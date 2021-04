Kommentar Der Mensch stört sitzend und stehen Das Thema Stand-up-Paddling auf der Aare polarisiert. Dafür ist auch das Amt für Umwelt verantwortlich Balz Bruder 08.04.2021, 17.46 Uhr

Ermatingen TG - Stand Up Paddling Contest in Ermatingen. Andrea Stalder

Das mutet nun tatsächlich wie ein verspäteter Aprilscherz an: Stand-up-Paddeln – was immer man auch davon halten mag – ist nun zum Teil auch in den Aare-Naturschutzgebieten zwischen Lüsslingen und Flumenthal erlaubt. Mit einer entscheidenden Einschränkung: Bitte hinsetzen, lautet die Losung dabei für jene, die mit ihrem Schwimmgerät unterwegs sind. Zum Schutz der Zug- und Wasservögel, wie der Kanton betont.