepackt hat.

Zurückzuführen ist das Defizit im Budget, für das man anfänglich noch mit einer schwarzen Null rechnete, bekanntlich auf den Ausfall einer Gewinnausschüttung der Nationalbank. Das sei für einmal zu verkraften, hiess es. Weil der Kanton gerade dank der in den letzten Jahren üppig geflossenen Nationalbank-Millionen noch über ein stattliches Eigenkapitalpolster verfügt.

Nun, das ist nicht falsch. Aber besorgniserregend ist die finanzpolitische Lage dennoch. Wir erleben jetzt, dass eben doch eintreffen kann, was nicht eintreffen darf. Und es ist nicht auszuschliessen, dass sich das wiederholen wird. Was dann? Dann ist das Polster schnell mal weg und der Kanton stürzt in die Krise.

Um auf der sicheren Seite zu sein, müsste der Staatshaushalt also eigentlich um rund 100 Millionen entschlackt werden können. 100 Millionen, das sagt und schreibt sich leicht. Aber 100'000'000 Franken, das ist doch eine verdammt stolze Summe. Die spart sich nicht eben mal auf die Schnelle einfach so weg. Das würde nachgerade zu einem Kahlschlag bei den staatlichen Leistungen führen und den Steuerzahlenden am Ende mehr schaden als nützen. So wurde es der SVP in der Budgetdebatte beschieden, die ein ausgeglichenes Budget subito verlangt.

Wohl nicht ganz zu Unrecht. Aber etwas befremdend ist es dennoch, wenn nun selbst jene Kreise von übertriebener Panikmache sprechen, die schon nach einem neuen Massnahmenplan zur langfristigen Stabilisierung und Verbesserung der Finanzlage riefen, als man noch schöne Überschüsse verbuchte. Darunter übrigens auch der heutige Finanzdirektor, der jetzt verkündet: Bloss keine Hektik aufkommen lassen.

Man setzt nun auf den Auftrag an die Regierung, «Aufgaben, Leistungen und Ertragsmöglichkeiten des Kantons losgelöst vom Budgetprozess grundsätzlich zu analysieren und zu hinterfragen». Mit Verlaub: Das ist ja gut und recht, aber würde die Regierung das nicht ohnehin als ihre Daueraufgabe verstehen, gehörte sie abgewählt.

Gut, nächstes Jahr soll dem Parlament erstmals ein Bericht zum Ergebnis dieses Denkprozesses vorgelegt werden. Aber es bleibt etwas schleierhaft, was man sich davon genau verspricht. Eine Gebrauchsanweisung, mit welchen Vorstössen die Aufhebung welcher Gesetzesbestimmungen zu fordern ist, um die gebundenen Ausgaben zu senken? Schon vergessen? Da würde nachgerade ein Kahlschlag drohen, und den will niemand.

Zugegeben: Guter Rat ist teuer, wenn es darum geht, wie der nun einmal eher strukturschwache Kanton seine Abhängigkeit von «fremdem» Geld reduzieren soll. Aber etwas konkreter sollten die Vorgaben schon sein. Fangen wir zum Beispiel bei der Digitalisierungsstrategie an. Obwohl nachvollziehbar ist, dass auch sie etwas kostet: Es muss garantiert werden können, dass sie letztlich nicht zu einer dauerhaften Aufstockung, sondern zu einer Senkung oder zumindest Stabilisierung des (Personal-)Aufwands führt, und zwar nicht erst an St.Nimmerlein.

Oder dann führt uns die aktuelle Lage vor Augen: Es darf nicht mehr vorkommen, dass eine übergeordnete Beschaffungsstrategie fehlt und in einer einzelnen Verwaltungsabteilung plötzlich Mehrkosten von über einer halben Million allein für den Stromverbrauch anfallen. Eine halbe Million, das sagt und schreibt sich leicht. Aber auch 500'000 Franken sind eben eine stattliche Summe.

