Kommentar Die Baloise streicht das «SoBa» aus dem Bankennamen: Ein bisschen trauern darf sein Der Solothurn-Bezug verschwindet aus dem Bankennamen. Das schmerzt, aber es ist kein Weltuntergang. Wenn die Unternehmensführung Wort hält und den Sitz der Bank nicht verlegt. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 25.08.2022, 16.23 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Geht’s noch? – das war meine erste Reaktion. Die Baloise streicht tatsächlich das «SoBa» aus dem Banken­namen. Der Solothurn-Bezug einfach so weg? Das geht nun wirklich nicht. Wohin das führt, hat man vor zwei Jahren bei der Neuen Aargauer Bank gesehen, also bei der Integration ebendieser in die Credit Suisse. Ein Aufschrei ging durch den Nachbarkanton, die Kunden kehrten der Bank den Rücken.

Denn ja, Namen stiften Identität und erinnern – wenigstens in diesem Fall – an die Wurzeln. Auch bei der Basler Versicherung, dem Mutterhaus der SoBa. Und die Mutter wog in diesem Fall mehr als die Tochter. Baloise bleibt, SoBa verschwindet. Eine kleine Kränkung für alle Lokalpatrioten und Solothurn-Verehrerinnen.

Aber ist es denn wirklich so schlimm? SoBa verschwindet aus dem Namen, aber der Hauptsitz der Bank bleibt in Solothurn. Das Steuersubstrat auch. Man bleibe seinen Wurzeln in diesem Sinne treu, betont CEO Jürg Ritz. Und sollte das dereinst in Basel vergessen gehen, dann kann man in Solothurn immer noch reagieren und die Bank wechseln. Bis dahin darf man zwar traurig sein, aber auch darauf vertrauen, dass dieser Entscheid nicht nur der Marketingabteilung dient, sondern auch dem Kanton Solothurn.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen