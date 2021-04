Kommentar Frauen haben die Mehrheit – das ist gut so: Die Analyse zum zweiten Wahlgang der Solothurner Regierungsratswahlen Erstmals gibt es eine Frauenmehrheit in der Solothurner Regierung – die FDP holt sich mit Peter Hodel den zweiten Sitz zurück. Balz Bruder 26.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Regierung mit drei Frauen: v.l. Peter Hodel, Remo Ankli, Susanne Schaffner, Brigit Wyss, Sandra Kolly. Hanspeter Bärtschi

Man kann sich nach diesem Wahlgang den Kopf darüber zerbrechen, welche Auswirkungen die Wahl zweier CVPler statt einer Christdemokratin und eines Freisinnigen für die politische Zusammensetzung der neuen Solothurner Regierung bedeutet hätte. Und, selbstverständlich,was die Wahl von Peter Hodel anstelle von Thomas A. Müller für Auswirkungen haben wird. Dabei steht prima vista ein anderer Fakt im Vordergrund: Erstmals in der Geschichte haben die Frauen in der kantonalen Exekutive eine Mehrheit. Und zwar eine gemischte: Die Grüne Brigit Wyss, die Sozialdemokratin Susanne Schaffner und die Christdemokratin Sandra Kolly-Altermatt regieren mit den beiden Freisinnigen Remo Ankli und Peter Hodel.

Gewiss, der historische Moment hat etwas für sich Alleinstehendes.

Er gibt aber erstens Anlass zur Hoffnung, dass es in naher Zukunft normal sein wird, wenn eine politische Behörde eine Frauenmehrheit aufweist.

Und er zeigt zweitens an, dass es mit der Majorität von Frauen in kantonalen Exekutiven halt doch noch nicht so weit her ist. Auch wenn nur schon gemischte Gremien erwiesenermassen bessere Resultate liefern als nicht gemischte.

So oder anders: Die neu zusammengesetzte Solothurner Regierung wird unabhängig von Frauen- und anderen Mehrheiten zu beweisen haben, dass sie ein handlungsfähiges Gremium ist. Dies im Wissen darum, dass die Herausforderungen für alle Exekutiven in Krisenzeiten anders und grösser sind als in Normalzeiten. Das gilt bei weitem nicht nur für die Finanzen, für diese aber auch. Deshalb wird mit Spannung zu verfolgen sein, wie die Departemente verteilt werden. Unter der Annahme, dass die Bisherigen kaum Wechselgelüste verspüren dürften, wird das Finanzdepartement entweder in christdemokratischer Hand bleiben oder aber zum Freisinn wechseln. Entsprechende Avancen hat der neugewählte Peter Hodel bereits gemacht. Und es korrespondierte mit dem von der FDP postulierten Führungsanspruch, wenn sie sich dieses Querschnittsdepartement sicherte.

Peter Hodel Hanspeter Bärtschi

Allzu sicher sollte sich die Partei nach der rascher als erwartet gelungenen Rückeroberung des zweiten Regierungsratssitzes allerdings nicht sein. Denn weshalb sollte die CVP, die ihre Zweiervertretung nicht behaupten konnte, ausgerechnet die Finanzen hergeben? Ganz abgesehen davon: Eine der zentralen Fragen wird ohnehin sein, wie sich die bürgerliche Mehrheit in der Exekutive überhaupt manifestieren wird. Da sind auf der einen Seite zwei starke linke Frauen, dann eine gesellschaftspolitisch offene Mitte-Frau und zwei freisinnige Männer, die nicht als Hardliner gelten. Gut möglich, dass sich da eine variable Geometrie in der Entscheidfindung etablieren wird.

Das muss kein Nachteil sein, im Gegenteil.

Im besten Fall dient das Wissen um unsichere Mehrheiten dem Ringen um die sachlich besten Lösungen.

Und davon wird es zur Bewältigung der tiefgreifenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Krise, zum Wiederaufbau von verloren gegangener Substanz und zur Weiterentwicklung der Standortqualitäten einiges brauchen. Vor allem auch mehr Mut, mehr Erneuerung, mehr Tempo, mehr Entscheidungskraft als bisher. Die Mechanik in der Regierung muss eine andere werden. Die Lust am Fortschritt muss zurückkommen. Kompromisse sind nicht am Anfang einer Diskussion, sondern an deren Schluss zu finden. Nicht nur innerhalb der Exekutive, sondern auch mit der Legislative, von der man sich ebenfalls eine aktivere, kritischerer, hinterfragendere Rolle als bisher wünscht.

In diesem Sinn: Ja, klar dieser zweite Wahlgang war wichtig. Er hat den Freisinnigen etwas überraschend den zweiten Sitz zurückgebracht. Er hat der CVP die Doppelvertretung versagt. Und die SVP ein weiteres Mal aussen vor gelassen.

Ein Zufallsresultat ist das Ergebnis nicht.

Aber Thomas A. Müller war viel näher dran, als es viele zu Beginn der Kampagne für möglich hielten. Und Richard Aschberger hinterlegte letztlich eine Visitenkarte, an der man auch künftig nicht vorbeikommen wird. Doch das Entscheidende ist dies: Es gibt eine neue Amtsperiode, eine neue Legislatur mit neuen Köpfen, die eine neue Kultur begründen werden. Nicht zum eitlen Selbstzweck, sondern für die Solothurnerinnen und Solothurner, die zu Recht die Erwartung haben, dass sie eine agierende und nicht nur eine reagierende Regierung haben, die ihr Gewicht noch viel stärker auch auf nationaler Ebene einbringen wird. Das muss gerade für einen kleinen, feinen Kanton ein Ziel sein.