Kommentar Kita Kanton Solothurn: Gemeinden müssen helfen

Kommentar Personalengpässe in Solothurner Kitas: Die Gemeinden haben es in der Hand Daniela Deck 01.02.2023, 05.00 Uhr

Kindertagesstätten brauchen mehr Unterstützung von der öffentlichen Hand. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Kindertagesstätten sind aus der Gesellschaft nicht wegzudenken. Dennoch drohen sie mangels Fachpersonal wegzubrechen, wenn die Gemeinden nicht umdenken. Jede Kita ist nicht nur die Aufgabe ihrer Standortgemeinde, sondern auch der Gemeinden, in denen es kein solches Angebot gibt; Kinder besuchen die Kita am Wohnort, am Arbeitsort der Eltern und dazwischen.

Der Mangel an Fachkräften trifft die Kinderbetreuung hart. Das zeigt eine neue Kita-Umfrage. Der Lohn ist bescheiden, die Arbeit anstrengend, die Verantwortung gross. Niemand kann es den Betreuerinnen verdenken, wenn sie nach der Fachausbildung an der Schule arbeiten, solange dort Arbeitszeit, Weiterbildung und teilweise der Lohn besser sind als in der Kita.

Die Einführung von Betreuungsgutscheinen in den Gemeinden ist ein Schritt in die richtige Richtung. Doch der Schritt ist nicht gross genug: Die Elternbeiträge belasten besonders mittlere Einkommen. Manche Mutter verzichtet auf bezahlte Arbeit, weil die Kita den Haushalt mehr kostet, als ihr Lohn aus (Teilzeit-)Arbeit einbringt.

Entweder die Gemeinden erhöhen flächendeckend die Betreuungsgutscheine. Oder sie finden einen eigenen Weg: Etwa mit der Wirtschaft, indem Firmen für Mitarbeitende Betreuungsplätze kaufen.

Zwei Drittel der Kitas haben bereits Mühe, Personal zu finden. Darunter leiden Mitarbeitende und Betreuung. Neben der Vereinbarkeit von Familie und Berufsarbeit wird die Kita zur Vorbereitung auf die Schule immer wichtiger. Auf die Arbeit der Kita kann keine Gemeinde verzichten.