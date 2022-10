Kommentar Knappe Prämienverbilligungen im Kanton Solothurn: Da wird am falschen Ort gespart Bei der Prämienverbilligung gehört der Kanton Solothurn zu den restriktivsten Kantonen. Dabei würde es sich auch finanziell lohnen, hier etwas mehr zu investieren. Raphael Karpf 18.10.2022, 11.40 Uhr

Die Krankenkassenprämien steigen nächstes Jahr markant an. Christian Beutler

Fast ein Drittel der Bevölkerung braucht finanzielle Unterstützung, um die Krankenkassenprämien bezahlen zu können. Das zeigt, dass grundsätzlich etwas im Argen liegt. Und vom Kanton Solothurn kann wahrlich nicht erwartet werden, dass er das Problem der stetig steigenden Gesundheitskosten alleine löst.

Und trotzdem muss sich der Kanton die Frage gefallen lassen, ob er denn genügend unternimmt, um die Folgen dieser Kostenexplosionen zumindest abzufedern. Es ist ein Fakt, dass der Kanton seit Jahren nur den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbeitrag an die Prämienverbilligung beisteuert.

Es ist ein Fakt, dass der Kanton deswegen die Hürden für die Prämienverbilligungen höchstmöglich ansetzen muss. Es ist ein Fakt, dass der Kanton im Vergleich zwar nicht gerade abfällt, aber zu denjenigen Kantonen gehört, die Prämienverbilligungen am restriktivsten verteilen.

Nun ist die finanzielle Grosswetterlage alles andere als ideal, um mehr Mittel einzuschiessen. Das Budget sieht nicht gerade rosig aus und dürfte sich noch verschlechtern. Trotzdem müssen sich Politikerinnen und Politiker, die rein finanziell argumentieren, fragen, ob es am Ende für die öffentliche Hand nicht billiger wäre, etwas mehr in die Prämienverbilligung zu investieren. Das wäre auch aufrichtiger – würden dadurch doch weniger Personen in die Sozialhilfe abrutschen.