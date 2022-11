Kanton Solothurn: Lohnentscheid mit Augenmass

Kommentar Lohnentscheid mit Augenmass Das Solothurner Staatspersonal erhält nächstes Jahr 1,5 Prozent mehr Lohn. Berauschend ist das nicht, aber mehr liegt einfach nicht drin. Urs Moser Jetzt kommentieren 07.11.2022, 18.00 Uhr

Finanzdirektor Peter Hodel hat hart mit den Personalverbänden verhandelt. Bruno Kissling

Auf den ersten, streng finanzpolitischen Blick scheint die Lohnerhöhung für das Solothurner Staatspersonal vielleicht etwas schräg in der Landschaft zu stehen. Auch in Jahren mit guten Rechnungsabschlüssen gab es gar nichts, jetzt wo der Kanton wieder auf tiefrote Zahlen zusteuert, sollen es immerhin 1,5 Prozent sein. Das macht rund 10 Millionen Franken Mehraufwand für den Kanton – Ausgaben, die er sich derzeit eigentlich überhaupt nicht leisten kann.

Aber man muss schon bedenken: Mit den 1,5 Prozent wird nicht einmal die Kaufkraft erhalten. Und auch die Verwaltung und ganz besonders die Schulen und der Pflegebereich spüren den Fachkräftemangel schmerzhaft. Der Kanton kann sich nicht bloss höhere Personalkosten eigentlich gar nicht leisten. Er kann es sich auch nicht leisten, punkto Attraktivität als Arbeitgeber zu stark ins Hintertreffen zu geraten.

Die 1,5 Prozent kann man vor diesem Hintergrund in einer Zeit mit wieder massiv steigenden Krankenkassenprämien und zu erwartenden horrenden Nebenkostenabrechnungen als eher bescheidenen Kompromiss betrachten.

Was nicht heisst, dass für das Staatspersonal Jammern angesagt wäre. Man glaubt zwar gern, dass in der Solothurner Verwaltung gute Arbeit geleistet wird. Dass aber fast alle Mitarbeitenden Jahr für Jahr einen Leistungsbonus faktisch als festen Lohnbestandteil so gut wie auf sicher haben, ist auch ein Privileg, das alles andere als selbstverständlich ist.

