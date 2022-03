Kommentar zur Steuerdebatte im Kanton Solothurn

Kommentar Das Solothurner Staatswesen zahlt einen hohen Preis für etwas tiefere Steuern Das Bundesgericht muss über die Gültigkeit von Parlamentsbeschlüssen entscheiden, der Regierungsrat verhandelt über nachträgliche Zugeständnisse. Die Steuerdebatte im Kanton Solothurn treibt merkwürdige Blüten. Urs Moser 11.03.2022, 16.46 Uhr

Die Steuerdebatte im Kanton Solothurn ist eröffnet. Pascal Halder

Es war ein Versprechen. Nach der Unternehmenssteuerreform, die zwingend war, seid ihr dran: Die im schweizerischen Vergleich exorbitant hohe Steuerbelastung von «Otto Normalverbraucher» im Kanton Solothurn muss gesenkt werden.

Darauf folgte die Volksinitiative «Jetz si mir draa»: Sie will, dass die Steuerbelastung im Kanton Solothurn für niemanden über dem schweizerischen Durchschnitt liegt. Regierung und Parlament waren nun gezwungen, den schönen Worten Taten folgen zu lassen.

Sie kamen ihrem Auftrag nach. Die Steuersenkungsinitiative würde für Kanton und Gemeinden zu Verlusten von Steuereinnahmen im Umfang von 260 Millionen führen. Schlicht nicht verkraftbar, so der Konsens im Kantonsrat.

Aber es gibt einen Gegenvorschlag: Gezielte und spürbare Entlastung für die unteren Einkommensklassen und die Familien, mit dem Wermutstropfen für Langstrecken-Berufspendler, dass ihr Steuerabzug auf 7000 Franken limitiert wird. Macht netto rund 52 Millionen weniger Steuereinnahmen für Kanton und Gemeinden zusammen. Über Initiative und Gegenvorschlag soll nun am 15. Mai abgestimmt werden.

Klingt eigentlich ganz normal und vernünftig. Aber so, wie das Geschäft aufgegleist wurde, wissen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht. Was auch immer am Schluss herauskommt, die Sache ist «verkachelt».

Ob es überhaupt wie geplant am 15. Mai zum Urnengang kommt, muss erst noch das Bundesgericht entscheiden. Man kann sich darüber streiten, ob die Beschwerde gegen die Parlamentsentscheide zu Steuersenkungsinitiative und Gegenvorschlag nicht mehr als Querulantentum der SVP ist.

Aber mal abgesehen davon, ob die «Zettelwirtschaft» zur Erfassung der Stimmabgaben unter Namensaufruf rechtskonform war, kann man sich schon fragen: Ist es legitim, ein Geschäft ohne wirklichen Termindruck mittels spontaner Sitzungsverlängerung durchzupauken und damit womöglich anderweitig verpflichtete Milizparlamentarier an Meinungsäusserung und Stimmabgabe zu hindern?

So oder so: Solche Auseinandersetzungen sind einfach nur peinlich. Und dabei sind sie eher noch ein Detail im Vergleich mit den Vorgängen in dieser Woche.

Man muss sich das vorstellen: Ein Geschäft ist verabschiedet, die Stimmberechtigten sind schon zum Urnengang am 15. Mai einberufen. Und da verhandelt die Regierung mit einer fünfköpfigen Delegation des Einwohnergemeindeverbandes über neue Bedingungen und verspricht ihr, was allem widerspricht, das vom Parlament beschlossen wurde und dem Stimmvolk unterbreitet wird: Man werde nun doch dafür sorgen, dass der Kanton bei einer Annahme des Gegenvorschlags zur Steuersenkungsinitiative «Jetz si mir draa» die Steuerausfälle der Gemeinden ausgleicht. Unverfrorener gehts ja kaum noch.

Nun gut, die Generalversammlung des Einwohnergemeindeverbands ist gar nicht auf die Zusage eingegangen und sagt zweimal Nein. Aber was, wenn das Stimmvolk dennoch Ja zum Gegenvorschlag oder gar zur Initiative sagt? Man wird die Regierung – da ist die Gemeindelobby nicht zimperlich – auch so auf das Versprechen behaften, das sie bloss für eine Abstimmungsparole und gar nicht verbindlich abgeben konnte, weil die Entscheidkompetenz beim Parlament liegt.

Eine Entlastung der unteren Einkommen ist im Kanton Solothurn angezeigt, keine Frage. Wie sie zustande kommt, hinterlässt einen schalen Eindruck. Bei der Unternehmenssteuerreform hätte man es im zweiten Anlauf niemals noch einmal auf eine solche Kakofonie ankommen lassen dürfen. Da fragen sich die einfache Bürgerin und der einfache Bürger schon, was sie der Politik wirklich bedeuten.