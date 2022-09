Kommentar zur Windenergie im Kanton Solothurn

Kommentar Endlich Windkraft statt heisser Luft: Der Kanton muss sich vor die Gemeinden und Energieproduzenten stellen Windenergie wird es in Solothurn nur geben, wenn der Kanton die Gemeinden vom Sturm widerstreitender Interessen abschirmt. Konzept und Realität trennt noch eine grosse Lücke. Daniela Deck Jetzt kommentieren 22.09.2022, 14.31 Uhr

Der Kanton muss endlich die Führung übernehmen bei der Windkraft. Interessierte Gemeinden und Energieproduzenten können die Mammutaufgabe nicht stemmen, ganz zu schweigen vom rechtlichen, lies gerichtlichen, Stafettenlauf aus der Baukommission zum Bundesgericht und zurück. Bei Glaubensfragen wie der Windkraft führt Bürgernähe nicht zum Konsens, sondern zur Verhärtung der Fronten, weshalb der Kanton die Beteiligten vor Ort unterstützen muss, wie das Energiekonzept 2022 das vorsieht.

Zur Beschleunigung der Verfahren kann sich Solothurn ein Beispiel am Nachbarn Bern nehmen, der die Latte für Verbandsbeschwerden kürzlich höher gelegt hat.

Noch klaffen bei der Windkraft Energiekonzept und Wirklichkeit auseinander. Von den sechs Projekten, die der Kanton im Richtplan führt, haben erst zwei konkrete Züge angenommen: der Grenchenberg an der westlichen Kantonsgrenze und Burg an der östlichen. Gemeinsam können sie nicht einmal einen Drittel der Energie liefern, die der Kanton bis 2035 aus Windparks beziehen will, und vor 2025 wird sich voraussichtlich kein Windrad drehen.

Angesichts der bescheidenen Ausgangslage wirkt die neue Studie des Bundes zum Potenzial der Windkraft utopisch: satte 956 GWh pro Jahr verortet die Studie im Kantonsgebiet: sechsmal mehr, als sich der Kanton auf die Fahne geschrieben hat und dieser tut gut daran, sich von solchen Luftschlössern nicht beirren zu lassen.

Allen Schwierigkeiten zum Trotz: An der Nutzung der Windkraft führt kein Weg vorbei, damit die Abkehr von Erdöl und Gas gelingt. Selbst wenn Stromabschaltungen ausbleiben sollten, darf sich Solothurn nicht vor der Aufgabe drücken, nachhaltigen Winterstrom zu liefern.

