Kommentar: Schichtzulagen für das Solothurner Spitalpersonal

Kommentar Höhere Schichtzulagen für das Spitalpersonal sind zwar gerechtfertigt, nur hat das eine gewisse politische Brisanz Die Angestellten der Solothurner Spitäler AG erhalten höhere Zuschläge für die Arbeit in der Nacht, an Wochenenden und Feiertagen. Das ist gerechtfertigt und ihnen zu gönnen. Dennoch gibt es das eine oder andere Aber. Urs Moser 02.02.2023, 05.00 Uhr

Pflegepersonal demonstriert vor dem Bürgerspital Solothurn für bessere Anstellungsbedingungen. Bild: zvg (Archivbild, 14. Juni 2021)

Es ist unbestritten: Dem Spitalpersonal wurde in der Pandemiezeit Ausserordentliches abverlangt und es wurde auch Ausserordentliches geleistet, anders hätten wir das nicht überstanden.

Aber die Krise ist nicht ausgestanden, nicht an der Front der Gesundheitsversorgung. Nicht alle im Pflegedienst waren willens oder in der Lage, die ausserordentlichen Belastungen auf Dauer in Kauf zu nehmen, und das bei vergleichsweise bescheidenem Verdienst. Das hat zu Abgängen geführt und den ohnehin latenten Personalnotstand noch einmal verschärft.

Erhöhung ist ein Gebot der Stunde

Wer bleibt, richtet sich auf ein Andauern der Stresssituation ein. Dafür gebührt eine Anerkennung, die über den Applaus von den Balkonen hinausgeht. Dieser ist zwar aufrichtig gemeint und tut sicher auch gut, aber kaufen kann man sich dafür nichts.

Kurz: Die Erhöhung der sogenannten Inkonvenienzentschädigung für das Spitalpersonal von 6 auf 8 Franken pro Stunde ist den Angestellten zu gönnen und sicher gerechtfertigt. Ja, sie ist nachgerade ein Gebot der Stunde.

Dass die Solothurner Spitäler AG (soH) die Anpassung selber beantragt hat, spricht Bände. Sie ist da nicht frei, ihr Personal untersteht dem Gesamtarbeitsvertrag für das Staatspersonal, der eben auch die Inkonvenienzentschädigungen regelt. Die höheren Schichtzulagen belasten aber das Budget der als eigenständige Aktiengesellschaft agierenden soH, nicht den Staatshaushalt. Die soH bezahlt sie freiwillig, weil sie schlicht keinen anderen Weg sieht, um beim akuten Fachkräftemangel im (Personal-)Wettbewerb mit anderen Spitälern konkurrenzfähig zu bleiben.

Lohnmassnahme muss zu denken geben

Ein öffentliches Spital hat die Gesundheitsversorgung an 365 Tagen während 24 Stunden zu gewährleisten. Nacht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit sind naturgemäss für einen Grossteil des Personals selbstverständlich. Mit der Erhöhung der Schichtzulagen um 2 Franken – 30 Prozent auf einen Schlag – dürfte da in einem Unternehmen mit über 4000 Mitarbeitenden ein schönes Sümmchen an Mehrausgaben zusammenkommen.

So gerechtfertigt sie sein mag, die Lohnmassnahme muss deswegen finanzpolitisch dennoch zu denken geben – was die Spitalfinanzierung im Speziellen, aber auch die Personal- und Lohnordnung des Kantons im Allgemeinen betrifft.

Zu den Spitälern: Die soH ist zwar (noch) ein gesundes Unternehmen, die finanzielle Lage der Spitäler aber allgemein doch angespannt. So war die soH denn schon vor der Pandemie deutlich davon entfernt, mit der geltenden Tarifordnung die zur längerfristigen Sicherstellung der Gesundheits-Infrastruktur branchenüblich als notwendig erachtete Gewinnmarge auf den Betriebserträgen erwirtschaften zu können.

Im März stimmen wir über eine weitere Entschädigung der Spitäler für pandemiebedingte Ertragsausfälle und Mehrkosten im Umfang von 8 Millionen ab. Argument dafür: Wer eine Leistung bestellt, muss sie auch bezahlen. Liesse sich so nicht auch eine Abgeltung quasi notstandsbedingter Lohnaufstockungen fordern?

Überproportionales Wachstum der Personalkosten kritisiert

Zur Personalpolitik des Kantons: Mit der Erhöhung der Schichtzulagen für die Spitalangestellten wurde bereits angekündigt, analoge Regelungen seien im Hinblick auf die Lohnverhandlungen 2023 für das gesamte Staatspersonal zu prüfen. Nun wird in der Verwaltung eher selten nachts oder sonntags gearbeitet, in die Abermillionen würde eine Aufstockung der Inkonvenienzentschädigungen kaum gehen. Aber immerhin wäre zum Beispiel das ganze Polizeikorps betroffen oder die Angestellten im Strafvollzug.

Auch hier mag die Erhaltung der Konkurrenzfähigkeit als Arbeitgeber im Hinblick auf den allgemeinen Fachkräftemangel durchaus ein Argument sein. Der heikle Punkt ist nur: Die Personalkosten dürften wohl einen der grössten Posten der nicht gesetzlich gebundenen Ausgaben ausmachen und in den Budgetdebatten wird immer wieder das überproportionale Wachstum der Personalausgaben moniert. Ausgerechnet die Personalpolitik ist aber mit dem Gesamtarbeitsvertrag weitgehend dem Einflussbereich des Parlaments entzogen. Hier liegt politisches Konfliktpotenzial, da sollte man über die Bücher.

Nun hört man zwar, die Überprüfung des Lohnsystems und der Gesamtarbeitsvertragsstruktur sei auf dem Schlitten. Ebenfalls nur dem Vernehmen nach heisst es aber, dabei sei in einem Lohnvergleich festgestellt worden, die Verwaltungskader, deren Anstellungsverhältnis in einem separaten Reglement ausserhalb des GAV geregelt werden soll, würden rund 10 Prozent zu wenig verdienen. Das verheisst nichts Gutes, weder für den Staatshaushalt noch für das politische Klima.

